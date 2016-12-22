ДНР передаст следствию останки и обломки с места крушения Boeing

Представители ДНР передадут специалистам, уполномоченным правительством Нидерландов, вещественные доказательства с места крушения Boeing рейса MH17. Передаче будет содействовать ОБСЕ

Эксперты на месте крушения Boeing 777 (Фото: Почуев / ТАСС)

Самопровозглашенная ДНР передаст представителям Нидерландов найденные на месте крушения MH17 вещественные доказательства. Об этом сообщил полпред ДНР на минских переговорах Денис Пушилин.

В четверг, 5 октября, сказал Пушилин, в Донецк приедут уполномоченные правительством Голландии господин Уолк и господин Даалман. Им будут переданы останки тел, найденных недавно на месте крушения, которые, возможно, принадлежат погибшим пассажирам и членам экипажа, а также обломки Boeing 777.

«Официальная передача костных фрагментов и деталей самолета состоится в донецком офисе СММ ОБСЕ при полном содействии миссии», — уточнил Пушилин, цитата по «Интерфаксу».

Пушилин не сообщил, идет ли речь о представителях Международной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT. — РБК), которая расследует крушение MH17. Ранее Россия дополнительно передала JIT данные радаров и инструкции к их расшифровке.

Россия уже передавала информацию с локаторов голландцам, но те не соответствовали формату ASTERIX, который используется Европейской организацией по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль). Речь идет о первичных радиолокационных данных о воздушной обстановке в момент крушения, уточнили впоследствии в Генпрокуратуре России.

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» потерпел крушение 17 июля 2014 года в небе над восточной Украиной. Жертвам катастрофы стали все 298 человек, находившихся на борту. Большинство из них были гражданами Нидерландов.

В докладе Совета безопасности Нидерландов утверждалось, что самолет был сбит ракетой «земля — воздух», выпущенной из установки «Бук». Сама установка располагалась в районе площадью 320 кв. км, где находились как ополченцы самопровозглашенных республик, так и части украинской армии.

По данным расследователей Bellingcat, речь идет о «Буке» под номером 332, приписанном к 53-й зенитной ракетной бригаде из Курска, откуда его доставили через Миллерово. За доставку отвечал офицер Сергей Дубинский, которого называли командиром разведки ДНР. Дубинский свою причастность к этим событиям отрицал.

Российский военный концерн «Алмаз-Антей» после собственного расследования заявил, что лайнер сбит ракетой, которую российские войска уже не используют, с территории, которая была спорной между украинской армией и ополченцами.