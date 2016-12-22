Савченко во время драки депутатов в Раде сломала микрофон Турчинову

Депутаты Верховной рады во время рассмотрения законопроекта о статусе ЛНР и ДНР устроили потасовку, заблокировав президиум, сообщает 112.ua.
По данным канала, депутаты от партии «Самопомощь» попытались заблокировать президиум, однако парламентарии от «Народного фронта» попытались им помешать. Между ними завязалась драка, в которой поучаствовали около 30 человек.
Реагируя на происходящее, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов попытался призвать коллег к порядку. После этого независимый депутат Надежда Савченко вырвала у него микрофон и сломала его. Спикер Андрей Парубий объявил перерыв в работе парламента.
Ранее в четверг в Раду поступила была внесена новая редакция законопроекта «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», который должен определить статусы самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Согласно правкам, которые внес в законопроект президент Украины Петр Порошенко, особый статус этим территориям будет предоставлен только после «вывода российских войск».
Накануне Порошенко внес в Раду первый вариант законопроекта. В этой версии документа предполагалось закрепление за отдельными районами ЛНР и ДНР статуса «временно оккупированной территории», а за Российской Федерацией — статуса «государства-агрессора».
В ДНР заявили, что эта версия законопроекта противоречит положениям минских соглашений.