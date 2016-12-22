Посольство России показало видео «взлома» генконсульства в Сан-Франциско

После того, как Госдеп США сообщил, что представители службы безопасности ведомства «прошлись и провели осмотр» в здании генконсульства России, посольство опубликовало видео, на котором видно «вторжение» на территорию консульства

Фото: Jeff Chiu / AP

Посольство России в США опубликовало видео взлома замков генконсульства в Сан-Франциско представителям службы безопасности Госдепартамента. Кроме того, представители посольства выпустили сообщение, в котором отвечают на заявление Госдепа о том, что сотрудники службы безопасности Госдепа зашли в здание генконсульства, в котором жили сотрудники дипмиссии, для проведения осмотра.

В посольстве назвали действия властей США «вторжением» и отметили слова представительницы Госдепа Хизер Науэрт «мы просто прошлись и провели осмотр».

На десятичасовом видео в Youtube, на которое ссылается посольство в своем сообщении, видны здание, у входа в которое висит флаг России, а также закрытые забор с воротами и калиткой. Ближе к концу видео неизвестные люди закрывают калитку в заборе брезентом так, чтобы ее не было видно для камеры (момент видео на 10:08:46). Спустя некоторое время они опускают брезент (10:19:08), калитка к тому моменту открыта.

«Мы не давали властям США нашего согласия на снятие иммунитета с нашей дипломатической и консульской собственности и не разрешаем вторжение в наши здания», — заявили в посольстве.

На видео представители властей США заходят на территорию жилой части российского генконсульства. Та часть здания, в которой работали сотрудники консульства, была закрыта властями США 1 сентября.

Ранее представительница Госдепа Хизер Науэрт заявила, что сотрудники службы безопасности Госдепа и представители Управления иностранных представительств зашли в здание «чтобы пройтись и осмотреться». Они должны были убедиться, что в здании никто не живет, поясняла она. Российские дипломаты должны были покинуть свои квартиры в жилой части консульства до 1 октября, отметила Науэрт.

МИД России еще в понедельник, 2 октября, сообщил, что «американские агенты» произвели «захват» генконсульства России в Сан-Франциско, а также провели там «тотальный обыск».