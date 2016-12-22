«Интерфакс» узнал о прекращении дела против Браудера об акциях «Газпрома»

В деле не оказалось состава преступления, сообщил агентству осведомленный источник. Уильяма Браудера обвиняли в незаконной покупке и выводе через офшоры 200 млн акций «Газпрома»

Уильяма Браудер (Фото: Юрий Грипас / Reuters)

Уголовное дело о незаконной покупке акций компании «Газпром» против основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера прекращено за отсутствием состава преступления, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Обвинение Браудеру было предъявлено заочно в 2013 году, по версии следствия, он руководил компаниями, которые приобрели в 1997–2004 годах акции газовой компании незаконно, по внутрирыночной цене и в обход запрета на продажу акций иностранным гражданам. Как уточнял в 2016 году официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, в интересах Браудера было приобретено не менее 200 млн акций «Газпрома». Также ему вменяется уклонение от уплаты налогов и преднамеренное банкротство компаний. Претензии по всем эпизодам касаются периода с 1997 по 2005 год.

Акции газовой компании приобретал инвестфонд Ziff Brothers Investments через офшорные компании и компания из США. Потом акции были переданы кипрской компании, деньги под видом дивидендов выводились в другое юридическое лицо.

Куренной в 2016 году говорил о планах ведомства обратиться к властям США с просьбой помощи в расследовании. В конце августа 2017 года газета The Telegraph сообщила о том, что Москва снова обратилась в Интерпол с просьбой арестовать и экстрадировать Браудера. Издание указывало, что располагает подтверждающими это документами.

В конце июля налоговая подала к Браудеру и его партнеру Ивану Черкасову гражданский иск на 3 млрд руб.

Браудеру в 2005 году был закрыт въезд в Россию. В 2013 году он был признан виновным и приговорен к девяти годам тюрьмы по «делу Магнитского». Суд признал, что Сергей Магнитский, юрист фонда Hermitage Capital, который возглавляет Браудер, реализовал схему, позволившую уклониться от уплаты налогов с 1997 по 2002 год. Ущерб бюджету составил более 500 млн руб.

Магнитский умер в СИЗО «Бутырка» в ноябре 2009 года. Браудер неоднократно заявлял, что уголовное преследование Сергея Магнитского было связано с тем, что он раскрыл схему вывода средств из российского бюджета за границу. Так, выступая перед юридическим комитетом сената США в июле 2017 года , Браудер рассказал, что «узнал, что российские олигархи крали у акционеров» и что он был заинтересован «в борьбе с коррупцией, принявшей характер эпидемии». В 2006 году прошли обыски в московских офисах Hermitage Capital, Браудер заявил, что нанял Магнитского для того, чтобы разобраться с причинами обысков и «попробовать помешать незаконным планам, которые у властей были». Магнитский выявил хищения налогов из бюджета на $230 млн. Юриста задержали 24 ноября 2008 года. Браудер заявил, что Магнитского посадили «те же чиновники, против которых он давал показания».

В конце 2012 года в США был принят «закон Магнитского», который запрещал попавшим в него лицам въезд в США и разрешал заморозить их активы в стране. Санкции вводятся против лиц, подозреваемых в нарушении прав человека в России. Сначала в него внесли 18 человек, в 2016 году его расширили до 44 человек. В январе 2017 года, в частности, в список Магнитского был включен глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.