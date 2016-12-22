Эксперты Кудрина раскрыли количество неготовых к реформам россиян

Только 28% россиян не готовы к реформам, а оставшиеся верят в необходимость реформ сверху или снизу. Об этом говорится в докладе экспертов ЦСР Алексея Кудрина. В документе предлагаются сценарии подготовки общества к реформам

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​Отношение к реформам

28% опрошенных критически относятся к переменам и реформам, следует из результатов опроса «Мнения россиян о реформах, направленных на достижение долгосрочных целей развития России», проведенного институтом фонда «Общественное мнение». Исследование проведено по заказу Центра стратегических разработок (ЦСР) экс-министра финансов Алексея Кудрина и является частью экспертного доклада «Социокультурные факторы инновационного развития и успешной имплементации реформ». Большая часть людей, которая негативно оценивает перемены, — 45–60 лет, среди них много людей с низким уровнем дохода, а также жителей средних городов.

Еще 47% опрошенных одобряют реформы, инициированные сверху, то есть властью: среди респондентов этой группы больше всего людей старше 60 лет, со средним доходом, проживающих в сельских поселениях. Оставшиеся 24% россиян уверены, что реформы должны быть инициированы снизу, то есть при активном участии граждан. Представителей этой группы больше всего среди людей моложе 45 лет с высоким доходом, жителей крупных городов-миллионников.

В целом противники и сторонники реформ есть среди респондентов всех возрастов и социальных групп, говорится в опросе. И это важно, делают вывод авторы доклада, потому что без поддержки населения невозможно успешно проводить реформы и менять ценности российского общества.

ФОМ провел опрос с 24 марта по 3 апреля 2017 года. В нем приняли участие 2 тыс. респондентов.

Более 70% населения так или иначе поддерживают идею проведения реформ и понимают, что сохранение статус-кво для них опаснее, чем риск перемен, прокомментировал РБК эксперт ЦСР Михаил Комин. «И около четверти опрошенных респондентов настаивают на сценарии имплементации реформ с вовлечением в этот процесс населения, то есть готовы сами идти и делать. Это, безусловно, цифры, вселяющие оптимизм», — подчеркнул он.

По мнению Комина, к противникам реформ относятся в основном люди, выигрывающие от неизменного положения вещей, а также разочаровавшиеся в реформах предыдущих поколений и те, кому «в принципе трудно найти себя в жизни». Этих людей нельзя игнорировать, убежден эксперт, так как негативно настроенные противники изменений объединяются куда быстрее, чем сторонники реформ. «[Поэтому] исходя из выявленных ценностных установок, прежде чем начинать проводить реформы, можно снизить опасения людей по их поводу», — рассуждает эксперт. Этого можно добиться, к примеру, повышая доверие к формальным институтам и госорганам, пояснил он.

Статистика ЦСР показывает «нормальное распределение» противников и сторонников изменений, хотя «нацеленности» на изменения в обществе нет, считает Яков Миркин, председатель научного совета Института экономики роста (экспертный центр бизнес-омбудсмена Бориса Титова, подготовивший «Стратегию роста», — основной конкурент программы ЦСР).

По мнению Миркина, российские реформы традиционно непопулярны и ведут к ухудшению положения граждан. Вопросы о восприятии реформ должны сопровождаться пониманием характера изменений, добавил он. ЦСР свою программу не представлял и заложенных в ней мер не раскрывал: решать, что публиковать, должен президент, говорил Кудрин.

Подготовка к переменам

Чтобы повысить готовность россиян к проведению реформ, авторы предлагают влиять на социокультурные характеристики населения. Рекомендуется провести нововведения на трех уровнях — микроуровне, мезоуровне (уровне связей) и макроуровне.

На микроуровне авторы рекомендуют развивать институт менторства в школах. Согласно докладу, предприниматель или общественный деятель становится ментором класса и курирует обучение школьников до момента выпуска из школы и поступления в вуз. Все это время он находится в контакте со своими подопечными и поддерживает их инициативы.

На мезоуровне эксперты ЦСР предлагают сокращать дистанцию между людьми из разных социальных слоев с помощью урбанистической политики. Переход от модели «улицы для автомобилей» к «улицам для пешеходов», создание тупиковых улиц и обустройство зеленых общественных пространств — в таких условиях, согласно авторам, вероятность случайных коммуникаций между людьми повысится.

Фото: Александр Земляниченко / AP

На макроуровне предлагается интегрировать программы гражданского обучения — объяснения основ гражданского права и законов взаимодействия в обществе. Это поможет привить молодежи интерес к политике и общественной жизни, сформировать кооперативные установки и расширить членство в гражданских организациях, утверждают авторы доклада.​

Избежать «затухания»

В своем новом докладе в отличие от большинства предыдущих ЦСР описывает более или менее конкретные меры по внедрению реформ. Проектный подход их реализации, который «делает акцент на нескольких приоритетных направлениях развития и сосредотачивает на них значительные человеческие и финансовые ресурсы», не должен действовать постоянно, полагают в ЦСР. Проектный подход они считают «промежуточным институтом», на смену которому рано или поздно придет институциональный подход. Департамент проектной деятельности уже сейчас работает в правительстве и курирует приоритетные программы. Проектный офис создали и в Минэкономразвития, после того как министерство, руководителем которого стал Максим Орешкин, занялось разработкой правительственного плана по ускорению темпов роста ВВП.

В России любые программы стартуют активно, но «затухают» через два-три года, отмечается в докладе. Формат проектного подхода вызывает вопросы. Сейчас отбор участников проектов «нередко осуществляется в рамках нерыночной процедуры» — не из всех потенциально заинтересованных лиц, а только из «числа групп специальных интересов с высокой переговорной силой». Кроме того, правила реализации программ могут постоянно меняться, а гарант результата, «как правило, персонифицирован», из-за чего качество работы сильно зависит от личности. Процесс необходимо изменить, указывают эксперты, — обеспечить добросовестную конкуренцию участников, заранее сформулировать правила их работы и максимально деперсонализировать управление проектами.

Проектный подход действует всегда, когда экономику нужно перевести в «режим форсажа», отмечает Миркин из Института роста. Нужно «реальное проектное управление» с конкретными целями и жесткими KPI, главным из них могло бы стать улучшение качества жизни, считает он.

На сегодня образ будущего России (до 2035 года), по оценке экспертов ЦСР, — так называемое общество закрытого доступа, в котором наблюдаются низкое качество институциональной среды и стабильно низкие социально-экономические показатели. Нужно перейти к «обществу открытого доступа», работающему при соблюдении трех основных условий, считают эксперты Кудрина. Первое правило — «принцип верховенства права действует для всех, в том числе для элит», второе — деперсонализация работы тех или иных организаций, третье — переформатирование контроля над насилием в обществе. Как пишет ЦСР, «ни один следственный или силовой орган не может рассматриваться как инструмент политической и экономической конкуренции».

Необходимы, уверены в команде Кудрина, и другие промежуточные шаги — перенос на граждан обязанности по уплате части страховых взносов (с соответствующим единовременным повышением зарплаты), информирование о размере уплаченных налогов, предоставление возможности выбора направления расходования части НДФЛ (например, 10%). Это, по оценке экспертов, должно привести к росту политической активности граждан.

Предыдущие экономические стратегии исполнялись максимум на 40%, говорил Кудрин. ЦСР называл три основных фактора, мешающих реформам: первая — «идейные разногласия» в экспертной среде, вторая — административные барьеры (проблемы госаппарата, высокие цены на нефть). Наконец, реформам препятствуют лоббисты, которые не руководствуются идеологией, а «действуют сугубо прагматически». В качестве одной из мер, которые должны помочь реализации изменений, эксперты предлагали создание «нового надминистерского центра реформ».