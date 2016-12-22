Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,17 57,74 EUR Нал. 69,27 68,70 USD Бирж. 57,77 +0,25 EUR Бирж. 68,83 +0,56 USD ЦБ. 57,78 -0,27 EUR ЦБ. 68,73 -0,27 EUR/USD 1,19 +0,01 ММВБ 2007,12 -0,19% РТС 1091,83 -0,80% Brent 52,38 -0,59% DJIA 21987,56 +0,18% Nasdaq 6435,33 +0,10% FTSE 7411,47 -0,36%
Московское метро подало крупнейшую за четыре года судебную претензию
Лента новостей
В Заполярье задержали торговцев оружием 19:29, Общество Как развивался конфликт между правительством и народом рохинджа 19:23, Политика  Кремль назвал дело Серебренникова резонансным 19:21, Политика Глава управления СК по Москве прокомментировал сообщения о своем допросе 19:15, Политика Возвращение к нормальности: как ускорить рост российской экономики 19:12, Мнение Кремль ответил на сообщения об изменении позиции Макларена по допингу 19:09, Политика Сборная России досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы по баскетболу 19:01, Спорт Московское метро подало крупнейшую за четыре года судебную претензию 19:00, Политика Посольство США рассказало о работе оставшихся в России дипломатов 18:54, Политика Риски дефолта в России снизились до четырехлетнего минимума 18:50, Финансы В Россельхознадзоре обсудили возможность импорта обезьян из Вьетнама 18:43, Общество Причиной гибели экипажа Ан-2 назвали нарушение программы полетов авиашоу 18:40, Общество Генпрокурор Украины рассказал о заказчике убийства депутата Вороненкова 18:37, Политика Киви Банк ответил на обвинения в нарушении закона о рекламе 18:30, Бизнес На востоке Москвы зафиксировали превышение уровня сероводорода в воздухе 18:29, Общество Взялся за святое: зачем президенту Франции реформа Трудового кодекса 18:28, Политика Прокуратура выявила незаконные траты ФОМСа на квартиры для руководителей 18:20, Общество В СК опровергли информацию о следственных действиях в здании ведомства 18:12, Общество Деньги на ветер: самые дорогие ураганы в истории США 18:11, Фотогалерея  Германия депортировала подозреваемого в связи с исламистами россиянина 18:11, Общество Производитель смартфонов из мирового топ-5 выйдет на российский рынок 17:56, Технологии и медиа Суд арестовал второго подозреваемого в подготовке теракта в Москве 17:51, Общество Смирнов рассказал об отказе Макларена от обвинений в господдержке допинга 17:48, Спорт Городская дача: сколько стоят особняки и таунхаусы в границах Москвы 17:37, Недвижимость В самарском правительстве прошли обыски 17:36, Общество В США госпитализировали сооснователя «Никола-Ленивца» Щетинина 17:34, Общество Главу московского управления СК допросили по делу о взяточничестве 17:24, Общество «Интерфакс» узнал о прекращении дела против Браудера об акциях «Газпрома» 17:24, Политика
Московское метро подало крупнейшую за четыре года судебную претензию
Политика, 19:00
0
Московское метро подало крупнейшую за четыре года судебную претензию
Московский метрополитен подал иск о взыскании 1,8 млрд руб. с ЗАО «Триада-Холдинг». Компания участвовала в ремонте вестибюлей. До конца года метрополитен может подать еще ряд крупных исков к подрядчикам, говорит источник
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Московский метрополитен подал судебный иск о взыскании 1,8 млрд руб. с компании ЗАО «Триада-Холдинг». Заседание назначено на 18 сентября, следует из определения Арбитражного суда Москвы.

Согласно базе данных СПАРК, иск к ЗАО «Триада-Холдинг» — крупнейшая судебная претензия метрополитена за последние четыре года. В 2015 году подземка отсудила более 1,1 млрд руб. у оператора наружной рекламы «Авто селл». Метро обвиняло компанию в том, что она не перечисляла выплаты по договору. РБК ожидает ответ о сути претензий метрополитена к подрядчику от департамента транспорта. В «Триада-Холдинге» отказались комментировать ситуацию, отметив лишь, что компания «выполняла все работы».

