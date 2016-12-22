В Роскомнадзоре заявили о планах сократить реестр запрещенных сайтов

В Минобороны заявили о ликвидации командования «Джабхат ан-Нусры» в Сирии

Фонд Ахмата Кадырова поможет беженцам Мьянмы

Центробанк отозвал лицензию у Международного фондового банка

Reuters сообщил о вылете подруги стрелка из Лас-Вегаса с Филиппин в США

СМИ опубликовали фото из номера стрелка из Лас-Вегаса

В Москве на продажу выставлено рекордное количество нового жилья

В Таиланде арестовали россиянина по подозрению в продаже наркотиков

CNN сообщил о сборе стрелком в Лас-Вегасе оружия на протяжении 20 лет

Фонды Мобиуса вернулись в капитал Сбербанка впервые после санкций

Соинвестором дублера Кутузовского проспекта станет саудовский фонд

В Красноярском крае сошли с рельс вагоны грузового поезда

Белый дом запросит $29 млрд на восстановление после ураганов

Посольство России показало видео взлома генконсульства в Сан-Франциско

В Пуэрто-Рико число жертв урагана «Мария» увеличилось до 34 человек

Yahoo рассказала о 3 млрд взломанных аккаунтов хакерами в 2013 году

«Ведомости» узнали о создании «Альфа-групп» собственного digital-банка

Google исключила RT из премиум-пакета на YouTube

Лавров заявил о «науськивании» коалицией США террористов в Сирии

Новый глава Shell в России рассказал о желании выучить русский язык

Глава Каталонии назвал объявление независимости вопросом нескольких дней

В РЖД назвали дату начала движения пассажирских поездов в обход Украины

Европейский университет сменил статус на НИИ

Владелец группы ПИК опроверг планы построить с Трампом здание в Москве

На ВГТРК подали в суд из-за программы Андрея Малахова

В Пуэрто-Рико Трамп бросил рулоны бумажных полотенец в толпу

Путин поспорил с Полтавченко из-за недостатка арен для хоккеистов

Поймали «рябь» на троих: 6 фактов о Нобелевской премии по физике-2017

МИД Украины потребовал от России отменить призыв в армию в Крыму

На Украине управление земельным кадастром переведут на блокчейн