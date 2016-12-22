Порошенко внес в Раду исправленный законопроект о Донбассе

Первую редакцию документа депутаты вернули на доработку. Изменения, согласно которым особый статус ДНР и ЛНР предоставляется только после «вывода российских войск», были внесены в документ в тот же день

Петр Порошенко (Фото: Zuma / TASS)

В Верховную раду поступила новая редакция президентского законопроекта «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», продлевающая особый статус территорий ДНР и ЛНР в украинском законодательстве, передает телеканал «112 Украина».

Утром в четверг фракция «Народного фронта» предложила отправить президентский законопроект на доработку. Депутаты требовали прописать в документе, что особый статус территории получат только после того, как «Российская Федерация выведет из оккупированных территорий все незаконные вооруженные формирования и военную технику, а также боевиков и наемников».

Голосование по этому документу намечено на 16:00 (совпадает с мск), заявил секретарь комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник. «Я думаю, что мы найдем поддержку в сессионном зале, и этот вопрос будет решен, и Украина будет двигаться четким понятным шагом по освобождению территорий, которые сегодня в Донецкой и Луганской областях, оккупированных Россией, и будем применять оружие как военное, так и дипломатическое, так и политическое, в совокупности это даст результат», — сказал он.

Накануне, 4 октября, Петр Порошенко внес первый вариант законопроекта в Раду. Им предлагается закрепить за отдельными районами Луганской и Донецкой областей статус «временно оккупированной территории». В законопроекте определена цель политики Киева в отношении этих территорий: обеспечение государственного суверенитета Украины, защита прав пострадавших в ЛНР и ДНР граждан. Также Украина отказалась от ответственности за «противоправные действия Российской Федерации как государства-агрессора».

Законопроект также предполагает создание объединенного оперативного штаба ВСУ, который будет координировать действия сил в зоне так называемой антитеррористической операции на востоке страны.

В ДНР заявили, что президентский законопроект противоречит минским соглашениям. Депутат Народного совета ДНР Владислав Бриг пояснил РБК, что в Донецке считают, что документ «узаконит экономическую блокаду» региона со стороны Киева.

Как передает агентство УНН, в Радикальной партии Украины и в «Самопомощи» документ поддержать не готовы.