Черногория официально вступила в НАТО

Черногория официально стала членом НАТО. В прошлом году был подписан протокол о вступлении страны в состав альянса

Логотип НАТО (Фото: Jonathan Ernst / AP)

Власти Черногории официально ратифицировали договор о вступлении страны в НАТО, сообщает местное издание Vijesti.

Договор был подписан в Вашингтоне. На церемонии присутствовал министр иностранных дел Черногории Серджан Дарманович, премьер-министр страны Душко Маркович, а также американский дипломат Томас Шеннон и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Сегодня великий день для Черногории — день, когда страна стала членом НАТО», — сказал Маркович.

Он поблагодарил США за поддержку и заявил, что власти страны «еще раз показали, что они придерживаются курсу обеспечить стабильность на Балканах», а также выразил благодарность Столтенбергу.

Протокол о присоединении Черногории к НАТО был подписан в Брюсселе в мае прошлого года. С декабря 2015 года она имеет статус наблюдателя на заседаниях НАТО. Сам процесс стартовал в марте 2014 года на фоне конфликта на Украине. Тогда о желании Черногории вступить в Североатлантический альянс заявил премьер-министр Мило Джуканович.