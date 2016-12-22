Минобороны назвало действия военных США главной помехой разгрому ИГ

В российском оборонном ведомстве обвинили американцев в поддержке боевиков «Исламского государства» и «заигрывании» с ними

Военнослужащие сирийской армии (Фото: Ammar Safarjalani / Zuma / TASS)

Атаки боевиков ИГ («Исламское государство», организация запрещена в России) на посты сирийской армии, прикрывающие трассу Пальмира — Дейр-Эз-Зор, по которой доставляется гуманитарная помощь и ведется снабжение войск в долине Евфрата, так же, как атака на город Эль-Карьятейн, были начаты из окрестностей города Эт-Танф, где расположена «военная миссия США», говорится в поступившем в РБК сообщении Минобороны России.

Как заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, боевики ИГ действовали из зоны безопасности, куда американцы «на пушечный выстрел» не подпускают сирийские войска.

«Основным препятствием для завершения разгрома ИГИЛ в Сирии является не боеспособность террористов, а поддержка и заигрывание с ними американских коллег. По всей видимости, успехи сирийской армии при поддержке российских ВКС и стремительное освобождение от ИГИЛ долины Евфрата идут вразрез с планами американских партнеров», — сказал Конашенков.

Представитель Минобороны особо отметил, что крупный отряд боевиков ИГ, захвативший Эль-Карьятейн, по пути от границы с Иорданией сумел обойти все скрытые посты сирийской армии. Миновать их незамеченным отряд из 300 боевиков на нескольких десятках внедорожников, по словам Конашенкова, мог бы, только точно зная место, где эти посты находятся. А для этого боевикам кто-то должен был «заботливо» передать точные координаты, «которые можно получить только благодаря воздушной разведке, обработанной специалистами».

«Если американская сторона рассматривает такие операции как непредвиденные «случайности», то российские ВКС в Сирии готовы приступить к полному уничтожению всех подобных «случайностей» в подконтрольной им зоне», — предупредил Конашенков.

В конце сентября 2017 года российское Минобороны указало, что в окрестностях опорных пунктов спецназа США, расположенных в подконтрольных ИГ районах, нет следов боевых действий.

«Нет воронок от разрыва артиллерийских или авиационных боеприпасов. С учетом двухлетнего боевого опыта, полученного действующими в тылу террористов ИГИЛ военнослужащими российских Сил специальных операций, все это вызывает вопросы: с кем и против кого борется в Сирии американский спецназ?» — заявило тогда Минобороны.

В тот же день «РИА Новости» со ссылкой на свои источники сообщило, что первые результаты проведенного по факту гибели в районе города Дейр-эз-Зор российского генерал-лейтенанта Валерия Асапова расследования свидетельствуют о том, что минометный удар по командному пункту сирийской армии нанесли боевики, которые точно знали, где находится военный советник.

«Результаты предварительного расследования гибели генерала Асапова в Дейр-эз-Зоре свидетельствуют об утечке информации по поводу его местонахождения той стороне, которая совершила обстрел», — сказал собеседник агентства.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков назвал гибель Асапова «платой кровью за двуличие американской политики» в Сирии.