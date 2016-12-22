Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,95 57,51 EUR Нал. 68,25 67,66 USD Бирж. 57,61 -0,29 EUR Бирж. 67,75 -0,30 USD ЦБ. 57,78 -0,15 EUR ЦБ. 67,94 -0,05 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 4202,78 -110,89 ММВБ 2076,34 -0,02% РТС 1135,33 +0,48% Brent 55,93 +0,38% DJIA 22655,65 +0,06% Nasdaq 6524,45 -0,11% FTSE 7463,75 -0,06%
МИД рассказал о выяснении судьбы захваченных в Сирии «российских солдат»
Лента новостей
Синоптики назвали маловероятным усиление ветра в Москве до 15 м/с 17:52, Общество Медведев возложил на Крым надежду по импортозамещению фруктовых саженцев 17:40, Политика МГУ попал в одну из категорий топ-100 вузов в рейтинге ТНЕ 17:38, Общество Минобороны назвало действия военных США главной помехой разгрому ИГ 17:38, Политика Автомобильный бренд из Узбекистана проспонсирует сборную РФ по футболу 17:35, Спорт С Темзы выдачи нет: кого Лондон отказывался экстрадировать в Россию 17:22, Фотогалерея  ФАС выявила картельный сговор по строительству дорог на 12 млрд руб. 17:19, Бизнес Совет при Минобрнауки вступился за Европейский университет 17:00, Общество «Тверской стрелок» обжаловал приговор о пожизненном заключении 16:56, Общество МИД рассказал о выяснении судьбы захваченных в Сирии «российских солдат» 16:53, Политика Убивший 59 человек невадец за последний год купил 33 ружья и винтовки 16:49, Общество В Новосибирске произошел пожар на складе пенопласта 16:35, Общество Путин ответил на вопрос о новом президентском сроке анекдотом про Израиль 16:30, Политика У изобретателя Мадсена нашли видео с пытками и убийствами женщин 16:19, Общество Бывший банкир Гительсон заочно арестован 16:15, Общество СМИ сообщили о задержании принесшего патроны в фонд «Подари жизнь» 16:13, Общество Навальный призвал провести акции в 80 городах в день рождения Путина 16:10, Политика Как рыба в воде: что взять с собой на рыбалку 16:07, РБК и Mitsubishi Pajero Sport Порошенко предложил Раде закрепить в законе «факт российской агрессии» 16:07, Политика Соловьев сравнил Познера с Брежневым за критику ТЭФИ 16:00, Общество Сергей Курченко подал в суд на президента Украины 15:56, Политика СМИ узнали о покупке Amazon стартапа по созданию 3D-моделей человека 15:55, Технологии и медиа В Минпромторге заявили о росте доли российских лекарств на госрынке 15:49, Бизнес Брат опознал на видео плененного в Сирии «российского солдата» 15:49, Политика Путин рассказал о признании Ким Чен Ира в наличии у КНДР атомной бомбы 15:39, Политика В Турции при взрыве погибли четверо военных 15:34, Общество Губернатор ХМАО выступила за изменение налогового режима для нефти и газа 15:33, Бизнес Путин заявил о нежелании «взрывать ситуацию» вокруг Курдистана 15:27, Политика
МИД рассказал о выяснении судьбы захваченных в Сирии «российских солдат»
Война в Сирии, 16:53
0
МИД рассказал о выяснении судьбы захваченных в Сирии «российских солдат»
Москва начала проверять информацию о захвате боевиками в заложники предполагаемых граждан России, как только она появилась. Террористы не связывались с властями насчет выкупа, сказала представитель МИДа Мария Захарова
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Власти устанавливают гражданство и местонахождение людей, фигурирующих на видео запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) как взятые в плен «российские солдаты», рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова на брифинге для журналистов. Трансляция велась на сайте МИДа.

Министерство сотрудничает с другими российскими ведомствами, а также с «зарубежными коллегами в регионе», сказала Захарова. Власти намерены установить причины, по которым запечатленные на видео люди оказались на территории Сирии, и обстоятельства их похищения.

Захарова добавила, что работа осложняется тем, что со стороны террористической группировки «не заявлялось каких-либо требований для освобождения заложников».

«С первых же моментов появления этой информации все российские соответствующие ведомства начали прорабатывать эту тему», — уточнила Захарова.

Боевики «Исламского государства» опубликовали видео с допросом «российских солдат» 3 октября. Один из них назвал себя Романом Заболотным из Ростовской области, а также сообщил имя другого мужчины на видео — Григорий Цуркану. Министерство обороны опровергло то, что в Сирии были захвачены российские военнослужащие. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов заявил, что в Кремле не воспринимают сообщения о пленении россиян как официальную информацию.

Начальник штаба казачьей организации Аксайского юрта Войска Донского Иван Василенков в разговоре с РБК заявил, что опознал в одном из людей на видео человека, похожего на известного ему казака Заболотного. Представитель домодедовского отделения организации ветеранов «Боевое братство» сказал РБК, что Григорий Цуркану состоит в московском отделении организации. Он не смог «со стопроцентной уверенностью» утверждать, что на видео ИГ запечатлен именно Цуркану, но добавил, что «конечно, похож».

В плененном в Сирии «российском солдате» опознали казака
Общество

Военный эксперт Андрей Паюсов в комментарии РБК предположил, что эти мужчины были членами частной военной компании, то же сказал основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. О службе Цуркану в ЧВК сообщил и его родной брат.
Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Сирия , «Исламское государство» , российские солдаты , Мария Захарова
Главное
Порошенко предложил Раде закрепить в законе «факт российской агрессии» Политика
Материалы по теме
Брат опознал на видео плененного в Сирии «российского солдата» Политика
«Боевое братство» назвало плененного в Сирии «солдата» «патриотом России» Общество
В плененном в Сирии «российском солдате» опознали казака Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку