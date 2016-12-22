Единороссы определятся с форматом поддержки Путина в середине декабря

Съезд «Единой России», на котором партия либо выдвинет Владимира Путина кандидатом в президенты, либо заявит о его поддержке в качестве самовыдвиженца, состоится в середине декабря, рассказали источники РБК

Владимир Путин (слева) (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

Съезд «Единой России», на котором будет объявлено о формате участия партии в президентской кампании, состоится в середине декабря, после того как будут официально назначены выборы, рассказал РБК источник в руководстве партии власти и подтвердил другой единоросс.

По закону «О выборах президента», назначает кампанию по выборам главы государства Совет Федерации не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Выборы должны быть назначены в период с 7 по 17 декабря. Само голосование пройдет 18 марта 2018 года.

По словам собеседника в руководстве «Единой России», на съезде единороссы либо выдвинут Владимира Путина кандидатом в президенты, либо объявят о его поддержке. Формат участия партии власти в кампании будет зависеть от того, как именно Путин решит пойти на выборы — от «Единой России» либо в качестве самовыдвиженца.

Кандидат-самовыдвиженец обязан собрать не менее 300 тыс. подписей избирателей в свою поддержку. Кандидат, которого выдвинула парламентская партия, подписи собирать не обязан.

Если президент пойдет на выборы как самовыдвиженец, партия могла бы заняться сбором подписей для него, поскольку имеет разветвленную структуру и «всегда находится в боевой готовности», заявил еще один источник в руководстве «Единой России».

Секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов сказал РБК, что с датой съезда партия может определиться уже в октябре на совместном заседании высшего и генерального советов.

Сам съезд на конец года запланирован давно. Задачу провести мероприятие в конце 2017 года, чтобы подвести на нем итоги работы за год, поставил лидер партии Дмитрий Медведев на предыдущем съезде «Единой России» в январе 2017-го, подчеркнул Неверов. От более детальных комментариев он отказался.

Ранее источники РБК говорили, что Владимир Путин, скорее всего, будет участвовать в выборах президента как самовыдвиженец, этот сценарий в Кремле рассматривается как приоритетный. Сам глава государства свои предпочтения еще не высказывал, уточняли собеседники РБК. О своем намерении участвовать в выборах Путин также не объявлял публично, однако все планы кампании верстаются с учетом его участия в ней, рассказывали источники РБК.