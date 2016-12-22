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Директор ФСБ выступил за международный запрет компьютерных вирусов
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Директор ФСБ выступил за международный запрет компьютерных вирусов
Политика, 13:07
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Директор ФСБ выступил за международный запрет компьютерных вирусов
Страны должны разработать и создать международный правовой режим запрета разработки вредоносных программ. Государства должны усилить контроль за киберпространством, так как его используют террористы, заявил Бортников
Александр Бортников (Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»)

Разработку вирусов и других вредоносных программ необходимо запретить на международном уровне, заявил директор ФСБ Александр Бортников, для этого необходимо создать соответствующий международно-правовой режим, передает «Интерфакс». На проходящем в Краснодаре совещании руководителей спецслужб и органов безопасности Бортников заявил, что кибератаки приобрели международный характер, противодействие им требует сотрудничества спецслужб разных стран.

«Предлагаем расширить практическое сотрудничество при реагировании на компьютерные инциденты и рассмотреть возможность создания международного правового режима запрета на разработку вредоносного программного обеспечения», — сказал глава ФСБ.

Под международно-правовым режимом подразумевается совокупность международных соглашений и правил, регулирующих ту или иную сферу. Сейчас действуют, к примеру, международно-правовой режим охраны интеллектуальной собственности, режим Антарктики, режим беженцев.

Бортников обратил внимание на то, что члены террористических группировок активно используют киберпространство, а значит, контроль государств над ним становится «жизненно важен». В международном праве необходимо закрепить положения, которые приведут законодательства отдельных стран «в соответствие со сложившимися реалиями», сказал он.

По мнению главы ФСБ, это не приведет к ущемлению прав и свобод простых граждан. «Мы исходим из того, что свободы не бывает без безопасности и каждое демократическое государство имеет право на регулирование общественных отношений, в том числе в информационной сфере в целях защиты своих граждан от террористических угроз», — добавил директор спецслужбы.

Также Бортников рассказал, что Москве удалось минимизировать последствия атаки вируса WannaCry при помощи государственной системы предупреждения компьютерных атак, передает ТАСС. Она действует с 2013 года, отметил он.

Кроме того, на совещании в Краснодаре директор ФСБ заявил, что террористические группировки пытаются построить всемирную террористическую сеть. Боевики перебираются в Афганистан, откуда могут устраивать атаки против России.

Юрист в области международного права Марина Силкина заявила РБК, что создание международного правового режима запрета на разработку вредоносного программного обеспечения «вполне реализуемая идея». «Такая задача сегодня поставлена многими государствами. Вопрос может возникнуть — на какой площадке и в какой форме это будет организовано», — сказала она. По мнению Силкиной, рабочую комиссию по разработке такого режима можно сформировать «на базе ЕС».

В мае началась глобальная атака вирусом WannaCry. Эта программа шифровала данные на компьютере и требовала перечислить злоумышленникам «выкуп» за восстановление доступа. В России оказались поражены компьютеры сотовых операторов, сотрудников МВД, атаки зафиксировали и в МЧС. Вирус рассылался и в российские банки.

27 июня более чем в 20 странах мира зафиксированы атаки другим вирусом-шифровальщиком, Petya. Пораженными оказались компьютеры более чем в 20 странах, основная атака пришлась на сети в России и на Украине.

Авторы: Андрей Гатинский, Мария Истомина.
Теги: Александр Бортников , вирус , кибербезопасность
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