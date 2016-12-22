Коалицию обвинили в гибели 11 мирных жителей Сирии

Во время авианалетов военно-воздушных сил международной коалиции во главе с США на сирийский город Ракку погибли 11 мирных жителей, сообщает иранское агентство FARS

Ситуация в сирийском городе Ракка (Фото: Morukc Umnaber / TASS)

В ходе авиаударов международной коалиции по Ракке погибли 11 мирных жителей, передает иранское агентство FARS.

«Число погибших может возрасти из-за критического состояния некоторых раненых», — говорится в сообщении.

О том, что из-за налетов международной коалиции в районе Ракки погибли как минимум 11 человек, сообщает также Сирийский мониторинговый центр по правам человека, базирующийся в Лондоне. Правозащитники отмечают, что среди погибших — семья местного фармацевта, в том числе двое детей.

Ранее агентства «Интерфакс», ТАСС и «РИА Новости» передали эту информацию как исходящую от Минобороны России. Однако позже информация была аннулирована с пометкой «по просьбе Минобороны». В военном ведомстве РБК пояснили, что информация о гибели жителей в Ракке исходит от иранского агентства FARS, а российское военное ведомство к этим сообщениям отношения не имеет.

Согласно официальным данным, распространенным командованием международной коалиции, за прошедший месяц в Сирии и Ираке в результате действий союзников во главе с США погиб 61 мирный житель. Общее число официально признанных жертв среди мирного населения с учетом этих данных достигло 685.

В cирийском городе Ракке в настоящее время продолжаются столкновения между отрядами Сирийских демократических сил (SDF), ведущую роль в которых играют курды, и боевиками запрещенной в России группировки ИГ. Освобождение Ракки от исламистов должно стать пятой и последней фазой операции «Гнев Евфрата», которую SDF ведет при поддержке западной коалиции с 6 ноября 2016 года.​

Ракка долгое время считалась неофициальной столицей террористов — до апреля 2017 года там располагались их руководящие органы. Весной руководство запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) перебазировалось в город Дейр-эз-Зор на юго-востоке Сирии.