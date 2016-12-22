Турция решила лишить гражданства исламского проповедника Гюлена

Влиятельный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен может лишиться турецкого гражданства, если в течение трех месяцев не приедет на родину из США. В Турции ему угрожает обвинение в попытке госпереворота

Фетхуллах Гюлен (Фото: Charles Mostoller / Reuters)

Турецкие власти приняли решение лишить гражданства 130 человек, в том числе исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого в этой стране считают террористом. Соответствующее решение опубликовано в официальном вестнике турецкого правительства Resmi Gazete, сообщает агентство Anadolu.

В список вошли те, кто, по данным Анкары, в ночь с 15 на 16 июля попытались совершить военный переворот в Турции, а самого Гюлена считают его вдохновителем. Турция намерена лишить их гражданства, если в течении трех месяцев со дня публикации списка, до 5 сентября, они не вернутся в страну.

В настоящее время Гюлен находится на территории США, где проживает с конца 90-х годов в штате Пенсильвания. Турция направила Вашингтону официальный запрос на его выдачу, но сам Гюлен свою причастность к организации военного переворота отрицает и на родину возвращаться отказывается, так как опасается политических репрессий.

В конце 2014 года стамбульский суд выдал ордер на арест проповедника, но Интерпол не стал объявлять его в международный розыск, сославшись на отсутствие доказательной базы.

До 2013 года Гюлен, лидер движения «Хизмет», был одним из ближайших соратников нынешнего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и поддерживал его партию на всех выборах начиная с 2002 года. Но в декабре 2013-го разгорелся громкий коррупционный скандал: были задержаны 52 чиновника из партии Эрдогана, который обвинил проповедника в организации дела.

​Попытка военного переворота произошла в Турции в ночь с 15 на 16 июля 2016 года. Турецкие военные заблокировали два моста через Босфор в Стамбуле и захватили здание Генштаба в Анкаре. В городе несколько часов продолжались военные действия.

Сам Эрдоган во время переворота находился на отдыхе в курортном городе Мармарис и обратился к гражданам спустя два часа после начала путча, сразу же возложив ответственность за происходящее на Гюлена.

В ходе столкновений погибли почти 270 человек, еще около 1,5 тыс. получили ранения.

После того как турецкие власти объявили о подавлении мятежа, в госорганах начались масштабные чистки, в Турции были уволены или отстранены от работы более 81 тыс. человек, задержаны почти 26 тыс. человек.

Власти Турции хотят приговорить бывшего имама к двум пожизненным срокам и еще к 1,9 тыс. лет тюрьмы.