С 2014 года метрополитен заключил с ЗАО «Триада-Холдинг» 18 контрактов общей стоимостью 2,7 млрд руб., подсчитал РБК на основе данных «СПАРК-Маркетинга». Компания участвовала в масштабной программе по ремонту вестибюлей в московском метро. В том числе в марте 2015 года метрополитен заключил с «Триада-Холдингом» договор на благоустройство вестибюлей и подземных переходов на станциях «Воробьевы горы», «Римская», «Коньково», «Пражская», «Юго-Западная», «Крестьянская Застава», «Марксистская», «Дубровка». Сумма договора составила 944 млн руб., а срок исполнения — середина июня 2015 года. В дальнейшем контракт несколько раз продлевался, объем работ увеличивался. В итоге сумма контракта выросла до 1,2 млрд руб., а срок выполнения работ — до середины декабря 2016 года.

Московский метрополитен начал программу ремонта вестибюлей в 2014 году. Работы охватили несколько десятков станций, однако сроки их выполнения постоянно задерживались. В феврале 2016 года активисты ОНФ опубликовали карту, согласно которой ремонт вестибюлей затянулся более чем на 80 станциях. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального сообщал, что, по данным на декабрь 2015 года, сумма неустойки за сорванные сроки превысила 287 млн руб. ФБК также обвинял метрополитен в том, что при проведении тендеров строительные работы называются благоустройством — это позволяет не публиковать проекты и отсеивать потенциальных участников, которые не понимают условий контракта.​

До конца года метрополитен может подать целый ряд исков к подрядчикам, заявил РБК источник в подземке. «Должна последовать серия исков к нерадивым компаниям, которые не выполняют контрактные обязательства в том числе по ремонту вестибюлей и подуличных переходов», — утверждает собеседник РБК. По его словам, работы на некоторых станциях были выполнены с «недоделками». Часть подрядчиков будут заменены, работа в этом направлении «ведется по-тихому и серьезно».

ЗАО «Триада-Холдинг» основана более 20 лет назад. Гендиректор — Андрей Шилин, который, как сказано на сайте компании, имеет «40-летний опыт научной и преподавательской работы в вузе, 25-летний стаж практической работы по обследованию, проектированию, ремонту, реконструкции и реставрации». Компания проводила ремонтные работы в ГМИИ им. Пушкина, исследование несущих конструкций Большого театра и фундамента Царь-колокола в Московском Кремле, следует из опубликованной на сайте компании информации. В метро, помимо благоустройства вестибюлей, компания занималась заменой эскалаторов, ремонтом тоннелей, полов на станциях и другими работами.

В конце прошлой недели стало известно, что Метрополитен подал о суд о взыскании более 331 млн руб. с генподрядчика строительства и реконструкции подземки АО «Мосинжпроект» и компании ООО «Спецтехреконструкция». Метро требует возместить ущерб от аварии, которая произошла в тоннеле на Арбатско-Покровской линии и привела к 24 погибшим.

Отдельные изменения в подходе метро к выбору подрядчиков могут начаться из-за смены руководителя, полагает председатель Союза пассажиров Кирилл Янков. После аварии ушел в отставку начальник метро Иван Беседин, его место занял глава дирекции скоростного сообщения ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов. В мае этого года Пегов перешел обратно в РЖД, метро возглавил его первый зам Виктор Козловский. Поскольку новый руководитель пришел не со стороны, кардинальной перемены в политике метрополитена ждать не стоит, уверен Янков.

​Строительные работы на транспортных объектах, особенно в подземном пространстве, — сложный процесс, говорит экс-глава НИиПИ Генплана Москвы Сергей Ткаченко. Проблемы в этой сфере связаны с тем, что не уделяется достаточно внимания проектной работе, считает эксперт. «Кроме того, сроки назначаются директивно, потом приходится «дожимать», чтобы успеть», — заключил Ткаченко.

Автор: София Сарджвеладзе.
Теги: Арбитражный суд , подрядчики , вестибюли , Московский метрополитен
Главное
Глава управления СК по Москве прокомментировал сообщения о своем допросе Политика
Материалы по теме
Метро потребовало с подрядчиков 331 млн руб. из-за аварии с 24 жертвами Политика
Киоски в переходах гарантировали московскому метро доход в 3,2 млрд руб. Политика
Максим Ликсутов: «Реновация может сократить лишние поездки по городу» Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку