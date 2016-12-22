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Против заместителя губернатора Курской области возбудили дело о взятке
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Против заместителя губернатора Курской области возбудили дело о взятке
Политика, 17:34
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Против заместителя губернатора Курской области возбудили дело о взятке
Заместитель губернатора Курской области Василий Зубков задержан по подозрению в получении взятки в 1 млн руб. Против него возбудили уголовное дело
Василий Зубков (Фото: sledcom.ru)

Следственный комитет России завел уголовное дело против заместителя губернатора региона Василия Зубкова. Его подозревают в получении взятки (ч.6 ст.290 УК РФ), сообщается на сайте СК.

По версии следствия, он получил более 1 млн руб. взятки от строительной компании в 2015 году. Впоследствии он оказал содействие в получении компанией заключения, которое необходимо для ввода в эксплуатацию жилого дома, где были нарушения.

Представитель региональной администрации Наталья Лымарь сообщила ТАСС, что Зубков задержан.

СК также возбудил уголовное дело против Андрея Занина, Александра Филимонова и Натальи Кретовой. Их считают подельниками заместителя губернатора и обвиняют по нескольким частям по статье «Посредничество во взяточничестве, дача взятки и пособничество в даче взятки» (ст.291 УК России).

В секретариате администрации области ТАСС сообщили, что Зубков находится в командировке с 5 по 8 июня. «Интерфакс» со ссылкой на источник передает, что вице-губернатора под конвоем доставили в Москву. В столице проводятся следственные действия.​

По данным с сайта правительства Курской области, Зубков является председателем комитета региональной безопасности.

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Накануне была задержана вице-губернатор Владимирской области Елена Мазанько по подозрению в получении взятки в размере 3 млн руб. Следствие предполагает, что Мазанько оказывала содействие предпринимателям в заключении госконтрактов при проведении ремонта и поставке мебели. В регионе она курировала департамент имущественных и земельных отношений.

Зубков стал уже третьим вице-губернатором, которого задержали за последние 13 дней. 24 мая был задержан заместитель главы Краснодарского края Юрий Гриценко, которого подозревают в мошенничестве.

Автор: Наталья Кондрашова
Теги: СКР , уголовное дело , Курская область
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