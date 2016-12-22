Кремль счел сообщения о захвате россиян в САР «не заслуживающими доверия»

В Кремле «нет возможности» заниматься судьбой «российских солдат», захваченных в Сирии боевиками «Исламского государства», заявил Дмитрий Песков. Ранее в одном из этих мужчин представители казачьих организаций опознали казака

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Сообщения о захвате боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) «российских солдат» в Сирии «вряд ли можно воспринимать как официальную информацию». Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Предлагаю ориентироваться на заявления по линии Минобороны», — отреагировал Песков на вопрос, будет ли Россия предпринимать в связи с этим какие-либо действия. В Москве, добавил пресс-секретарь президента, «озабочены судьбой этих граждан, если они [действительно] являются гражданами России».

«Мы видели сообщения СМИ. Но вряд ли это можно воспринимать как официальную информацию», — заметил Песков, комментируя заявления представителя казачьей организации Аксайского юрта Романа Заболотнего, что один из оказавшихся в плену у исламистов «похож» на казака.​

«Интерес будут представлять более заслуживающие доверия источники», — подчеркнул пресс-секретарь Путина, отметив также, что «Кремль не имеет возможности заниматься их судьбой». «А все соответствующие службы будут заниматься установлением их гражданства», — заключил он.

Ранее, 3 октября, видеозапись с двумя «российскими солдатами», которые на камеру рассказывали о том, что попали в плен к террористам в провинции Дейр-эз-Зор, опубликовали представители ИГ. Запись была размещена на сайте связанного с боевиками Amaq News Agency.

На видео один из мужчин представляется уроженцем Ростовской области Романом Васильевичем Заболотным. Находящегося рядом с ним человека он называет уроженцем Домодедовского района Григорием Михайловичем Цуркановым. По словам Заболотного, оба попали в плен при контрнаступлении ИГ в районе населенного пункта Эш-Шула.​

«Все военнослужащие Вооруженных сил России, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, выполняют поставленные задачи по предназначению», — заявили позже на это в Минобороны России, подчеркнув, что в плен в тот период военнослужащие из России захвачены не были.

Несмотря на это, в тот же день начальник штаба Аксайского юрта Войска Донского Иван Василенков рассказал РБК, что в опубликованном боевиками ролике опознал человека, похожего на казака Романа Заболотнего. Второго мужчину на видеозаписи, в свою очередь, узнали представители домодедовского отделения всероссийской организации ветеранов «Боевое братство», членом которого является Григорий Цуркан.