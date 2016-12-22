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«Голос» рассказал о скрытой агитации для повышения явки на выборах
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«Голос» рассказал о скрытой агитации для повышения явки на выборах
Политика, 20:48
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«Голос» рассказал о скрытой агитации для повышения явки на выборах
Перед сентябрьскими выборами врио губернаторов активно используют местные СМИ для освещения своей деятельности за счет региональных бюджетов, говорится в докладе «Голоса». Эксперты указали на скрытую агитацию и другие нарушения
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Агитация за госсчет

Движение в защиту прав избирателей «Голос» рассказало о нарушениях в ходе кампаний врио глав семи регионов. Кандидаты от власти использовали региональные СМИ для освещения своих рабочих поездок и командировок, говорится в аналитическом докладе «Предвыборная агитация на выборах единого дня голосования 10 сентября 2017 года» (есть у РБК). Доклад подготовили ведущий эксперт «Голоса» Виталий Ковин и координатор сети региональных отделений движения Виталий Аверин.

Речь идет о кампаниях врио глав Марий Эл, Удмуртии, Кировской, Рязанской, Саратовской, Новгородской и Калининградской областей. В докладе приводятся примеры сюжетов на региональных телеканалах в ходе периода агитации, в которых активно освещается служебная деятельность кандидатов от власти, «способствуя созданию их положительного образа и фактически занимаясь их бесплатным, за бюджетный счет, пиар-сопровождением».

Региональные СМИ в своих интересах используют не только участники губернаторских кампаний, сообщается в докладе. Нынешний глава Пензенской области Иван Белозерцев, который 10 сентября примет участие в выборах в заксобрание региона, регулярно появляется в выпусках новостей ГТРК «Пенза». В Ленинградской области, где вскоре состоятся довыборы в Госдуму, зампред областного правительства Сергей Яхнюк (РБК писал о том, что он главный претендент на мандат) регулярно фигурирует в публикациях СМИ, соучредителями которых являются местные администрации. В Алтайском крае, где в сентябре состоятся муниципальные выборы, скрытая агитация, оплаченная за бюджетный счет, привела к появлению массы жалоб, говорится в докладе.

Характерными чертами ближайших губернаторских выборов являются возросшая в разы церемониальная и «служебная» активность действующих глав регионов и врио, прокомментировал РБК один из авторов доклада Виталий Аверин. Широкое освещение этой деятельности в околовластных СМИ и есть скрытая (косвенная) агитация на выборах, указывает он. Особенностью кампании именно в этом году Аверин называет активную работу различных мобилизационных и «стимулирующих» проектов, созданных для повышения явки избирателей. Такие проекты находятся на грани законности и «серьезно дискредитируют» институт выборов, считает эксперт.

Большая часть выявленных «Голосом» случаев использования админресурса находится «на грани законного и незаконного», прокомментировал РБК глава экспертной группы при ЦИК Андрей Бузин. Разделение понятий агитации и информирования Бузин называет «тонкой материей», где точно отделить одно от другого сложно. В каждом случае это решается избиркомами и судами, которые чаще всего выступают на стороне кандидата от власти, добавил эксперт. По закону госСМИ и СМИ с контрольным пакетом государства должны всех в равной мере освещать, но суды обычно называют агитацию информированием населения о текущей работе губернатора, объяснил РБК директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. «Эта проблема известна с конца 1990-х годов. При Владимире Путине эта практика с явной лазейкой в законе «забронзовела», — считает он.

Впрочем, некоторые из указанных «Голосом» нарушений прямо не соответствуют закону, отмечает Аверин. Например, участие работников бюджетных организаций в предвыборной агитации и использование помещений в государственной и муниципальной собственности. Использование муниципальных и госзданий кандидатами, и правда, прямое нарушение, соглашается Бузин, но только в том случае, если там идет прямая агитация. Если же речь идет о встрече губернатора с жителями города или, например, о мероприятии с его участием, то доказать нарушение невозможно, уверен эксперт ЦИК.

Плов, лапоть и субботний эфир

В докладе эксперты «Голоса» разделили нарушения на несколько больших групп. Самые частые нарушения связаны с нарушением агитации в СМИ.

В Кировской области врио главы Игорь Васильев часто появляется на местном телеканале ГТРК «Вятка», иногда — в сюжетах, не связанных с его профессиональной деятельностью. В одном из выпусков Васильев готовил плов, в другом — посещал фестиваль «Вятский лапоть». За июль кандидат от «Единой России» появился в эфире телеканала восемь раз. Схожие примеры «Голос» обнаружил в Удмуртии и Рязанской области, где врио глав почти ежедневно появлялись в эфире местных телеканалов.

В Новгородской области штаб врио губернатора Андрея Никитина распространял доклад «Диалог. Развитие. Благополучие. Стратегия пяти шагов». Материал, не заявленный как агитационный, опубликовали 19 государственных, одно муниципальное и одно частное печатное СМИ, подсчитали в «Голосе». В следующем месяце Никитин из средств избирательного фонда заказал идентичный, но уже официально агитационный материал с тем же названием. Новгородский облизбирком отказал​ в удовлетворении жалобы оппозиции и признал публикации ври информматериалами.

В Саратовской области по субботам с 1 июля на кабельном канале стала выходить программа «Неделя с губернатором» при участии врио главы области Валерия Радаева. Следующий ее выпуск, судя по телепрограмме, запланирован на 9 сентября — на «день тишины», когда любая агитация запрещена.

Представители врио глав Удмуртии, Кировской, Рязанской и Саратовской областей не ответили на запросы РБК об использовании чиновниками админресурса.

Политтехнолог Дмитрий Орлов, участвующий в избирательной кампании врио губернатора Новгородской области, заявил РБК, что норма закона об агитации в регионе последовательно соблюдается, и сама агитация идет за счет средств избирательных фондов. Информирование населения о рабочих поездках врио глав нельзя считать агитацией, уверен Орлов.

Деятельность Алиханова как врио губернатора и как кандидата на выборах «следует разводить», сказала РБК пресс-секретарь главы Калининградской области Валерия Родина. Для встречи со своими избирателями кандидат в губернаторы всегда брал отпуск и эта деятельность не отражалась в СМИ, а «все выезды и встречи организовывал избирательный штаб Алиханова», пояснила она. Интерес СМИ к кандидату Родина связывает с тем, что медиа в принципе интересует работа главы региона.

Избирательная кампания врио главы Марий Эл Александра Евстифеева «идет в строгом соответствии с законом, никаких нарушений не зафиксировано и жалоб в комиссию не поступало», прокомментировал РБК координатор его штаба общественной поддержки Александр Кузнецов. Эксперты «Голоса» «фактически призывают врио главы нарушить закон «О СМИ» — перестать предоставлять доступ журналистам к освещению его деятельности в качестве и.о. руководителя региона», добавил Кузнецов. Это «не только не законно, но противоречит здравому смыслу и интересам жителей Марий Эл», считает собеседник РБК.

Дружба с Володиным и админресурс

Среди других нарушений, по мнению авторов доклада, — использование врио глав регионов федеральных программ для выборов. В агитации главы Пермского края Максима Решетникова многократно упоминаются проекты по ремонту дорог и благоустройству дворов, реализованные за счет госбюджета, указано в докладе.

В некоторых выборных регионах частью кампании нынешних врио глав стали рабочие визиты крупных федеральных чиновников. Кремль демонстрирует лояльность главам Удмуртии, Марий Эл, Мордовии, Саратовской, Калининградской и Кировской областей, считают авторы доклада. К примеру, только в Удмуртии за август успели побывать председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр связи Николай Никифоров, первый вице-премьер Игорь Шувалов и главы четырех комитетов нижней палаты парламента.

Эксперты «Голоса» указывают и на использование врио глав субъектов админресурса для организации предвыборных штабов. В одном из городов Калининградской области штаб главы региона Алиханова развернули в городской библиотеке, а в Новгородской области агитационные материалы врио губернатора Никитина обнаружили в сельской администрации.

В некоторых регионах администрации оказывают силовое давление на представителей партий, конкурирующих с «Единой Россией», указывает «Голос». Чаще всего с давлением сталкивались представители КПРФ. К примеру, в Кировской и Пензенской областях активистов партии задерживали, а агитматериалы изымали. В Рязанской и Томской областях представители администраций мешали активистам распространять агитматериалы ЛДПР, отметили эксперты.

Авторы: Евгения Кузнецова, Дмитрий Левин.
При участии: Владимир Дергачев, Мария Истомина, Любовь Алтухова.
Теги: выборы , агитация в СМИ , «Голос»
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