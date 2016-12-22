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«Коммерсантъ» назвал главные ожидания Москвы от визита саудовского короля
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«Коммерсантъ» назвал главные ожидания Москвы от визита саудовского короля
Политика, 05:40
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«Коммерсантъ» назвал главные ожидания Москвы от визита саудовского короля
Россия подготовила к визиту короля Саудовской Аравии пакет оружейных контрактов на $3 млрд, включая поставку Эр-Рияду С-400, узнал «Коммерсантъ». Ранее попытки Москвы войти на оружейный рынок Саудовской Аравии терпели неудачу
Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и Дмитрий Рогозин (слева направо на первом плане) в аэропорту Внуково-2​ (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

О том, что у Москвы большие ожидания от первого визита в Россию короля Саудовской Аравии особенно в части военно-технического сотрудничества, газете «Коммерсантъ» рассказали источники, работающие в этой сфере. 

По словам собеседников газеты, к визиту короля Сальмана бен Абделя Азиза Аль Сауда российская сторона подготовила пакет оружейных контрактов на сумму свыше $3 млрд. Пакет контрактов включают, в том числе, поставку нескольких дивизионов зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», утверждают они. 

При этом собеседники газеты подчеркивают, что на четверг, 5 октября, когда состоятся переговоры короля и российского президента Владимира Путина,  подписание контрактов не запланировано. Однако от результатов этих переговоров будет зависеть перспектива подписания этих контрактов, подчеркивают источники.  

Если по итогам встречи президента и короля будут достигнуты необходимые договоренности, могут начаться предконтрактные переговоры, прогнозируют источники. «При положительном исходе контракты могут быть подписаны уже во время заседания российско-саудовской межправительственной комиссии по ВТС, которое состоится в конце месяца», — приводит издание слова одного из своих собеседников. 

США и Саудовская Аравия заключили военные контракты на $110 млрд
Политика

Как напоминает издание, российская сторона на протяжении десяти лет пыталась зайти на оружейный рынок Эр-Рияда. Обсуждения были, но до контрактов дело ни разу не доходило. По данным источников «Коммерсанта», саудиты просят в рамках контрактов организовать трансферт технологий, что создает определенные сложности в переговорах. Договоренности на высшем уровне «помогут решить и этот вопрос», считают собеседники газеты. 

Среди других тем, которые будут затронуты в ходе переговоров, издание называет ситуацию на рынке нефти и обмен мнениями о ситуации в Йемене, Египте и Сирии. «Скорее всего, встанет вопрос и об основном геополитическом противнике Саудовской Аравии — Иране. Для Эр-Рияда российско-иранские отношения не первый год являются костью в горле, поэтому мы готовили ответную аргументацию», – приводит газета слова одного из своих дипломатических источников. 

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд 4 октября впервые прибыл с официальным визитом в Россию. 5 октября король встретится с российским президентом. В пятницу, 6 октября, у Аль Сауда запланирована встреча с премьер-министр России Дмитрием Медведевым.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете Asharq Al-Awsat сообщил, что встреча лидеров России и Саудовской Аравии станет «поворотным пунктом в наших отношениях и выведет сотрудничество на новый уровень, обеспечивающий плодотворный вклад в стабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке». Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, в свою очередь, назвал предстоящий визит Аль Сауда в Россию историческим событием.

В мае Саудовскую Аравию с официальным визитом посетил президент США Дональд Трамп. По итогам этого визита Вашингтон и Эр-Рияд заключили военные контракты на $110 млрд. Как объяснял тогда Белый дом, поставка вооружений поможет «укрепить безопасность региона перед лицом иранской угрозы». 

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Саудовская Аравия , С-400 , военно-техническое сотрудничество
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