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Владельцы Альфа-банка подали в суд на авторов «досье» на Трампа
Политика, 02:01
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Владельцы Альфа-банка подали в суд на авторов «досье» на Трампа
Совладельцы российского Альфа-банка подали иск о клевете в суд Вашингтона против авторов «досье» на Трампа, которое обвиняло банкиров во вмешательстве в выборы президента США
Петр Авен и Михаил Фридман (слена направо) (Фото: Вячеслав Прокофьев / «Коммерсантъ»)

Совладельцы Альфа-банка — Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан — подали в суд на Fusion GPS и ее основателя Глена Симпсона за информацию, изложенную в «досье» на президента США Дональда Трампа, в котором утверждалось, что банкиры были частью российской схемы по вмешательству в выборы президента США 2016 года. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на текст искового заявления. 

Иск был подан в минувший вторник, 3 октября, в окружной суд Вашингтона. Истцы полагают, что их репутации был нанесен ущерб. «Несмотря на то, что досье содержало в себе непроверенные утверждения, ответчики проявили безответственность и утратили контроль, позволили ему попасть в руки средств массовой информации, нацеленных  на срочные новости по самой горячей теме дня: кандидатуре Трампа»,— цитирует издание исковое заявление. 

Истцы обвиняют Fusion GPS и ее основателя Глена Симпсона в распространении досье по таким СМИ как New York Times, Washington Post, CNN и других. Совладельцы Альфа-банка добиваются присуждения компенсации и штрафных санкций за причиненный обнародованной информацией репутационный вред, следует из иска. Сумма исковых требований не уточняется. 

В мае совладельцы Альфа-банка уже подавали иск против издания BuzzFeed, которое первым опубликовало данное досье. 

BuzzFeed опубликовало так называемое досье с компроматом на Трампа в январе 2017 года. Оно якобы было основано на информации бывшего агента британской разведки МИ-6, который работал на противников Трампа в Демократической и Республиканской партиях. При публикации издание отмечало, что не удалось ни проверить, ни опровергнуть, опубликованную информацию.

Пресс-секретарь Fusion GPS отказалась прокомментировать изданию иск владельцев Альфа-банка. 

Автор: Мария Бондаренко.
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