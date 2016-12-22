Коммунисты провели митинг у посольства США «против русофобской политики»

Митинг КПРФ «против русофобской политики Вашингтона» прошел на Новинском бульваре напротив посольства США в Москве днем во вторник, 5 сентября. Напротив посольства собрались около 50 человек с флагами и плакатами «Янки, руки прочь от России» и «Не терпеть унижения», рядом дежурили полицейские и машина скорой помощи, передает корреспондент РБК. Активисты требовали остановить антироссийскую политику США и вернуть в собственность России дипломатические объекты.

Фото: Дмитрий Левин для РБК

На митинге выступили члены коммунистической партии и руководитель общественного движения «Русский лад». Заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин заявил, что США сегодня — горячая точка, где унижаются российские дипломаты. «От КНДР еще никто не пострадал, зато кого только не бомбили хваленые демократы», — обратил внимание коммунист. Сегодня США — «горячая точка, где дипломаты чувствуют себя скверно, унижаются», — посетовал Кашин.

Фото: Дмитрий Левин для РБК

Выступления продолжались около 40 минут. Со стороны посольства на призывы коммунистов никак не реагировали. По итогам митинга полицейские никого не задержали.

Обыски в здании российского генконсульства в Сан-Франциско, а также в торгпредствах России в Вашингтоне и Нью-Йорке прошли 2 сентября. Эти помещения, согласно решению властей Соединенных Штатов, должны были к этому дню закрыться. Это решение Госдеп объяснил решением Москвы сократить количество американских дипломатов в России. В Госдепартаменте действия сотрудников ФБР в российских диппредставительствах называли не обысками, а «обходом».

Россия, в свою очередь, реагируя на планы США провести досмотры в зданиях российской дипсобственности, вызвала 2 сентября советника-посланника посольства Соединенных Штатов в Москве. Ему была вручена нота протеста.