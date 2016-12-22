Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,84 57,46 EUR Нал. 67,88 67,30 USD Бирж. 57,62 -0,07 EUR Бирж. 67,42 -0,40 USD ЦБ. 57,58 -0,20 EUR ЦБ. 67,78 -0,16 EUR/USD 1,17 -0,01 BTC/USD Бирж. 4319,96 +101,06 ММВБ 2088,32 +0,54% РТС 1144,05 +0,61% Brent 56,84 +1,97% DJIA 22758,02 +0,43% Nasdaq 6573,81 +0,60% FTSE 7507,99 +0,54%
Саудовская Аравия договорилась с Россией о покупке С-400
Лента новостей
Путин назвал главное действующее лицо в истории России 21:04, Политика США заявили об исходящих от России и Китая угрозах в космосе 20:51, Политика ФСБ установила подозреваемых по делу о «массовом минировании» в России 20:43, Политика Потеря «Независимости»: переживет ли автодилер уход BMW и Volvo 20:38, Бизнес Для бывшего замминистра культуры Пирумова запросили 5 лет за хищения 20:30, Общество Россельхознадзор заподозрил Белоруссию в реэкспорте турецких томатов 20:17, Экономика «Транснефть» прекратила поставки нефти на нижегородский НПЗ после пожара 20:16, Бизнес В Москве построят крупнейший в регионе мусорный полигон 20:12, Общество Саудовская Аравия договорилась с Россией о покупке С-400 20:06, Политика В Петербурге перед акцией Навального закрыли Марсово поле 20:04, Политика Московский «Арарат» расстался со вторым за 10 дней футболистом 20:00, Спорт ВТБ отсудил у акционера «Юлмарта» более 650 млн руб. 19:56, Бизнес ВВП мечты: почему у инноваций в России есть шанс 19:48, Мнение Минкультуры опровергло наличие «стоп-листа» с Акуниным и Сокуровым 19:31, Общество «Бог не фраер» и другие высказывания отставленного губернатора Потомского 19:30, Политика Путин нашел новую работу для экс-губернатора Орловской области 19:19, Политика Правительство одобрило закон о штрафах по видео «народных инспекторов» 19:16, Общество Госдуме предложили уточнить закон об оскорблении чувств верующих 19:14, Политика Всемирный боксерский совет назвал Геннадия Головкина человеком года 19:11, Спорт Конкуренты обвинили «Лабораторию Касперского» в чтении данных клиентов 18:58, Технологии и медиа Савченко во время драки депутатов в Раде сломала микрофон Турчинову 18:57, Политика В Тольятти заменят порубленную топором дорожную разметку 18:56, Общество Организатор IPO En+ оценил компанию Дерипаски в $9–12 млрд 18:50, Бизнес Во Франции обыскали офисы Vivendi и Natixis из-за иска Берлускони 18:44, Общество Депутатам впервые за несколько лет повысят зарплаты 18:37, Политика В Оренбурге инвалиды не смогли попасть на форум о безбарьерной среде 18:36, Общество Ростуризм договорился с коммунистами о развитии «красного туризма» 18:31, Политика Названы типы домов Москвы и Петербурга с наибольшими скидками на квартиры 18:06, Недвижимость
Саудовская Аравия договорилась с Россией о покупке С-400
Политика, 20:06
0
Саудовская Аравия договорилась с Россией о покупке С-400
Руководство Саудовской Аравии в ходе своего визита в Москву договорилось с российскими властями о покупке зенитных ракетных комплексов С-400, сообщает Al-Arabiya и подтверждает источник РБК в «Алмаз-Антее»
Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Саудовская Аравия договорилась с Россией о приобретении зенитных ракетных систем С-400, сообщает Al-Arabiya, не раскрывая источников.

«Сделка позволит королевству приобрести одну из самых современных платформ противоракетной обороны в мире», — указывает арабский телеканал.

Информацию о том, что между Россией и Саудовской Аравией достигнуто соглашение на поставку С-400, подтвердил и источник РБК в «Алмаз-Антее». По его словам, еще год назад никто не рассчитывал, что у России появятся пять контрактов, среди которых будет и соглашение с саудитами.

«Что касается условий сделки, то в первую очередь речь идет о взаимном сотрудничестве: король Саудовской Аравии приехал с разговорами о вложении денег в наши проекты, например в строительство дорог и так далее. Что касается оплаты, Саудовская Аравия в состоянии купить все сразу и намного лет вперед, но они этого делать не будут, потому что они бизнесмены и скупые люди», — рассказал собеседник РБК.

«Коммерсантъ» назвал главные ожидания Москвы от визита саудовского короля
Политика

Ранее, 5 сентября, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, работающие в сфере военно-технического сотрудничества России, написал, что к визиту короля Сальмана бен Абделя Азиза Аль Сауда в Москве подготовили целый пакет оружейных контрактов на сумму свыше $3 млрд. В частности, указывало издание, он предполагал поставку Эр-Рияду нескольких дивизионов ЗРК С-400 «Триумф».

Саудовский король прибыл в Москву накануне вечером, 4 октября. В четверг, 5 октября, он и его подчиненные встретились с президентом Владимиром Путиным и российскими министрами.​ Этот визит в Россию стал первым для монархов Саудовской Аравии. Глава МИД страны Адель аль-Джубейр назвал этот визит короля «историческим». Представители двух стран по итогам переговоров заключили целый ряд договоров, в том числе соглашения о совместном фонде Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Суверенного фонда Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF).

С-400 «Триумф» (по классификации НАТО — SA-21 Growler) — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Зенитный ракетный комплекс предназначен для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. В конце июля Россия подписала соглашение с Турцией о поставке С-400. Переговоры об этом шли на протяжении нескольких месяцев и подверглись критике со стороны западных стран.

Авторы: Анна Трунина, Инна Сидоркова.
Теги: Россия , Саудовская Аравия , ЗРК С-400
Главное
ФСБ установила подозреваемых по делу о «массовом минировании» в России Политика
Материалы по теме
Помощник Путина подтвердил слова Эрдогана об авансе за С-400 Политика
Расчеты С-400 отработали прикрытие гражданских целей в Сибири Общество
Франция сочла «суверенным выбором» решение Анкары купить С-400 у России Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку