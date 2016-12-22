Путин прокомментировал дело против режиссера Серебренникова

Если государство выделяло средства проекту режиссера Кирилла Серебренникова, то не собиралось ограничивать его творчество, единственный вопрос о законности их расходования, заявил Владимир Путин

Кирилл Серебренников (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Президент Владимир Путин впервые прокомментировал расследование уголовного дела против режиссера Кирилла Серебренникова, который находится под домашним арестом. Об этом он заявил на пресс-конференции в рамках БРИКС, которая транслировалась в эфире «России 24».

Президент сказал, что Серебренников не единственный деятель культуры, который находится под следствием. Он напомнил о делах против замдиректора Эрмитажа и замминистра культуры. «Ну и что теперь, всех нужно освободить в силу того, что они работают в сфере культуры, что ли?», — заявил Путин.

По его словам, власть никак не ограничивала творчество Серебренникова. То, что режиссер получал бюджетные средства говорит о том, что «никакой цензуры или давления не было», уверен президент. Путин сказал, что следствие имеет только один вопрос к режиссеру — о законности расходования бюджетных средств. «Если вы посмотрите финансирование по линии правительства — это где-то 300 млн рублей. А по линии правительства Москвы — где-то 700 млн за два-три года», — сказал он.

Ранее президент не высказывал своей позиции по делу Серебренникова. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что расследование является резонансным и руководство страны «заметило» его. «Это резонансный вопрос, конечно, он фигурирует в общественной повестке дня», — говорил Песков.

Следствие вменяют худруку «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову организацию хищения 68 млн руб. бюджетных средств, выделенных на проект «Платформа». Следствие предполагает, что бюджетные компенсации работ «Платформы» выводились на счета фирм-однодневок и обналичивались участниками схема. Фигурантами дела являются еще три бывших сотрудника «Гоголь-центра» и «Седьмой студии».

Серебренников был задержан 22 августа, а на следующий день отправлен по домашний арест. 4 сентября суд смягчил условия ареста, разрешив двухчасовые прогулки.

За режиссера поручились 74 российских деятеля культуры, петицию в его поддержку подписывали и иностранные режиссеры и актеры.