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Эксперты Кудрина раскрыли количество неготовых к реформам россиян
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Эксперты Кудрина раскрыли количество неготовых к реформам россиян
Политика, 08:00
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Эксперты Кудрина раскрыли количество неготовых к реформам россиян
Только 28% россиян не готовы к реформам, а оставшиеся верят в необходимость реформ сверху или снизу. Об этом говорится в докладе экспертов ЦСР Алексея Кудрина. В документе предлагаются сценарии подготовки общества к реформам
Фото: Максим Мармур / AP

​Отношение к реформам

28% опрошенных критически относятся к переменам и реформам, следует из результатов опроса «Мнения россиян о реформах, направленных на достижение долгосрочных целей развития России», проведенного институтом фонда «Общественное мнение». Исследование проведено по заказу Центра стратегических разработок (ЦСР) экс-министра финансов Алексея Кудрина и является частью экспертного доклада «Социокультурные факторы инновационного развития и успешной имплементации реформ». Большая часть людей, которая негативно оценивает перемены, — 45–60 лет, среди них много людей с низким уровнем дохода, а также жителей средних городов.

Еще 47% опрошенных одобряют реформы, инициированные сверху, то есть властью: среди респондентов этой группы больше всего людей старше 60 лет, со средним доходом, проживающих в сельских поселениях. Оставшиеся 24% россиян уверены, что реформы должны быть инициированы снизу, то есть при активном участии граждан. Представителей этой группы больше всего среди людей моложе 45 лет с высоким доходом, жителей крупных городов-миллионников.

В целом противники и сторонники реформ есть среди респондентов всех возрастов и социальных групп, говорится в опросе. И это важно, делают вывод авторы доклада, потому что без поддержки населения невозможно успешно проводить реформы и менять ценности российского общества.

ФОМ провел опрос с 24 марта по 3 апреля 2017 года. В нем приняли участие 2 тыс. респондентов.

Более 70% населения так или иначе поддерживают идею проведения реформ и понимают, что сохранение статус-кво для них опаснее, чем риск перемен, прокомментировал РБК эксперт ЦСР Михаил Комин. «И около четверти опрошенных респондентов настаивают на сценарии имплементации реформ с вовлечением в этот процесс населения, то есть готовы сами идти и делать. Это, безусловно, цифры, вселяющие оптимизм», — подчеркнул он.

По мнению Комина, к противникам реформ относятся в основном люди, выигрывающие от неизменного положения вещей, а также разочаровавшиеся в реформах предыдущих поколений и те, кому «в принципе трудно найти себя в жизни». Этих людей нельзя игнорировать, убежден эксперт, так как негативно настроенные противники изменений объединяются куда быстрее, чем сторонники реформ. «[Поэтому] исходя из выявленных ценностных установок, прежде чем начинать проводить реформы, можно снизить опасения людей по их поводу», — рассуждает эксперт. Этого можно добиться, к примеру, повышая доверие к формальным институтам и госорганам, пояснил он.

Статистика ЦСР показывает «нормальное распределение» противников и сторонников изменений, хотя «нацеленности» на изменения в обществе нет, считает Яков Миркин, председатель научного совета Института экономики роста (экспертный центр бизнес-омбудсмена Бориса Титова, подготовивший «Стратегию роста», — основной конкурент программы ЦСР).

По мнению Миркина, российские реформы традиционно непопулярны и ведут к ухудшению положения граждан. Вопросы о восприятии реформ должны сопровождаться пониманием характера изменений, добавил он. ЦСР свою программу не представлял и заложенных в ней мер не раскрывал: решать, что публиковать, должен президент, говорил Кудрин.

Подготовка к переменам

Чтобы повысить готовность россиян к проведению реформ, авторы предлагают влиять на социокультурные характеристики населения. Рекомендуется провести нововведения на трех уровнях — микроуровне, мезоуровне (уровне связей) и макроуровне.

На микроуровне авторы рекомендуют развивать институт менторства в школах. Согласно докладу, предприниматель или общественный деятель становится ментором класса и курирует обучение школьников до момента выпуска из школы и поступления в вуз. Все это время он находится в контакте со своими подопечными и поддерживает их инициативы.

На мезоуровне эксперты ЦСР предлагают сокращать дистанцию между людьми из разных социальных слоев с помощью урбанистической политики. Переход от модели «улицы для автомобилей» к «улицам для пешеходов», создание тупиковых улиц и обустройство зеленых общественных пространств — в таких условиях, согласно авторам, вероятность случайных коммуникаций между людьми повысится.

