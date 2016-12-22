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Киев нашел замену термину «АТО» в Донбассе
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Киев нашел замену термину «АТО» в Донбассе
Украинский кризис, 19:19
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Киев нашел замену термину «АТО» в Донбассе
Власти Украины решили заменить термин «АТО», которым сейчас описываются действия украинских военных в Донбассе. Изменения предложены в законопроекте о реинтеграции Донбасса. Термина «война» в нем не будет, подчеркивают в Киеве
Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС

Власти Украины решили сменить термин «АТО» (антитеррористическая операция), которым сейчас Киев описывает действия Вооруженных сил Украины на территории Донбасса. Это следует из заявления министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака, которое он сделал в эфире радио «Свобода».

В частности, министр сообщил, что в законопроекте о реинтеграции Донбасса предлагается заменить термин «АТО» на термин «операция по обороне Украины». Термина «война» в документах не будет, подчеркнул Грымчак, отвечая на соответствующий вопрос.

«Мы можем назвать это войной», — допустил Грымчак, отметив при этом, что «тогда это будет выгодно России». «Сегодня Россия говорит, что «нас там нет». Но когда мы объявляем войну, мы начинаем «получать» все, что может предложить российский ВПК: танки, артиллерию, самолеты, ракеты и многое другое. Это нам нужно?» — принялся рассуждать министр.

Говоря о судьбе законопроекта, Грымчак отметил, что в документ осталось внести изменения о миротворцах. Предполагается, что законопроект поступит на рассмотрение в Раду после сессии Генеральной ассамблеи ООН, где 20 сентября ожидается выступление украинского президента Петра Порошенко.

«После того как пройдет Генеральная ассамблея ООН и станет понятно, каким образом мы будем принимать миротворцев, мы внесем изменения <...> Думаю, что до конца сентября [внесут на рассмотрение]», — спрогнозировал Грымчак.

В середине июля украинские СМИ публиковали текст законопроекта о реинтеграции Донбасса. В нем, в частности, Россия названа «агрессором» и «оккупантом», а полномочия президента Украины значительно усиливаются.

О разработке данного законопроекта Порошенко объявил в середине июня за несколько дней до его встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Разработкой документа занимается Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Украина , Донбасс , АТО , Киев
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