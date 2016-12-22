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Опубликовано видео попаданий «Калибрами» в объекты россиян-боевиков ИГ
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Опубликовано видео попаданий «Калибрами» в объекты россиян-боевиков ИГ
Война в Сирии, 16:12
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Опубликовано видео попаданий «Калибрами» в объекты россиян-боевиков ИГ
На видео запечатлены моменты попаданий крылатых ракет и последствия ударов по объектам террористов
Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Министерство обороны России обнародовало сделанную в целях «объективного контроля» видеозапись попаданий крылатых ракет «Калибр» в укрепрайон ИГ на подступах к сирийскому Дейр-эз-Зору.

На видео запечатлены моменты попаданий «Калибров» в здания, удерживаемые боевиками «Исламского государства» (организация запрещена на территории России) и последствия ударов.

Ранее во вторник Минобороны сообщило, что находящийся в Средиземном море фрегат «Адмирал Эссен» нанес удар крылатыми ракетами «Калибр» по укрепрайону рядом с населенным пунктом Эш-Шола, который удерживался группой боевиков, основу которой составляли выходцы из России и стран СНГ.

Российский фрегат нанес удар «Калибрами» по объектам россиян-боевиков ИГ
Политика

В оборонном ведомстве пояснили, что ракеты уничтожили не только «крупное скопление боевиков», но также ряд объектов инфраструктуры ИГ - пункты управления и узел связи, склады с вооружением и боеприпасами и завод по ремонту бронетехники.

В сообщении Минобороны подчеркивалось, что нанесенный с «Адмирала Эссена» удар должен помочь прорыву сирийской армией блокады осаждаемого ИГ города Дейр-эс-Зор с населением почти в 100 тыс. человек.

Вскоре после этого сирийское агентство новостей SANA объявило, что правительственные войска прорвали оборону боевиков и соединились с гарнизоном базы 137-й бригады, которая на протяжении трех лет держала оборону окруженного Дейр-эз-Зора.

Позднее президент Сирии Башар Асад поздравил сирийских военных с победой.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Сирия , Минобороны России
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