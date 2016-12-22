Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,83 57,31 EUR Нал. 68,09 67,43 USD Бирж. 57,50 -0,19 EUR Бирж. 67,56 -0,26 USD ЦБ. 57,58 -0,20 EUR ЦБ. 67,78 -0,16 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 4239,00 +20,10 ММВБ 2075,01 -0,10% РТС 1136,82 -0,03% Brent 56,21 +0,84% DJIA 22661,64 +0,09% Nasdaq 6534,63 +0,04% FTSE 7481,01 +0,18%
ДНР передаст следствию останки и обломки с места крушения Boeing
Лента новостей
Назначен новый президент «Филип Моррис Интернэшнл» в России 13:47, Бизнес Депутат сообщил о казни попавшего в плен в Сирии казака 13:47, Политика Турчак стал основным кандидатом на пост главы генсовета «Единой России» 13:43, Политика В Москве при пожаре в «Чайхоне №1» пострадали четыре человека 13:33, Общество Мосгорсуд отменил решение об аресте главы штаба Навального на 20 суток 13:32, Политика ДНР передаст следствию останки и обломки с места крушения Boeing 13:31, Политика Российско-Германская торговая палата выступила против демонизации России 13:27, Политика Атмосферное давление в Москве снизится до минимума с 2007 года 13:18, Общество Премьер-министр Ирака призвал курдов стать частью правительственных войск 13:05, Политика Toyota представила новый седан Century 13:00, Авто Набиуллина заявила о необходимости новых бизнес-моделей для банков 12:54, Финансы Утвержден размер премий для спортсменов за победы под нейтральным флагом 12:51, Общество Госдума предложит штрафовать за ложный звонок о теракте на 500 тыс. руб. 12:40, Политика Медведев выразил обеспокоенность в связи с увеличением числа ФГУПов 12:35, Общество Из-за проблем «ВИМ-Авиа» за границей застряли 28 членов экипажей 12:30, Общество Как оформить европротокол и избежать проблем 12:13, Авто Как овладеть навыками ведения переговоров 12:07, РБК и Mitsubishi Electric В гостинице в центре Москвы незаконно зарегистрировали 66 тыс. мигрантов 12:05, Общество Сломавшийся во Внуково-2 трап король привез с собой из Саудовской Аравии 11:59, Общество СК объяснил обыски в «Открытой России» проверкой ее финансирования 11:54, Общество Прокурор рассказал о золотых монетах и дорогих часах в кабинете Улюкаева 11:52, Политика В ЛНР опровергли продажу угля Польше 11:38, Экономика В правительстве Испании исключили независимость Каталонии 11:35, Политика Полиция заявила о нежелании стрелка из Лас-Вегаса совершать суицид 11:33, Общество Какие линзы для очков защищают глаза от нагрузок 11:27, Партнерский материал Евтушенков исключил продажу активов «Системы» из-за спора с «Роснефтью» 11:23, Бизнес
ДНР передаст следствию останки и обломки с места крушения Boeing
Крушение Boeing в Донбассе, 13:31
0
ДНР передаст следствию останки и обломки с места крушения Boeing
Представители ДНР передадут специалистам, уполномоченным правительством Нидерландов, вещественные доказательства с места крушения Boeing рейса MH17. Передаче будет содействовать ОБСЕ
Эксперты на месте крушения  Boeing 777 (Фото: Почуев / ТАСС)

Самопровозглашенная ДНР передаст представителям Нидерландов найденные на месте крушения MH17 вещественные доказательства. Об этом сообщил полпред ДНР на минских переговорах Денис Пушилин.

В четверг, 5 октября, сказал Пушилин, в Донецк приедут уполномоченные правительством Голландии господин Уолк и господин Даалман. Им будут переданы останки тел, найденных недавно на месте крушения, которые, возможно, принадлежат погибшим пассажирам и членам экипажа, а также обломки Boeing 777.

«Официальная передача костных фрагментов и деталей самолета состоится в донецком офисе СММ ОБСЕ при полном содействии миссии», — уточнил Пушилин, цитата по «Интерфаксу».

Пушилин не сообщил, идет ли речь о представителях Международной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT. — РБК), которая расследует крушение MH17. Ранее Россия дополнительно передала JIT данные радаров и инструкции к их расшифровке.

Россия уже передавала информацию с локаторов голландцам, но те не соответствовали формату ASTERIX, который используется Европейской организацией по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль). Речь идет о первичных радиолокационных данных о воздушной обстановке в момент крушения, уточнили впоследствии в Генпрокуратуре России.

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» потерпел крушение 17 июля 2014 года в небе над восточной Украиной. Жертвам катастрофы стали все 298 человек, находившихся на борту. Большинство из них были гражданами Нидерландов.

В докладе Совета безопасности Нидерландов утверждалось, что самолет был сбит ракетой «земля — воздух», выпущенной из установки «Бук». Сама установка располагалась в районе площадью 320 кв. км, где находились как ополченцы самопровозглашенных республик, так и части украинской армии.

Крушение Boeing 777 Malaysia Airlines под Донецком Еще 14 фото
Фотогалерея

По данным расследователей Bellingcat, речь идет о «Буке» под номером 332, приписанном к 53-й зенитной ракетной бригаде из Курска, откуда его доставили через Миллерово. За доставку отвечал офицер Сергей Дубинский, которого называли командиром разведки ДНР. Дубинский свою причастность к этим событиям отрицал.

Российский военный концерн «Алмаз-Антей» после собственного расследования заявил, что лайнер сбит ракетой, которую российские войска уже не используют, с территории, которая была спорной между украинской армией и ополченцами.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: ДНР , MH17 , Голландия
Главное
Турчак стал основным кандидатом на пост главы генсовета «Единой России» Политика
Материалы по теме
Пять стран из совместной следственной группы подписали соглашение по MH17 Общество
Генпрокуратура объяснила повторную передачу Нидерландам данных по MH17 Политика
Россия передала следствию дополнительные данные радаров о крушении MH17 Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку