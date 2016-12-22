Смена штаба: что новый закон разрешит Порошенко делать в Донбассе

Петр Порошенко внес в Раду законопроект о реинтеграции Донбасса. В нем Россия названа «агрессором», территории ДНР и ЛНР — «временно оккупированными», но при этом зафиксирована приоритетность выполнения минских соглашений

Петр Порошенко (Фото: Микола Лазаренко / Reuters)

​Президент Украины Петр Порошенко 4 октября внес на рассмотрение парламента страны долгожданный закон о реинтеграции Донбасса, работу над которым анонсировал еще в марте этого года после введения экономической блокады конфликтного региона.

Летом российские и украинские СМИ сообщали, что в этом законопроекте будет изменен статус «антитеррористической операции» (АТО) и описаны механизмы возвращения всего Донбасса под контроль Киева, в том числе «ряд льгот и послаблений» для неконтролируемых Киевом районов Донецкой и Луганской областей.

В начале сентября представитель президента в парламенте Ирина Луценко анонсировала, что в законопроекте будет определена роль России в конфликте на востоке Украины как агрессора, введено понятие самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН, что даст возможность выйти из действовавшего с 2014 года режима «антитеррористической операции» и перейти к легитимности применения в самообороне всех силовых структур, не объявляя войны России.

АТО отменяется

Внесенный президентом Порошенко законопроект озаглавлен «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (№ 7163).

Как и обещалось, Россия в нем названа агрессором. «Применение Российской Федерацией вооруженной силы против Украины составляет преступление вооруженной агрессии», нарушающей международные договоры, написано в документе. Основанием для сдерживания и отпора вооруженной агрессии России является статья 51 Устава ООН и национальное законодательство Украины, указано в документе.

Законопроект определяет правовой режим отдельных районов Донецкой и Луганской областей (которые Киев не контролирует) как «временно оккупированные территории», а целью государственной политики декларируется их освобождение и восстановление в них государственного суверенитета. Проект предусматривает возможность использования Вооруженных сил Украины в Донбассе в мирное время, что позволяет узаконить применение армии на востоке без объявления войны.

При этом в законопроекте говорится, что должна быть обеспечена приоритетность выполнения мер по безопасности, определенных минскими соглашениями, с целью создания необходимых условий для политического урегулирования в соответствии с нормами и принципами международного права и законодательства Украины.

Фото: Анатолий Степанов / Zuma / ТАСС

В случае принятия законопроекта, который имеет приоритетный статус, будет создан объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины, который будет заниматься координацией действий нынешних участников АТО. Кто будет руководить штабом — в законопроекте не сказано. Сейчас действиями в зоне конфликта руководит штаб антитеррористической операции, подконтрольный Службе безопасности Украины.

Руководитель нового штаба получит право определять порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из них. Жителям оккупированных территорий законопроект обещает поддержку.

Особый статус еще на год 4 октября Петр Порошенко также внес в Раду законопроект о продлении на год особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, но при условии вступления в силу закона «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». ​Закон об особом порядке местного управления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей был принят в соответствии с минскими соглашениями 18 октября 2014 года. Особый порядок вводился на три года.

Минские сомнения

До сих пор основным «инструментом для обеспечения отпора агрессии России и контролируемых ею марионеточных образований в Донецкой и Луганской областях является правовой режим антитеррористической операции», введенный в апреле 2014 года, указано в пояснительной записке к законопроекту. Режим АТО позволил «остановить расширение российской агрессии и локализовать ее», провести выборы парламента и президента, однако он не подходит для выполнения задачи по освобождению «оккупированных территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей», объясняется в записке.

Признание России агрессором усилит позиции Украины на переговорах о введении миротворческой миссии в Донбасс, написала в Facebook первый зампредседателя​ Верховной рады Украины Ирина Геращенко. Россия не сможет отправить в миссию своих представителей, это определение также не позволит «руками Киева» снять санкции с России, указала она.

Новый закон нужен, чтобы зафиксировать военно-политическую реальность, в которой находится страна, указывает директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. АТО себя скомпрометировала в том числе и тем, что в ней использовались тяжелая военная техника и авиация. Украинский политолог Владимир Фесенко обращает внимание на то, что в случае принятия закона впервые на законодательном уровне будет определен статус неконтролируемых регионов как «временно оккупированных». До этого, по словам эксперта, термин употреблялся в том числе в названии соответствующего министерства, но не был закреплен законом.

Главным в законопроекте является включение в него обязательств по минским соглашениям, против выполнения которых протестует часть украинского общества и депутатов Рады. В частности, внефракционный депутат украинского парламента Виктор Балога напиcал в своем Facebook, что минские соглашения, «которые не являются нормативным актом», становятся документом, который Украина должна будет выполнять. При этом про саму реинтеграцию Донбасса, добавляет политик, не сказано ничего, кроме «банальных истин». «Все это напоминает не попытку решить проблему, а потянуть время и подчистить за собой хвосты», — резюмировал Балога.

Пункт о минских соглашениях обещает стать самым спорным. «Законопроект неплохой. Россия признается агрессором, четко прописано понятие вооруженных формирований, косвенно поддерживаемых Россией, определяется статус оккупированных территорий, и даже есть большой гуманитарный блок», — прокомментировал документ депутат президентской фракции «Блок Петра Порошенко» Мустафа Найем. Однако и он выступил против включения в документ пункта о минских соглашениях.

Чтобы обеспечить принятие закона, Россия определена в нем как «агрессор», объясняет украинский политолог Вадим Карасев. Упоминание минских соглашений — это дань, которую Порошенко отдает западным партнерам, он не хочет быть первым, кто выйдет из соглашений, не согласен Погребинский.​

Узаконенная блокада

Представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР единодушно осудили законопроект.

Он входит в полное противоречие с минскими соглашениями в экономической и политической его частях, заявил РБК депутат народного совета ДНР Владислав Бриг. «Украинское руководство пропихивает этим законопроектом все те же ограничения экономического характера, которые ранее были закреплены законами и указами Порошенко, фактически узаконивая экономическую блокаду», — считает Бриг. По его словам, законопроект не предусматривает выполнение политических пунктов минских соглашений «о согласовании с представителями республик постоянного законодательства об особом статусе, включающем пункты, обозначенные в примечаниях к соглашениям». «Принятие этого закона означает фактический выход Украины из соглашений в одностороннем порядке, прекращение переговорного процесса и возобновление Киевом в любой момент военных действий», — заявил Бриг. Он отметил, что признание России агрессором является «довольно странным». Он указал, что за три годы работы мониторинговой миссии ОБСЕ в зоне конфликта ни в одном отчете не было отмечено присутствие в Донбассе регулярных частей Российской армии.

Москва даст оценку закону о реинтеграции на экспертном уровне, когда изучит этот документ, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Протестуют представители России и против того, что Россию называют «агрессором». Россия не является стороной конфликта, повторил позицию Кремля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Предложенный Порошенко законопроект противоречит духу и букве минских соглашений, говорит Погребинский. Согласно им Россия, как и Франция с Германией, является гарантом урегулирования, а не агрессором, объясняет эксперт. Он уверен, что законопроект в нынешней редакции поддержали США, которым выгодно максимально подчеркнуть роль России в конфликте. При этом условий для активизации военных действий Киевом или для поставок американского оружия на Украину он не создает, заключает Погребинский.