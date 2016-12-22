«Письмо Серебренникова» на случай ареста оказалось шуткой пранкера

Письмо Серебренникова на случай ареста, которое накануне опубликовал в своем Instagram актер Ларс Айдингер, было розыгрышем пранкера Владимира Кузнецова. Об этом заявил сам пранкер, выложив запись разговора с Айдингером

Ларс Айдингер (Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»)

Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) заявил, что актер фильма «Матильда» Ларс Айдингер опубликовал в своем Instagram «письмо» от имени режиссера Кирилла Серебренникова после розыгрыша.

«Запись была сделана непосредственно вчера, и общались мы с ним по телефону на протяжении определенного времени​», — заявил Кузнецов. Сайт Vesti.ru опубликовал видео, на котором, как утверждается, Кузнецов общается с Айдингером. Актер не комментировал сообщения о розыгрыше.

​На видеозаписи Кузнецов диктует Айдингеру по-английски текст письма, который соответствует тому тексту, который был опубликован в Instagram актера. Кузнецов также просил указать, что письмо было передано в Берлине.

Накануне главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова в своем Facebook также рассказала, что Айдингеру, сыгравшему роль Николая II в фильме Алексея Учителя «Матильда», несколькими днями ранее позвонил человек, представившийся Серебренниковым, «на чистом английском» он попросил их опубликовать послание. Давыдова отметила, что аккаунт актера в Instagram взломан не был.

Утром 4 сентября в Instagram Айдингера было опубликовано «письмо Серебренникова» на случай ареста, которое, как написал актер, режиссер передал ему, когда был в Германии.

В письме якобы Серебренников просил «не поддаваться на провокации политических мошенников», утверждал, что «получил предложение президента Украины Петра Порошенко возглавить один из украинских театров и снять пропагандистский фильм при финансовой поддержке государства». «Я не политик, а режиссер. И я не хочу, чтобы меня использовали в чьих-то грязных интересах», — говорилось в тексте.

Адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов опровергал существование письма. «Никакого письма Кирилла Серебренникова Ларсу Айдингеру не было. Кирилл ничего ему не посылал и не просил ни о какой-либо помощи ни в этом, ни в прошлом году. Мы воспринимаем это как провокацию», — говорил РБК Харитонов.

Видео: РБК

Худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова задержали 22 августа. Следствием ему вменяется организация хищения 68 млн руб. бюджетных денег, выделенных на продюсерскую компанию «Седьмая студия». По делу проходят также четверо подчиненных режиссера из «Седьмой студии» и «Гоголь-центра». Письмо Айдингера было опубликован в день обжалования защитой помещения режиссера под домашний арест.