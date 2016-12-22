Начальник полиции Москвы ушел со своей должности

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве, генерал-майор Вячеслав Козлов, возглавлявший столичную полицию с декабря 2016 года, принял решение об уходе на пенсию. Причиной такого решения называется достижение им предельного возраста пребывания на службе в органах внутренних дел.
При этом в столичном главке указали, что Козлов, который являлся заместителем начальника ГУ МВД по Москве, продолжит работу в ведомстве в качестве гражданского служащего.
64-летний уроженец Тульской области Козлов работал в милиции с 1972 года. В 1988 году он возглавил оперативный батальон Отряда милиции специального назначения ГУВД Мосгорисплокома, а в 1998 году возглавил Отряд милиции особого назначения при ГУВД по Москве. Заместителем начальника ГУВД Козлов стал в 2007 году, когда стал начальником милиции общественной безопасности.
Начальником полиции Козлов стал 8 декабря 2016 года, сменив на этом посту Сергея Солопова. Последние два месяца был временно исполняющим обязанности, однако назначения на должность так и не дождался. По одной из версий, это было связано со скандалом, который привел к задержанию полицией лидера французской музыкальной группы Space и его юриста Игоря Трунова.
При этом источник РБК указывал, что Солопов и не должен был оставаться на посту руководителя полиции Москвы.
Другой заместитель начальника ГУ МВД по Москве Александр Петриков (являлся начальником тыла), как сообщила пресс-служба ведомства утром 4 октября, также ушел на пенсию. При этом в полиции категорически опровергли возбуждение уголовного дела в отношении генерал-майора.Life утверждал, что, по его данным, в отношении Петрикова проводилась проверка Следственным комитетом законности тендеров при закупке горюче-смазочных материалов для нужд столичной полиции в 2015–2016 годах. Издание при этом указывало, что одним из ответственных за подготовку тендеров был Петриков, подозревавшийся в причастности к хищению около 1 млрд руб.