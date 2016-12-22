Сергей Курченко подал в суд на президента Украины

Курченко подал в суд Киева иск к Петру Порошенко о защите чести, достоинства и деловой репутации, соответчиком по иску выступает телеканал «1+1». Бизнесмен счел клеветой заявление Порошенко годичной давности

Сергей Курченко (Фото: РБК)

Перебравшийся в Россию украинский бизнесмен Сергей Курченко подал в Печерский районный суд Киева иск против Петра Порошенко о защите чести, достоинства и деловой репутации, соответчиком по иску выступает украинский телеканал «1+1», говорится в заявлении пресс-службы Курченко, поступившем в РБК.

Истец утверждает, что заявление президента Украины «господин Курченко — преступник», которое он сделал в Одессе 7 октября 2016 года, является клеветой.

Слова Порошенко транслировались по «1+1».

«Слово преступник в адрес конкретного человека не применяется без соответствующего решения суда. Без обвинительного приговора такое утверждение является клеветой, оскорблением личности и прямым нарушением Конституции Украины. Это знает даже первокурсник юридического ВУЗа», — приводятся в сообщении слова Курченко.

Представитель бизнесмена объяснил подачу иска через год после заявления Порошенко тем, что Курченко в течение года ожидал предъявления от следствия каких-либо доказательств, но «они не были представлены».

Курченко, которого называли одним из самых близких к семье экс-президента Украины Виктора Януковича бизнесменов, покинул Украину в феврале 2014 года и перенес бизнес в Россию. С предпринимателем связывают ряд бизнесов в Крыму и непризнанных республиках Донбасса.

В мае 2017 года Генпрокуратура Украины уведомила Курченко о подозрении в создании преступной организации и уклонении от налогов. В июне районный суд Одессы решил национализировать Одесский НПЗ, который ранее входил в связанную с Курченко группу ВЕТЭК. В июле украинская генпрокуратура оценила общий ущерб от действий «группы Курченко» в 14 млрд грн (около $538 млн).

Юристы Курченко ранее заявляли, что у следствия «нет доказательной базы».

3 октября 2017 года генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал о решении суда об изъятии у Сергея Курченко активов харьковского футбольного клуба «Металлист».