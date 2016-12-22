В НАТО заподозрили Россию во взломе личных смартфонов военных

Хакеры из России пытались получить информацию с личных смартфонов военных НАТО, расквартированных в странах Восточной Европы. В Альянсе считают, что целью нападений был сбор разведывательных данных

Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters

Как сообщает Wall Street Journal, российские хакеры пытаются атаковать смартфоны военнослужащих НАТО и узнавать с их помощью оперативную информацию, данные о численности войск. Собеседники издания в США и странах Запада считают, что нападения осуществляются в том числе с применением специальных дронов, доступ к которым для обычных граждан ограничен.

В частности нападению подвергся командующий базой НАТО в Польше Кристофер Лере. По его словам, после возвращения в казарму после учебных стрельб он обнаружил, что кто-то пытался взломать пароль к ему смартфону. «IP адрес нападавшего, который определил Apple, находился где-то в районе Москвы», — заявил американский полковник. Лере также утверждает, что хакеры пытались отследить его передвижения.

Американский полковник утверждает, что нападению подверглись смартфоны или страницы в социальной сети Facebook как минимум шести его подчиненных.

Специалисты по кибершпионажу считают, что применение дронов и сбор информации посредством смартфонов необходим России, чтобы понять, насколько численность новых баз НАТО в Европе соответствует официально заявленным показателям.

При этом в НАТО опасаются, что если хакерам действительно удастся получить доступ к смартфонам командиров, то они смогут посылать от их имени неверные инструкции. В этой связи уже появилось предложение высокопоставленным военным отказаться от общения.

Помимо этого, издание со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, описывает, как в январе военнослужащие НАТО на военной базе Тапа в Эстонии жаловались на «странные вещи», которые происходили с их телефонами. Это происходило незадолго до прибытия на базу французских и британских военнослужащих. Расследование показало, что Россия использовала портативную антенну, чтобы получить доступ к телефонам, находящимся в этом районе, рассказала собеседник. С тех пор на эстонской базе Тапа военнослужащие вынимают сим-карты из своих телефонов, а интернетом им разрешено пользоваться только в специальных отведенных для этого местах.

«Военнослужащие НАТО всегда были целью России с точки зрения разведывательных задач. Но нынешняя кампания преследования и запугивания беспрецедентна», — заявил изданию сотрудник британского аналитического центра Chatham House, работающий в программе по России и Евразии, Кир Джайлс.

Минобороны России не ответило на просьбу о комментарии, добавляет WSJ. Источники издания, близкие к российскому руководству, уверяют, что Москва не проводит подобные атаки.