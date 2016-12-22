В правительстве Испании исключили независимость Каталонии

Независимость региона будет иметь пагубные последствия для каталонского общества, заявили в Мадриде

Луси де Гиндос Хурадо (Фото: Francois Walschaerts / AP)

Министр экономики Испании Луси де Гиндос Хурадо заявил, что Каталония не получит независимости, так как это будет иметь пагубные последствия для проживающих в регионе людей. Об этом он сказал в интервью Bloomberg TV.

Каталонцы проголосовали на референдуме 1 октября за независимость региона, более 90% пришедших на участки высказались за отделение от Испании. Региональное правительство намерено сделать соответствующее заявление спустя сутки после публикации окончательных результатов голосования. 4 октября Карлос Пучдемон, возглавляющий каталонское правительство, уточнил, что это произойдет в течение нескольких дней.

Король Испании Филипп VI заявил, что в Каталонии пытаются расколоть страну, а власти региона вышли за рамки закона. Правительство Испании должно установить «конституционный порядок» на всей территории страны, подчеркнул монарх.

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