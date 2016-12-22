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Собянин поделился с кандидатами в губернаторы опытом борьбы с пробками
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Собянин поделился с кандидатами в губернаторы опытом борьбы с пробками
Отставки губернаторов, 10:00
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Собянин поделился с кандидатами в губернаторы опытом борьбы с пробками
Мэр Москвы в сентябре провел тренинг для кандидатов на руководящие посты в регионах, в том числе на должности губернаторов. Он рассказал участникам тренинга про благоустройство, борьбу с пробками и сокращение чиновников
Сергей Собянин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Мэр Москвы Сергей Собянин прочел лекцию для потенциальных кандидатов в губернаторы, с презентацией доклада мэра ознакомился РБК, один из участников тренинга для будущих чиновников подтвердил его подлинность. Мэр выступил 14 сентября на образовательном тренинге «Программа развития кадрового управленческого резерва», организованном​ Высшей школой государственного управления РАНХиГС. Собянин был заявлен как «гест-спикер» в отделении «Современные технологии управления в государственном секторе. Конкурентоспособность регионов». Доклад Собянина назывался «Современные технологии управления. Опыт Москвы».

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Первой темой лекции мэра, согласно презентации, был бюджет. Как следует из материалов, в 2012-2016 годах доходы Москвы росли медленнее, чем доходы других регионов и инфляция. Москва «мобилизировала» собственные доходы, прежде всего через «стимулирование легализации бизнеса и мигрантов» и «улучшение администрирования имущественных налогов». Все это «повысило устойчивость московского бюджета».

Основными способами повышения бюджетной эффективности в докладе Собянина названы экономия на госзакупках, «бюджетный маневр» и повышение эффективности бюджетного сектора. «Маневр», по данным Собянина, заключается в том, что последние годы Москва не наращивала текущие расходы: темпы их роста был в восемь раз ниже инфляции и в пять раз ниже, чем в остальных регионах. Экономия на госзакупках составила около 150 млрд руб. в год (31%), привел данные Собянин.

Расходы в бюджетном секторе снижались с помощью объединения школ и введения новых принципов финансирования: подушевое финансирование в школах, оплата за каждого прикрепленного пациента в поликлиниках, оплата за каждый пролеченный случай по тарифам ОМС в больницах. Еще одним способом экономии в социальном секторе в докладе Собянина названо внедрение электронных технологий, в том числе системы ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система Москвы была разработана для повышения доступности медицинской помощи). Кроме того, как следует из презентации, в 2015 году в Москве сократили 30% госслужащих — вместо 29,8 тыс. их осталось 20,9 тыс.

Второй темой был транспорт. В лекции Собянина, как следует из материалов, в качестве борьбы с пробками называлось развитие метро и наземного транспорта, введение выделенных полос и платных парковок.

Еще одной темой была названа городская среда. Как говорится в презентации, от советского времени Москве достался «дефицит общественного пространства, торговли и благоустройства», а от девяностых годов — рекламный мусор, хаотичная парковка, «избыток уличной торговли» и «дискриминация пешеходов». В 2011-2017 годах в Москве были благоустроены 321 улица и 492 зеленые территории. В результате число туристов выросло на 46%, количество пешеходов на отремонтированных улицах — в 2-4 раза.

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В докладе также говорилось о внедрении SmartCity и участии Москвы в формировании федерального бюджета. «По итогам 2016 г. 73% трансфертов региональным бюджетам было профинансировано за счет налогов, поступивших с территории Москвы, — говорится в презентации. — 56% взносов, собранных в Москве, расходуется на выплату пенсий и медицинское обеспечение жителей регионов России».

В конце сентября в России стартовала целая серия отставок губернаторов. Кремль уже сменил руководителей в Дагестане, Самарской и Нижегородской областях, Красноярском крае и Ненецком автономном округе. Как выяснил РБК, администрация президента запустила в Сочи тренинг по подготовке кадров на руководящие посты в регионах. В числе претендентов оказались более 30 депутатов, сенаторов и правительственных чиновников.

Авторы: София Сарджвеладзе, Евгения Кузнецова.
Теги: Москва , Сергей Собянин , губернаторы
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