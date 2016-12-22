Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Твое право
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,17 57,74 EUR Нал. 69,27 68,70 USD Бирж. 57,77 +0,25 EUR Бирж. 68,81 +0,55 USD ЦБ. 57,78 -0,27 EUR ЦБ. 68,73 -0,27 EUR/USD 1,19 +0,01 ММВБ 2007,12 -0,19% РТС 1091,83 -0,80% Brent 52,36 -0,63% DJIA 21987,56 +0,18% Nasdaq 6435,33 +0,10% FTSE 7411,47 -0,36%
Генпрокурор Украины рассказал о заказчике убийства депутата Вороненкова
Лента новостей
В Заполярье задержали торговцев оружием 19:29, Общество Как развивался конфликт между правительством и народом рохинджа 19:23, Политика  Кремль назвал дело Серебренникова резонансным 19:21, Политика Глава управления СК по Москве прокомментировал сообщения о своем допросе 19:15, Политика Возвращение к нормальности: как ускорить рост российской экономики 19:12, Мнение Кремль ответил на сообщения об изменении позиции Макларена по допингу 19:09, Политика Сборная России досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы по баскетболу 19:01, Спорт Московское метро подало крупнейшую за четыре года судебную претензию 19:00, Политика Посольство США рассказало о работе оставшихся в России дипломатов 18:54, Политика Риски дефолта в России снизились до четырехлетнего минимума 18:50, Финансы В Россельхознадзоре обсудили возможность импорта обезьян из Вьетнама 18:43, Общество Причиной гибели экипажа Ан-2 назвали нарушение программы полетов авиашоу 18:40, Общество Генпрокурор Украины рассказал о заказчике убийства депутата Вороненкова 18:37, Политика Киви Банк ответил на обвинения в нарушении закона о рекламе 18:30, Бизнес На востоке Москвы зафиксировали превышение уровня сероводорода в воздухе 18:29, Общество Взялся за святое: зачем президенту Франции реформа Трудового кодекса 18:28, Политика Прокуратура выявила незаконные траты ФОМСа на квартиры для руководителей 18:20, Общество В СК опровергли информацию о следственных действиях в здании ведомства 18:12, Общество Деньги на ветер: самые дорогие ураганы в истории США 18:11, Фотогалерея  Германия депортировала подозреваемого в связи с исламистами россиянина 18:11, Общество Производитель смартфонов из мирового топ-5 выйдет на российский рынок 17:56, Технологии и медиа Суд арестовал второго подозреваемого в подготовке теракта в Москве 17:51, Общество Смирнов рассказал об отказе Макларена от обвинений в господдержке допинга 17:48, Спорт Городская дача: сколько стоят особняки и таунхаусы в границах Москвы 17:37, Недвижимость В самарском правительстве прошли обыски 17:36, Общество В США госпитализировали сооснователя «Никола-Ленивца» Щетинина 17:34, Общество Главу московского управления СК допросили по делу о взяточничестве 17:24, Общество «Интерфакс» узнал о прекращении дела против Браудера об акциях «Газпрома» 17:24, Политика
Генпрокурор Украины рассказал о заказчике убийства депутата Вороненкова
Убийство Вороненкова, 18:37
0
Генпрокурор Украины рассказал о заказчике убийства депутата Вороненкова
Глава Генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко заявил, что следствию известно о местонахождении заказчика убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. По данным следствия, он находится на территории России
Полиция на месте убийства Дениса Вороненкова. Киев. Март, 2017 года (Фото: Александр Рыбин / ТАСС)

Заказчик и исполнители убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова установлены, об этом заявил глава Генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко, передает «Интерфакс-Украина».

«Еще два месяца назад мы получили необходимую информацию, которая привела нас к пониманию, кто заказчик и кто исполнитель. Все, кроме одного важного лица, установлены и задержаны», — заявил генпрокурор.

Он подчеркнул, что заказчик убийства находится на территории Российской Федерации. «Он причастен к российским преступным кругам и имеет активные контакты со спецслужбами», — сказал Луценко, отметив, что «исполнители в основном граждане Украины». «Тех, на кого у нас были доказательства, задержали», — заключил глава Генпрокуратуры.

До этого его заместитель Евгений Енин заявил о том, что дело об убийстве Вороненкова фактически раскрыто. «И как только это позволят интересы следствия, результаты будут открыты общественности. Могу лишь сказать, что по этому убийству почти поставлена ​​жирная точка. Ключевые моменты уже известны следствию», — сказал он в интервью изданию Insider.

Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков был убит 23 марта. В него выстрелил неизвестный, когда экс-парламентарий вышел из отеля в центре Киева. В ответ охраннику Вороненкова удалось ранить нападавшего — его травма оказалась не совместимой с жизнью, и злоумышленник вскоре скончался в больнице.

Убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве. Фотогалерея Еще 7 фото
Фотогалерея

Как позже установило следствие, исполнителем оказался 28-летний боец одного из украинских добровольческих батальонов Павел Паршов. Сразу после убийства власти Украины заявили о причастности к преступлению российских спецслужб. В Кремле называли эту версию абсурдной.

В марте Луценко заявлял о связи убийства Вороненкова с показаниями экс-депутата по делу Януковича. На своей странице в социальной сети Facebook генпрокурор назвал убийство Вороненкова «обычной для Кремля показательной казнью свидетеля».

При этом вдова бывшего депутата оперная певица Мария Максакова заявляла, что след от убийства ее мужа идет к криминальным авторитетам, которым покровительствует ФСБ России.

Автор: Ася Сотникова.
Теги: Генпрокуратура Украины , Денис Вороненков , Убийство
Главное
Глава управления СК по Москве прокомментировал сообщения о своем допросе Политика
Материалы по теме
Украина отчиталась о «жирной точке» в расследовании убийства Вороненкова Политика
В России сменился следователь по делу об убийстве Вороненкова Политика
В Киеве арестовали подозреваемого в причастности к убийству Вороненкова Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку