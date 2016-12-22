Освобожденного из-под ареста главу штаба Навального опять задержали

Руководителя избирательного штаба главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова задержали в Москве вскоре после освобождения из-под ареста, который ему назначили за призывы к несогласованному митингу. Об этом сообщил РБК юрист Фонда Иван Жданов.
По его словам, Волкова задержали в Мосгорсуде, в настоящее время «везут или уже привезли в ОВД».
Директор ФБК Роман Рубанов в своем Twitter написал, что Волкова отвезли в ОВД «Преображенское». Позже Рубанов пояснил, что главу штаба Навального задержали на ступенях Мосгорсуда за организацию протестного мероприятия, которое Фонд запланировал на 7 октября. На него составили протокол.
Днем в четверг, 5 октября, Мосгорсуд отменил решение Савеловского суда Москвы, который назначил Леониду Волкову административный арест на 20 суток за призывы к несанкционированному митингу в Нижнем Новгороде 2 октября. Юрист Иван Жданов добавил, что дело Волкова «будет направлено в Нижний Новгород».
Глава штаба Навального был задержан в Нижнем Новгороде 29 сентября, когда он пришел в полицию для составления жалобы на демонтаж сцены, которая предназначалась для митинга 2 октября. Изначально власти Нижнего Новгорода предложили Навальному для проведения акции площадь Маркина, затем мэрия объявила об отказе в согласовании. Штаб политика считает, что митинг был согласован. Спустя два дня после задержания Волкова арестовали.
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