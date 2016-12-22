МИД рассказал о выяснении судьбы захваченных в Сирии «российских солдат»

Москва начала проверять информацию о захвате боевиками в заложники предполагаемых граждан России, как только она появилась. Террористы не связывались с властями насчет выкупа, сказала представитель МИДа Мария Захарова

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Власти устанавливают гражданство и местонахождение людей, фигурирующих на видео запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) как взятые в плен «российские солдаты», рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова на брифинге для журналистов. Трансляция велась на сайте МИДа.

Министерство сотрудничает с другими российскими ведомствами, а также с «зарубежными коллегами в регионе», сказала Захарова. Власти намерены установить причины, по которым запечатленные на видео люди оказались на территории Сирии, и обстоятельства их похищения.

Захарова добавила, что работа осложняется тем, что со стороны террористической группировки «не заявлялось каких-либо требований для освобождения заложников».

«С первых же моментов появления этой информации все российские соответствующие ведомства начали прорабатывать эту тему», — уточнила Захарова.

Боевики «Исламского государства» опубликовали видео с допросом «российских солдат» 3 октября. Один из них назвал себя Романом Заболотным из Ростовской области, а также сообщил имя другого мужчины на видео — Григорий Цуркану. Министерство обороны опровергло то, что в Сирии были захвачены российские военнослужащие. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов заявил, что в Кремле не воспринимают сообщения о пленении россиян как официальную информацию.

Начальник штаба казачьей организации Аксайского юрта Войска Донского Иван Василенков в разговоре с РБК заявил, что опознал в одном из людей на видео человека, похожего на известного ему казака Заболотного. Представитель домодедовского отделения организации ветеранов «Боевое братство» сказал РБК, что Григорий Цуркану состоит в московском отделении организации. Он не смог «со стопроцентной уверенностью» утверждать, что на видео ИГ запечатлен именно Цуркану, но добавил, что «конечно, похож».