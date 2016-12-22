Собянин поделился с кандидатами в губернаторы опытом борьбы с пробками

Мэр Москвы Сергей Собянин прочел лекцию для потенциальных кандидатов в губернаторы, с презентацией доклада мэра ознакомился РБК, один из участников тренинга для будущих чиновников подтвердил его подлинность. Мэр выступил 14 сентября на образовательном тренинге «Программа развития кадрового управленческого резерва», организованном Высшей школой государственного управления РАНХиГС. Собянин был заявлен как «гест-спикер» в отделении «Современные технологии управления в государственном секторе. Конкурентоспособность регионов». Доклад Собянина назывался «Современные технологии управления. Опыт Москвы».
Первой темой лекции мэра, согласно презентации, был бюджет. Как следует из материалов, в 2012-2016 годах доходы Москвы росли медленнее, чем доходы других регионов и инфляция. Москва «мобилизировала» собственные доходы, прежде всего через «стимулирование легализации бизнеса и мигрантов» и «улучшение администрирования имущественных налогов». Все это «повысило устойчивость московского бюджета».
Основными способами повышения бюджетной эффективности в докладе Собянина названы экономия на госзакупках, «бюджетный маневр» и повышение эффективности бюджетного сектора. «Маневр», по данным Собянина, заключается в том, что последние годы Москва не наращивала текущие расходы: темпы их роста был в восемь раз ниже инфляции и в пять раз ниже, чем в остальных регионах. Экономия на госзакупках составила около 150 млрд руб. в год (31%), привел данные Собянин.
Расходы в бюджетном секторе снижались с помощью объединения школ и введения новых принципов финансирования: подушевое финансирование в школах, оплата за каждого прикрепленного пациента в поликлиниках, оплата за каждый пролеченный случай по тарифам ОМС в больницах. Еще одним способом экономии в социальном секторе в докладе Собянина названо внедрение электронных технологий, в том числе системы ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система Москвы была разработана для повышения доступности медицинской помощи). Кроме того, как следует из презентации, в 2015 году в Москве сократили 30% госслужащих — вместо 29,8 тыс. их осталось 20,9 тыс.
Второй темой был транспорт. В лекции Собянина, как следует из материалов, в качестве борьбы с пробками называлось развитие метро и наземного транспорта, введение выделенных полос и платных парковок.
Еще одной темой была названа городская среда. Как говорится в презентации, от советского времени Москве достался «дефицит общественного пространства, торговли и благоустройства», а от девяностых годов — рекламный мусор, хаотичная парковка, «избыток уличной торговли» и «дискриминация пешеходов». В 2011-2017 годах в Москве были благоустроены 321 улица и 492 зеленые территории. В результате число туристов выросло на 46%, количество пешеходов на отремонтированных улицах — в 2-4 раза.
В докладе также говорилось о внедрении SmartCity и участии Москвы в формировании федерального бюджета. «По итогам 2016 г. 73% трансфертов региональным бюджетам было профинансировано за счет налогов, поступивших с территории Москвы, — говорится в презентации. — 56% взносов, собранных в Москве, расходуется на выплату пенсий и медицинское обеспечение жителей регионов России».
В конце сентября в России стартовала целая серия отставок губернаторов. Кремль уже сменил руководителей в Дагестане, Самарской и Нижегородской областях, Красноярском крае и Ненецком автономном округе. Как выяснил РБК, администрация президента запустила в Сочи тренинг по подготовке кадров на руководящие посты в регионах. В числе претендентов оказались более 30 депутатов, сенаторов и правительственных чиновников.