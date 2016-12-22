Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,83 57,31 EUR Нал. 67,89 67,20 USD Бирж. 57,52 -0,17 EUR Бирж. 67,33 -0,49 USD ЦБ. 57,58 -0,20 EUR ЦБ. 67,78 -0,16 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 4310,00 +91,10 ММВБ 2088,32 +0,54% РТС 1144,05 +0,61% Brent 56,90 +2,08% DJIA 22753,01 +0,40% Nasdaq 6571,76 +0,57% FTSE 7507,99 +0,54%
Савченко во время драки депутатов в Раде сломала микрофон Турчинову
Лента новостей
Минкульт опроверг информацию о «стоп-листе» культурного форума 19:31, Общество «Бог не фраер» и другие высказывания отставленного губернатора Потомского 19:30, Политика Путин нашел новую работу для экс-губернатора Орловской области 19:19, Политика Правительство одобрило закон о штрафах по видео «народных инспекторов» 19:16, Общество Госдуме предложили уточнить закон об оскорблении чувств верующих 19:14, Политика Всемирный боксерский совет назвал Геннадия Головкина человеком года 19:11, Спорт Конкуренты обвинили «Лабораторию Касперского» в чтении данных клиентов 18:58, Технологии и медиа Савченко во время драки депутатов в Раде сломала микрофон Турчинову 18:57, Политика В Тольятти заменят порубленную топором дорожную разметку 18:56, Общество Организатор IPO En+ оценил компанию Дерипаски в $9–12 млрд 18:50, Бизнес Во Франции обыскали офисы Vivendi и Natixis из-за иска Берлускони 18:44, Общество Депутатам впервые за несколько лет повысят зарплаты 18:37, Политика В Оренбурге инвалиды не смогли попасть на форум о безбарьерной среде 18:36, Общество Ростуризм договорился с коммунистами о развитии «красного туризма» 18:31, Политика Названы типы домов Москвы и Петербурга с наибольшими скидками на квартиры 18:06, Недвижимость Путин сменил губернатора Орловской области 17:58, Политика Освобожденного из-под ареста главу штаба Навального опять задержали 17:51, Политика СКР проведет проверку из-за пожара на НПЗ в Нижегородской области 17:44, Общество Экзамен для чучхе: как успехи Ким Чен Ына повышают уязвимость его режима 17:37, Мнение В Нижнем Новгороде загорелся строящийся к ЧМ-2018 стадион 17:33, Общество «Ростелеком» стал единственным поставщиком фиксированной связи госорганам 17:30, Политика Сечин заявил об отсутствии предложения АФК «Система» о мировом соглашении 17:28, Бизнес Растущие «фишки»: в какие акции стоит вкладываться в четвертом квартале 17:27, Деньги ВЭБ сообщил о выборе дефолтной стратегии в отношении «Тракторных заводов» 17:21, Бизнес ЦБ допустил возможность пересмотра сделки по продаже «Рокетбанка» QIWI 17:20, Финансы Раненный при покушении в Москве бизнесмен умер в больнице 17:08, Общество Путин назначил нового заместителя главы МИДа 17:03, Политика Четыре человека погибли при пожаре на НПЗ ЛУКОЙЛа 17:03, Общество
Савченко во время драки депутатов в Раде сломала микрофон Турчинову
Политика, 18:57
0
Савченко во время драки депутатов в Раде сломала микрофон Турчинову
Во время рассмотрения скорректированной редакции законопроекта о статусе Донбасса депутаты украинского парламента устроили массовую драку, заблокировав президиум
Фото: РИА Новости

Депутаты Верховной рады во время рассмотрения законопроекта о статусе ЛНР и ДНР устроили потасовку, заблокировав президиум, сообщает 112.ua.

Видео: 112 Украина / YouTube

По данным канала, депутаты от партии «Самопомощь» попытались заблокировать президиум, однако парламентарии от «Народного фронта» попытались им помешать. Между ними завязалась драка, в которой поучаствовали около 30 человек. 

Реагируя на происходящее, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов попытался призвать коллег к порядку. После этого независимый депутат Надежда Савченко вырвала у него микрофон и сломала его. Спикер Андрей Парубий объявил перерыв в работе парламента.

Смена штаба: что новый закон разрешит Порошенко делать в Донбассе
Политика

Ранее в четверг в Раду поступила была внесена новая редакция законопроекта «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», который должен определить статусы самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Согласно правкам, которые внес в законопроект президент Украины Петр Порошенко, особый статус этим территориям будет предоставлен только после «вывода российских войск». 

Накануне Порошенко внес в Раду первый вариант законопроекта. В этой версии документа предполагалось закрепление за отдельными районами ЛНР и ДНР статуса «временно оккупированной территории», а за Российской Федерацией — статуса «государства-агрессора».

В ДНР заявили, что эта версия законопроекта противоречит положениям минских соглашений.

Автор: Ася Сотникова.
Теги: Украина , Верховная рада
Главное
Путин сменил губернатора Орловской области Политика
Материалы по теме
Порошенко внес в Раду исправленный законопроект о Донбассе Политика
В ДНР прокомментировали законопроект Порошенко о реинтеграции Донбасса Политика
Порошенко предложил Раде закрепить в законе «факт российской агрессии» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку