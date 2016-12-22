МИД Украины обвинил Путина в попытке исказить идею ввода миротворцев

В заявлении внешнеполитического ведомства Украины отмечается, что среди введенных в Донбасс миротворцев не может быть ни россиян, ни представителей ДНР и ЛНР

Здание Министерства иностранных дел Украины (Фото: Мирослав Ротарь / РИА Новости)

Министерство иностранных дел Украины назвало заявление президента России Владимира Путина о том, что он поддерживает идею появления в Донбассе миротворцев ООН, «очередной попыткой исказить саму идею и цели» миротворческой операции.

В сообщении внешнеполитического ведомства Украины отмечается, что президент страны Петр Порошенко уже обращался к генсеку ООН с просьбой о развертывании миротворческой операция на востоке Украины, однако Россия «постоянно саботировала предложения Украины».

Сделанным во вторник заявлением Путин, как заявляет МИД Украины, пытается «представить агрессию внутриукраинским конфликтом», тогда как Киев выступает за безусловное отсутствие среди миротворцев — в случае введения таких в Донбасс — «военного или иного персонала страны-агрессора», а равно представителей «незаконных вооруженных формирований» самопровозглашенных ДНР и ЛНР, действующих при поддержке со стороны России.

В МИД Украины подчеркнули, что «приняли во внимание» заявление Путина.

«Украина как последовательный сторонник инициативы развертывания миротворческой операции ООН в Донбассе готова прорабатывать этот вопрос. В этой связи постпредству Украины в Нью-Йорке дано поручение провести соответствующие консультации с делегациями в Совете безопасности ООН», — говорится в сообщении МИД Украины.

В ходе прошедшей во вторник в Китае пресс-конференции Путин сказал, что не видит ничего плохого в появлении в Донбассе миротворцев ООН, но лишь при соблюдении таких условий, как расположение миротворцев исключительно на линии разграничения с постановкой им единственной задачи по обеспечению безопасности сотрудников ОБСЕ, а также участие в переговорах представителей ДНР и ЛНР.

«Считаю, если все это сделать, то точно пойдет, на мой взгляд, на пользу решения проблемы на юго-востоке Украины. Будем считать, что это поручение Министерству иностранных дел внести соответствующую резолюцию в Совет безопасности», — заявил Путин.