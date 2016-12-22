США заявили об исходящих от России и Китая угрозах в космосе

Россия и Китай создают угрозу американским военным в изучении космического пространства, развивая свое противоспутниковое оружие, заявил вице-президент США Майк Пенс. По его словам, США намерены вернуть себе лидерство в космосе

Майк Пенс (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

США работают над тем, чтобы стать лидерами в освоении космического пространства в ответ на угрозы, которые исходят в этой области от России и Китая. Об этом написал в своей авторской колонке для The Wall Street Journal вице-президент США Майк Пенс.

Как отметил политик, американская национальная космическая программа «зачастую не имела последовательного и целостного подхода». Это, по его словам, поставило под угрозу благополучие всего американского народа.

«Более чем когда-либо американское процветание и безопасность зависят от лидерства США в космосе», — отметил Пенс.

Он рассказал, что ежегодно США выплачивают российскому правительству более $76 млн за доставку своих астронавтов на МКС из-за того, что у Вашингтона нет космических аппаратов, которые смогли бы выполнить эту задачу.

«Разведка сообщает, что Россия и Китай ведут гонку за обладание полным комплексом противоспутниковых технологий, которые ставят под угрозу эффективность наших военных», — заверил американский вице-президент.

По его словам, это указывает на то, что США сдали свои лидирующие позиции в части освоения космоса. Для того чтобы вернуть себе первенство, США возобновили работу Национального совета по космосу, который приостановил свою работу 25 лет назад. По его мнению, это поможет Америке «снова войти в космос».​

«Мы переориентируем космическую программу США на человеческие исследования и открытия. Это означает запуск американских астронавтов за пределы околоземной орбиты впервые с 1972 года. Это означает создание возобновленного американского присутствия на Луне, которая является жизненно важной стратегической целью. И благодаря освоению Луны Америка станет первой страной, которая перенесет человечество на Марс», — заключил Пенс.

Кроме того, вице-президент отметил планы американского правительства усовершенствовать свои оборонные технологии для противодействия хакерским атакам, которые, по его словам, способны выводить из строя средства военной разведки приоритетного назначения.