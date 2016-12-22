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«Бог не фраер» и другие высказывания отставленного губернатора Потомского
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«Бог не фраер» и другие высказывания отставленного губернатора Потомского
Отставки губернаторов, 19:30
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«Бог не фраер» и другие высказывания отставленного губернатора Потомского
5 октября в отставку ушел губернатор Орловской области Вадим Потомский, часто оказывавшийся героем новостей из-за своих высказываний. Самые яркие из них — в обзоре РБК
Вадим Потомский (Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»)

В марте 2015 года в эфире радиостанции «Вести FM» ведущий Владимир Соловьев получил СМС от одного из слушателей с обвинениями в адрес Потомского, а затем спросил у губернатора: «Вы бандит?»

«Ну, я крупный человек, служил в спортивном клубе армии, мастер спорта по дзюдо, и по всем моим внешним данным, и по тому, как я разговариваю и в случае необходимости отвечаю на любой поставленный вопрос, в том числе если кому-то нужно показать свою физическую силу, я за ценой не постою, и со мной нужно разговаривать в тех рамках, которые я позволю», — ответил Потомский Соловьеву.

В июле 2016 года во время пресс-конференции Потомский, комментируя открытие памятника Ивану Грозному в Орле, упомянул, что царь ехал с сыном из Петербурга в Москву. Позже губернатор объяснил свою оговорку.

«Иван Грозный однажды произнес фразу: «Я виновен в смерти своего сына, потому что вовремя не отдал его лекарям». Когда они ехали в дороге и он заболел, они ехали из Москвы в Петербург».

Видео: Archie Goodwin / youtube

В октябре 2016 года в Орле открыли первый в России памятник Ивану Грозному, установка которого была перенесена в связи с акциями протеста. На встрече с протестующими Потомский заявил, что у властей города нет задачи канонизировать Ивана Грозного и его фигура рассматривается только в качестве основателя города.

«Мы не собираемся вносить какие-либо изменения в историю, канонизировать Ивана Грозного. Речь идет об основателе города Орла, который 450 лет назад принял решение основать здесь крепость», — сказал глава региона.

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В декабре 2016 года на заседании координационного совета по промышленности в Орле Потомский заявил, что инвесторов от региона отталкивают «чепушилы».

«Каждый чепушила, который имеет ручку и листочек, тычет, как плохо в Орловской области. Он ничего не имеет, кроме печатной машинки, и ничего в этой жизни не сделал. Ни одного рабочего места не создал, а клюет, клюет, клюет. У какого инвестора появится желание приходить в регион, если постоянно нагнетается ситуация?»

В мае 2017 года экс-губернатор прокомментировал претензии журналистов к епископу своего региона Нектарию из-за подаренного тому автомобиля Toyota Land Cruiser V8.

​«Если мы ходим к представителям Бога, начинаем их линчевать и чем-то поливать… Бог не фраер, он все видит. И суд бывает только один: Божий суд. У нас это идет до патриарха: не те часы, не так живет, не на тех машинах ездит».

Вадим Потомский родился в 1972 году в Туркменистане, окончил Санкт-Петербургское высшее зенитно-ракетное командное училище и Северо-Западную академию государственной службы. Имеет воинское звание подполковника.

В 2011 году Потомский был избран депутатом Госдумы от КПРФ, позже стал инициатором законопроекта «О создании системы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов». В феврале 2014 года указом Владимира Путина был назначен и.о. губернатора Орловской области, а в сентябре победил на губернаторских выборах с 89% голосов.

Автор: Анна Ким, Артем Солодков.
Теги: Вадим Потомский , Орловская область , отставки губернаторов
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