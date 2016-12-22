Московское метро подало крупнейшую за четыре года судебную претензию

Московский метрополитен подал иск о взыскании 1,8 млрд руб. с ЗАО «Триада-Холдинг». Компания участвовала в ремонте вестибюлей. До конца года метрополитен может подать еще ряд крупных исков к подрядчикам, говорит источник

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Московский метрополитен подал судебный иск о взыскании 1,8 млрд руб. с компании ЗАО «Триада-Холдинг». Заседание назначено на 18 сентября, следует из определения Арбитражного суда Москвы.

Согласно базе данных СПАРК, иск к ЗАО «Триада-Холдинг» — крупнейшая судебная претензия метрополитена за последние четыре года. В 2015 году подземка отсудила более 1,1 млрд руб. у оператора наружной рекламы «Авто селл». Метро обвиняло компанию в том, что она не перечисляла выплаты по договору. РБК ожидает ответ о сути претензий метрополитена к подрядчику от департамента транспорта. В «Триада-Холдинге» отказались комментировать ситуацию, отметив лишь, что компания «выполняла все работы».

С 2014 года метрополитен заключил с ЗАО «Триада-Холдинг» 18 контрактов общей стоимостью 2,7 млрд руб., подсчитал РБК на основе данных «СПАРК-Маркетинга». Компания участвовала в масштабной программе по ремонту вестибюлей в московском метро. В том числе в марте 2015 года метрополитен заключил с «Триада-Холдингом» договор на благоустройство вестибюлей и подземных переходов на станциях «Воробьевы горы», «Римская», «Коньково», «Пражская», «Юго-Западная», «Крестьянская Застава», «Марксистская», «Дубровка». Сумма договора составила 944 млн руб., а срок исполнения — середина июня 2015 года. В дальнейшем контракт несколько раз продлевался, объем работ увеличивался. В итоге сумма контракта выросла до 1,2 млрд руб., а срок выполнения работ — до середины декабря 2016 года.

Московский метрополитен начал программу ремонта вестибюлей в 2014 году. Работы охватили несколько десятков станций, однако сроки их выполнения постоянно задерживались. В феврале 2016 года активисты ОНФ опубликовали карту, согласно которой ремонт вестибюлей затянулся более чем на 80 станциях. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального сообщал, что, по данным на декабрь 2015 года, сумма неустойки за сорванные сроки превысила 287 млн руб. ФБК также обвинял метрополитен в том, что при проведении тендеров строительные работы называются благоустройством — это позволяет не публиковать проекты и отсеивать потенциальных участников, которые не понимают условий контракта.​

До конца года метрополитен может подать целый ряд исков к подрядчикам, заявил РБК источник в подземке. «Должна последовать серия исков к нерадивым компаниям, которые не выполняют контрактные обязательства в том числе по ремонту вестибюлей и подуличных переходов», — утверждает собеседник РБК. По его словам, работы на некоторых станциях были выполнены с «недоделками». Часть подрядчиков будут заменены, работа в этом направлении «ведется по-тихому и серьезно».

ЗАО «Триада-Холдинг» основана более 20 лет назад. Гендиректор — Андрей Шилин, который, как сказано на сайте компании, имеет «40-летний опыт научной и преподавательской работы в вузе, 25-летний стаж практической работы по обследованию, проектированию, ремонту, реконструкции и реставрации». Компания проводила ремонтные работы в ГМИИ им. Пушкина, исследование несущих конструкций Большого театра и фундамента Царь-колокола в Московском Кремле, следует из опубликованной на сайте компании информации. В метро, помимо благоустройства вестибюлей, компания занималась заменой эскалаторов, ремонтом тоннелей, полов на станциях и другими работами.

В конце прошлой недели стало известно, что Метрополитен подал о суд о взыскании более 331 млн руб. с генподрядчика строительства и реконструкции подземки АО «Мосинжпроект» и компании ООО «Спецтехреконструкция». Метро требует возместить ущерб от аварии, которая произошла в тоннеле на Арбатско-Покровской линии и привела к 24 погибшим.

Отдельные изменения в подходе метро к выбору подрядчиков могут начаться из-за смены руководителя, полагает председатель Союза пассажиров Кирилл Янков. После аварии ушел в отставку начальник метро Иван Беседин, его место занял глава дирекции скоростного сообщения ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов. В мае этого года Пегов перешел обратно в РЖД, метро возглавил его первый зам Виктор Козловский. Поскольку новый руководитель пришел не со стороны, кардинальной перемены в политике метрополитена ждать не стоит, уверен Янков.

​Строительные работы на транспортных объектах, особенно в подземном пространстве, — сложный процесс, говорит экс-глава НИиПИ Генплана Москвы Сергей Ткаченко. Проблемы в этой сфере связаны с тем, что не уделяется достаточно внимания проектной работе, считает эксперт. «Кроме того, сроки назначаются директивно, потом приходится «дожимать», чтобы успеть», — заключил Ткаченко.