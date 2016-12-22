Саудовская Аравия договорилась с Россией о покупке С-400

Руководство Саудовской Аравии в ходе своего визита в Москву договорилось с российскими властями о покупке зенитных ракетных комплексов С-400, сообщает Al-Arabiya и подтверждает источник РБК в «Алмаз-Антее»

Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Саудовская Аравия договорилась с Россией о приобретении зенитных ракетных систем С-400, сообщает Al-Arabiya, не раскрывая источников.

«Сделка позволит королевству приобрести одну из самых современных платформ противоракетной обороны в мире», — указывает арабский телеканал.

Информацию о том, что между Россией и Саудовской Аравией достигнуто соглашение на поставку С-400, подтвердил и источник РБК в «Алмаз-Антее». По его словам, еще год назад никто не рассчитывал, что у России появятся пять контрактов, среди которых будет и соглашение с саудитами.

«Что касается условий сделки, то в первую очередь речь идет о взаимном сотрудничестве: король Саудовской Аравии приехал с разговорами о вложении денег в наши проекты, например в строительство дорог и так далее. Что касается оплаты, Саудовская Аравия в состоянии купить все сразу и намного лет вперед, но они этого делать не будут, потому что они бизнесмены и скупые люди», — рассказал собеседник РБК.

Ранее, 5 сентября, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, работающие в сфере военно-технического сотрудничества России, написал, что к визиту короля Сальмана бен Абделя Азиза Аль Сауда в Москве подготовили целый пакет оружейных контрактов на сумму свыше $3 млрд. В частности, указывало издание, он предполагал поставку Эр-Рияду нескольких дивизионов ЗРК С-400 «Триумф».

Саудовский король прибыл в Москву накануне вечером, 4 октября. В четверг, 5 октября, он и его подчиненные встретились с президентом Владимиром Путиным и российскими министрами.​ Этот визит в Россию стал первым для монархов Саудовской Аравии. Глава МИД страны Адель аль-Джубейр назвал этот визит короля «историческим». Представители двух стран по итогам переговоров заключили целый ряд договоров, в том числе соглашения о совместном фонде Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Суверенного фонда Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF).

С-400 «Триумф» (по классификации НАТО — SA-21 Growler) — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Зенитный ракетный комплекс предназначен для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. В конце июля Россия подписала соглашение с Турцией о поставке С-400. Переговоры об этом шли на протяжении нескольких месяцев и подверглись критике со стороны западных стран.