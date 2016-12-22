Спецслужбы стран СНГ рассказали о «малобюджетном терроре»

Террористы дистанционно вербуют новых последователей из числа людей, не имеющих опыта боевых действий. В Антитеррористическом центре СНГ назвали такую деятельность «малобюджетным террором»

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В мире формируется новый тип террористической деятельности, который характеризуется вербовкой людей, которые до этого не бывали в зоне боевых действий. Этот тренд в интервью «РИА Новости» руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков назвал «малобюджетным террором».

«С одной стороны, он связан с попаданием боевиков международных террористических организаций в новые государства, в том числе с притоком беженцев в Европу, с другой — с дистанционной вербовкой террористами граждан, ранее не выезжавших в зоны боевых действий», — заявил он.

В то же время из стран Ближнего Востока бегут члены запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», они следуют через Турцию, балканские страны и Восточную Европу, а также Швейцарию, рассказал Новиков. По его словам, «фактически это означает использование пересадочных рейсов из Турции в аэропорты городов стран Содружества [независимых государств, СНГ]». В связи с этим он отметил «востребованность» у членов террористических организаций маршрута через балканские страны.

Терпя поражения в Ираке и Сирии, боевики проникают в страны Центральной Азии и несут в них «новую модель экстремизма», сказал Новиков. Такая модель «модернизирована технологически и тактически, адаптированна к специфике многонационального состава участников».

Антитеррористический центр СНГ создан в 2000 году, в рамках этого органа спецслужбы стран-членов содружества координируют действия в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Среди прочего, этот центр участвует в подготовке и проведении антитеррористических учений стран-членов.

Накануне, 4 октября, директор ФСБ Александр Бортников также предупредил о том, что члены террористических группировок уезжают с Ближнего Востока в другие нестабильные регионы мира, в том числе в Центральную Азию. По данным ведомства, боевики планируют создать «всемирную террористическую сеть».