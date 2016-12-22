Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,12 57,58 EUR Нал. 68,37 67,76 USD Бирж. 57,64 -0,26 EUR Бирж. 67,90 -0,16 USD ЦБ. 57,94 +0,12 EUR ЦБ. 67,98 +0,08 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 4219,97 -93,70 ММВБ 2071,89 -0,24% РТС 1132,18 +0,20% Brent 55,75 +0,05% DJIA 22641,67 +0,37% Nasdaq 6531,71 +0,23% FTSE 7465,32 -0,04%
Кремль счел сообщения о захвате россиян в САР «не заслуживающими доверия»
Лента новостей
В Якутии почти 70 тыс. человек остались без света 13:10, Общество Ведущий «Своей игры» объяснил выбор лауреатов ТЭФИ 13:10, Технологии и медиа Директор ФСБ выступил за международный запрет компьютерных вирусов 13:07, Политика Обвиняемый в махинациях с биткоинами россиянин прокомментировал дело 13:03, Общество Минфин в октябре закупит валюту на 76 млрд руб. 13:00, Экономика Нобелевскую премию по химии присудили за визуализацию биомолекул 12:56, Общество Британские истребители заставили сесть лайнер Ryanair 12:48, Общество Глава Крыма заявил об отставке директора «Крымэнерго» 12:34, Политика «Роснефть» инвестирует в нефтехимию $30 млрд 12:27, Бизнес Siemens выразил готовность помочь в модернизации электростанций в России 12:20, Бизнес Кремль счел сообщения о захвате россиян в САР «не заслуживающими доверия» 12:20, Политика В ФСБ рассказали о планах ИГ создать всемирную террористическую сеть 12:11, Политика Тиньков рассказал о «невыросшей забиралке» «Альфа-Групп» 12:05, Финансы Land Rover представил обновленный Range Rover Sport 12:03, Авто 10 лучших автомобилей для женщин 12:02, Авто В МИД ответили на слова о «вмешательстве» России в референдум в Каталонии 11:53, Политика Сколько должно стоить теплоснабжение и почему 11:51, Партнерский материал В «Аэрофлоте» решили приостановить финансирование «ВИМ-Авиа» 11:44, Бизнес Экологи заявили о загрязнении воздуха выше нормы у детских садов в Москве 11:37, Политика «Приступы отчаяния будут»: фрилансеры об особенностях удаленной работы 11:30, Спецпроект РБК PINK На Восточном начались комплексные испытания стартового комплекса 11:24, Технологии и медиа Репертуар в «Синема Парке» и «Формуле кино» определит француз 11:23, Технологии и медиа Минобороны обнародовало видео удара по командирам «Джабхат ан-Нусры» 11:16, Политика Греция решила выдать США обвиняемого в махинациях с биткоинами россиянина 11:15, Общество «Яндекс» назвал российский город с самыми кривыми улицами 11:12, Общество «Реал» предложит €200 млн за футболиста сборной Англии 11:06, Спорт Кто такие «молодые пожилые» 11:03, Партнерский материал Разработчик ПО для банкоматов подал на Сбербанк в суд в США 11:02, Бизнес
Кремль счел сообщения о захвате россиян в САР «не заслуживающими доверия»
Война в Сирии, 12:20
0
Кремль счел сообщения о захвате россиян в САР «не заслуживающими доверия»
В Кремле «нет возможности» заниматься судьбой «российских солдат», захваченных в Сирии боевиками «Исламского государства», заявил Дмитрий Песков. Ранее в одном из этих мужчин представители казачьих организаций опознали казака
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Сообщения о захвате боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) «российских солдат» в Сирии «вряд ли можно воспринимать как официальную информацию». Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Предлагаю ориентироваться на заявления по линии Минобороны», — отреагировал Песков на вопрос, будет ли Россия предпринимать в связи с этим какие-либо действия. В Москве, добавил пресс-секретарь президента, «озабочены судьбой этих граждан, если они [действительно] являются гражданами России».

«Мы видели сообщения СМИ. Но вряд ли это можно воспринимать как официальную информацию», — заметил Песков, комментируя заявления представителя казачьей организации Аксайского юрта Романа Заболотнего, что один из оказавшихся в плену у исламистов «похож» на казака.​

«Интерес будут представлять более заслуживающие доверия источники», — подчеркнул пресс-секретарь Путина, отметив также, что «Кремль не имеет возможности заниматься их судьбой». «А все соответствующие службы будут заниматься установлением их гражданства», — заключил он.

Ранее, 3 октября, видеозапись с двумя «российскими солдатами», которые на камеру рассказывали о том, что попали в плен к террористам в провинции Дейр-эз-Зор, опубликовали представители ИГ. Запись была размещена на сайте связанного с боевиками Amaq News Agency.

ИГ показала видео с двумя захваченными в Сирии «российскими солдатами»
Общество

На видео один из мужчин представляется уроженцем Ростовской области Романом Васильевичем Заболотным. Находящегося рядом с ним человека он называет уроженцем Домодедовского района Григорием Михайловичем Цуркановым. По словам Заболотного, оба попали в плен при контрнаступлении ИГ в районе населенного пункта Эш-Шула.​

«Все военнослужащие Вооруженных сил России, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, выполняют поставленные задачи по предназначению», — заявили позже на это в Минобороны России, подчеркнув, что в плен в тот период военнослужащие из России захвачены не были.

В плененном в Сирии «российском солдате» опознали казака
Общество

Несмотря на это, в тот же день начальник штаба Аксайского юрта Войска Донского Иван Василенков рассказал РБК, что в опубликованном боевиками ролике опознал человека, похожего на казака Романа Заболотнего. Второго мужчину на видеозаписи, в свою очередь, узнали представители домодедовского отделения всероссийской организации ветеранов «Боевое братство», членом которого является Григорий Цуркан.

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгения Маляренко.
Теги: Сирия , Кремль , ИГ , российские солдаты
Главное
Нобелевскую премию по химии присудили за визуализацию биомолекул Общество
Материалы по теме
ИГ показала видео с двумя захваченными в Сирии «российскими солдатами» Общество
В Минобороны рассказали о ликвидации семи полевых командиров ИГ в Сирии Политика
СМИ показали видео боя террористов с российским взводом в Сирии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку