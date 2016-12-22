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Черногория официально вступила в НАТО
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Черногория официально вступила в НАТО
Политика, 19:37
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Черногория официально вступила в НАТО
Черногория официально стала членом НАТО. В прошлом году был подписан протокол о вступлении страны в состав альянса
Логотип НАТО (Фото: Jonathan Ernst / AP)

Власти Черногории официально ратифицировали договор о вступлении страны в НАТО, сообщает местное издание Vijesti.

Договор был подписан в Вашингтоне. На церемонии присутствовал министр иностранных дел Черногории Серджан Дарманович, премьер-министр страны Душко Маркович, а также американский дипломат Томас Шеннон и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Сегодня великий день для Черногории — день, когда страна стала членом НАТО», — сказал Маркович.

Он поблагодарил США за поддержку и заявил, что власти страны «еще раз показали, что они придерживаются курсу обеспечить стабильность на Балканах», а также выразил благодарность Столтенбергу.

Протокол о присоединении Черногории к НАТО был подписан в Брюсселе в мае прошлого года. С декабря 2015 года она имеет статус наблюдателя на заседаниях НАТО. Сам процесс стартовал в марте 2014 года на фоне конфликта на Украине. Тогда о желании Черногории вступить в Североатлантический альянс заявил премьер-министр Мило Джуканович.

Автор: Наталья Кондрашова
Теги: НАТО , Черногория
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