Освобожденного из-под ареста главу штаба Навального опять задержали

В Москве после освобождения из-под ареста снова задержали Леонида Волкова, главу штаба политика Алексея Навального. Ранее 5 октября суд отменил решение об аресте Волкова на 20 суток за призывы к несогласованному митингу

Леонид Волков (Фото: Антон Сергиенко / РБК)

Руководителя избирательного штаба главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова задержали в Москве вскоре после освобождения из-под ареста, который ему назначили за призывы к несогласованному митингу. Об этом сообщил РБК юрист Фонда Иван Жданов.

По его словам, Волкова задержали в Мосгорсуде, в настоящее время «везут или уже привезли в ОВД».​

Директор ФБК Роман Рубанов в своем Twitter написал, что Волкова отвезли в ОВД «Преображенское». Позже Рубанов пояснил, что главу штаба Навального задержали на ступенях Мосгорсуда за организацию протестного мероприятия, которое Фонд запланировал на 7 октября. На него составили протокол.

Днем в четверг, 5 октября, Мосгорсуд отменил решение Савеловского суда Москвы, который назначил Леониду Волкову административный арест на 20 суток за призывы к несанкционированному митингу в Нижнем Новгороде 2 октября. Юрист Иван Жданов добавил, что дело Волкова «будет направлено в Нижний Новгород».

Глава штаба Навального был задержан в Нижнем Новгороде 29 сентября, когда он пришел в полицию для составления жалобы на демонтаж сцены, которая предназначалась для митинга 2 октября. Изначально власти Нижнего Новгорода предложили Навальному для проведения акции площадь Маркина, затем мэрия объявила об отказе в согласовании. Штаб политика считает, что митинг был согласован. Спустя два дня после задержания Волкова арестовали.

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