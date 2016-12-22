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Путин поспорил с Полтавченко из-за недостатка арен для хоккеистов
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Путин поспорил с Полтавченко из-за недостатка арен для хоккеистов
Политика, 00:39
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Путин поспорил с Полтавченко из-за недостатка арен для хоккеистов
Владимир Путин обвинил губернатора Петербурга Георгия Полтавченко в том, что местные власти «ничего не строят» для хоккеистов. Разговор состоялся у макета нового стадиона футбольного «Зенита»
Вице-премьер Виталий Мутко, Владимир Путин, помощник президента Игорь Левитин и Георгий Полтавченко (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент Владимир Путин на встрече с губернаторами, возглавляющими регионы, в которых пройдет Чемпионат мира по футболу 2018 года, осмотрел макеты будущих стадионов, аэропортов и гостиниц, в том числе, модель недавно достроенного стадион «Санкт-Петербург».

Глава города Георгий Полтавченко рассказал об особенностях стадиона на примере его макета, Путин назвал стадион красивым, отметив, что все же есть недоработки.

При этом президент посетовал на недостаток арен для хоккеистов. «Для хоккеистов бы еще строили», — сказал Путин. В ответ Полтавченко попытался объяснить, что в этом направлении работа уже идет. «Да ничего не строите», — подчеркнул президент. «А надо бы строить», — заключил он.

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Стадион «Санкт-Петербург Арена» (ранее носил название «Зенит Арена») был достроен в 2016 году, спустя 10 лет после начала стройки. За время строительства у стадиона трижды менялся подрядчик, а стоимость работ превысила 40 млрд руб. На арене с весны играет футбольный клуб «Зенит».

После сдачи объекта на нем обнаружились инженерные недостатки — в конце июня на матче между «Зенитом» и «Рубином» на стадионе протекла крыша, когда ее закрыли, чтобы защитить зрителей от дождя. Подрядчик арены «Метрострой» 31 августа, после того как несколько раз были сорваны сроки на выполнение работ, сообщал, что «временные рамки» на ремонт не установлены.

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин говорил, что протекание крыши может быть связано с птицами бакланами, которые портят светоотражающую пленку на крыше стадиона «мощными клювами». Он также указывал на другие недоработки — недостаточное число водостоков, герметизация, недостатки в местах примыкания подвижной части крыши к стационарным конструкциям

Кроме того, на стадионе были проблемы с выдвижным полем, из-за которых в апреле 2017 года на арене невозможно было проводить тренировки.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Владимир Путин , Георгий Полтавченко
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