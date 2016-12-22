Генпрокурор Украины рассказал о заказчике убийства депутата Вороненкова

Глава Генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко заявил, что следствию известно о местонахождении заказчика убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. По данным следствия, он находится на территории России

Полиция на месте убийства Дениса Вороненкова. Киев. Март, 2017 года (Фото: Александр Рыбин / ТАСС)

Заказчик и исполнители убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова установлены, об этом заявил глава Генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко, передает «Интерфакс-Украина».

«Еще два месяца назад мы получили необходимую информацию, которая привела нас к пониманию, кто заказчик и кто исполнитель. Все, кроме одного важного лица, установлены и задержаны», — заявил генпрокурор.

Он подчеркнул, что заказчик убийства находится на территории Российской Федерации. «Он причастен к российским преступным кругам и имеет активные контакты со спецслужбами», — сказал Луценко, отметив, что «исполнители в основном граждане Украины». «Тех, на кого у нас были доказательства, задержали», — заключил глава Генпрокуратуры.

До этого его заместитель Евгений Енин заявил о том, что дело об убийстве Вороненкова фактически раскрыто. «И как только это позволят интересы следствия, результаты будут открыты общественности. Могу лишь сказать, что по этому убийству почти поставлена ​​жирная точка. Ключевые моменты уже известны следствию», — сказал он в интервью изданию Insider.

Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков был убит 23 марта. В него выстрелил неизвестный, когда экс-парламентарий вышел из отеля в центре Киева. В ответ охраннику Вороненкова удалось ранить нападавшего — его травма оказалась не совместимой с жизнью, и злоумышленник вскоре скончался в больнице.

Как позже установило следствие, исполнителем оказался 28-летний боец одного из украинских добровольческих батальонов Павел Паршов. Сразу после убийства власти Украины заявили о причастности к преступлению российских спецслужб. В Кремле называли эту версию абсурдной.

В марте Луценко заявлял о связи убийства Вороненкова с показаниями экс-депутата по делу Януковича. На своей странице в социальной сети Facebook генпрокурор назвал убийство Вороненкова «обычной для Кремля показательной казнью свидетеля».

При этом вдова бывшего депутата оперная певица Мария Максакова заявляла, что след от убийства ее мужа идет к криминальным авторитетам, которым покровительствует ФСБ России.