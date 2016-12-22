Генпрокурор Украины рассказал о заказчике убийства депутата Вороненкова

Заказчик и исполнители убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова установлены, об этом заявил глава Генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко, передает «Интерфакс-Украина».
«Еще два месяца назад мы получили необходимую информацию, которая привела нас к пониманию, кто заказчик и кто исполнитель. Все, кроме одного важного лица, установлены и задержаны», — заявил генпрокурор.
Он подчеркнул, что заказчик убийства находится на территории Российской Федерации. «Он причастен к российским преступным кругам и имеет активные контакты со спецслужбами», — сказал Луценко, отметив, что «исполнители в основном граждане Украины». «Тех, на кого у нас были доказательства, задержали», — заключил глава Генпрокуратуры.
До этого его заместитель Евгений Енин заявил о том, что дело об убийстве Вороненкова фактически раскрыто. «И как только это позволят интересы следствия, результаты будут открыты общественности. Могу лишь сказать, что по этому убийству почти поставлена жирная точка. Ключевые моменты уже известны следствию», — сказал он в интервью изданию Insider.
Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков был убит 23 марта. В него выстрелил неизвестный, когда экс-парламентарий вышел из отеля в центре Киева. В ответ охраннику Вороненкова удалось ранить нападавшего — его травма оказалась не совместимой с жизнью, и злоумышленник вскоре скончался в больнице.
Как позже установило следствие, исполнителем оказался 28-летний боец одного из украинских добровольческих батальонов Павел Паршов. Сразу после убийства власти Украины заявили о причастности к преступлению российских спецслужб. В Кремле называли эту версию абсурдной.
В марте Луценко заявлял о связи убийства Вороненкова с показаниями экс-депутата по делу Януковича. На своей странице в социальной сети Facebook генпрокурор назвал убийство Вороненкова «обычной для Кремля показательной казнью свидетеля».
При этом вдова бывшего депутата оперная певица Мария Максакова заявляла, что след от убийства ее мужа идет к криминальным авторитетам, которым покровительствует ФСБ России.