Фото: Александр Земляниченко / AP

На макроуровне предлагается интегрировать программы гражданского обучения — объяснения основ гражданского права и законов взаимодействия в обществе. Это поможет привить молодежи интерес к политике и общественной жизни, сформировать кооперативные установки и расширить членство в гражданских организациях, утверждают авторы доклада.​

Избежать «затухания»

В своем новом докладе в отличие от большинства предыдущих ЦСР описывает более или менее конкретные меры по внедрению реформ. Проектный подход их реализации, который «делает акцент на нескольких приоритетных направлениях развития и сосредотачивает на них значительные человеческие и финансовые ресурсы», не должен действовать постоянно, полагают в ЦСР. Проектный подход они считают «промежуточным институтом», на смену которому рано или поздно придет институциональный подход. Департамент проектной деятельности уже сейчас работает в правительстве и курирует приоритетные программы. Проектный офис создали и в Минэкономразвития, после того как министерство, руководителем которого стал Максим Орешкин, занялось разработкой правительственного плана по ускорению темпов роста ВВП.

В России любые программы стартуют активно, но «затухают» через два-три года, отмечается в докладе. Формат проектного подхода вызывает вопросы. Сейчас отбор участников проектов «нередко осуществляется в рамках нерыночной процедуры» — не из всех потенциально заинтересованных лиц, а только из «числа групп специальных интересов с высокой переговорной силой». Кроме того, правила реализации программ могут постоянно меняться, а гарант результата, «как правило, персонифицирован», из-за чего качество работы сильно зависит от личности. Процесс необходимо изменить, указывают эксперты, — обеспечить добросовестную конкуренцию участников, заранее сформулировать правила их работы и максимально деперсонализировать управление проектами.

Проектный подход действует всегда, когда экономику нужно перевести в «режим форсажа», отмечает Миркин из Института роста. Нужно «реальное проектное управление» с конкретными целями и жесткими KPI, главным из них могло бы стать улучшение качества жизни, считает он.

На сегодня образ будущего России (до 2035 года), по оценке экспертов ЦСР, — так называемое общество закрытого доступа, в котором наблюдаются низкое качество институциональной среды и стабильно низкие социально-экономические показатели. Нужно перейти к «обществу открытого доступа», работающему при соблюдении трех основных условий, считают эксперты Кудрина. Первое правило — «принцип верховенства права действует для всех, в том числе для элит», второе — деперсонализация работы тех или иных организаций, третье — переформатирование контроля над насилием в обществе. Как пишет ЦСР, «ни один следственный или силовой орган не может рассматриваться как инструмент политической и экономической конкуренции».

Необходимы, уверены в команде Кудрина, и другие промежуточные шаги — перенос на граждан обязанности по уплате части страховых взносов (с соответствующим единовременным повышением зарплаты), информирование о размере уплаченных налогов, предоставление возможности выбора направления расходования части НДФЛ (например, 10%). Это, по оценке экспертов, должно привести к росту политической активности граждан.

Предыдущие экономические стратегии исполнялись максимум на 40%, говорил Кудрин. ЦСР называл три основных фактора, мешающих реформам: первая — «идейные разногласия» в экспертной среде, вторая — административные барьеры (проблемы госаппарата, высокие цены на нефть). Наконец, реформам препятствуют лоббисты, которые не руководствуются идеологией, а «действуют сугубо прагматически». В качестве одной из мер, которые должны помочь реализации изменений, эксперты предлагали создание «нового надминистерского центра реформ».

Президент Владимир Путин дал старт дискуссиям об экономическом будущем России год назад, когда был возрожден президентский экономический совет. С тех пор свой план подготовил Центр стратегических разработок Алексея Кудрина, программные предложения сформулировали деловые объединения и Столыпинский клуб Бориса Титова. Правительственную программу по ускорению темпов роста экономики до 2025 года написало Минэкономразвития. Считается, что опорными для властей будут программы Кудрина и Минэкономразвития, при этом первый пишет стратегию для президента. Оба документа должны быть представлены в мае, однако пока ни один из них так и не опубликован. Правительство и ЦСР покажут свои наработки на Петербургском экономическом форуме, который пройдет в начале июня, надеются два собеседника РБК в бизнес-объединениях.

Авторы: Евгения Кузнецова, Антон Фейнберг, Дмитрий Левин.
Теги: Алексей Кудрин , реформы , Центр стратегических разработок
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