Сирийская армия очистила от боевиков дорогу из Пальмиры в Дейр-эз-Зор

В ходе наступательной операции сирийская армия при поддержке российских ВКС выбила террористов с дороги Пальмира — Дейр-эз-Зор, захватила две важные высоты и сумела продвинуться на восемь километров, сообщили в Минобороны России

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Сирийские правительственные войска при поддержке российской авиации развивают наступление на город Дейр-эз-Зор и за последние сутки продвинулись на восемь километров, заявили в Минобороны России. «Группировка сирийских войск под командованием генерала Хасана Сухела, действующая на юге провинции Ракка, за последние сутки продвинулась на восемь километров и овладела двумя стратегически важными высотами», — цитирует ТАСС сообщение министерства.

В военном ведомстве уточнили, что в ходе наступления войска выбили террористов «Исламского государства» (организация запрещена в России) с дороги Пальмира — Дейр-эз-Зор и вышли на подступы к населенному пункту Бир-Кабакеб.​

В ходе этой операции российские военные самолеты совершили более 80 боевых вылетов, потери террористов составили около 70 человек, заявили в Минобороны. «В результате авиационных ударов уничтожены два танка, три БМП, более десяти машин повышенной проходимости с установленным тяжелым вооружением. Потери террористов составили более 70 человек убитыми и ранеными», — уточнили в ведомстве.

Ранее в августе начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что освобождение Дейр-эз-Зора приведет к разгрому основных сил террористической группировки «Исламское государство». Он тогда уточнил, что сирийские войска при поддержке российских ВКС «стремительно» наступают на город с трех направлений.

Министр обороны России Сергей Шойгу называл Дейр-эз-Зор «ключевой точкой», захват которой будет означать разгром ИГ. «Сегодня есть такие ключевые точки, каковой является Дейр-эз-Зор, я бы даже сказал, в первую очередь Дейр-эз-Зор. Там идет сопротивление уже не один год… Это такая основная точка на Евфрате, которая будет во многом, если не во всем, говорить о завершении борьбы с ИГИЛ», — сказал тогда Шойгу.

По данным российского Генштаба, с начала российской операции в Сирии, то есть с 30 сентября 2015 года, авиация Воздушно-космических сил нанесла около 90 тыс. ударов и совершила более 28 тыс. боевых вылетов. По словам начальника главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского, удары ВКС нанесли «значительный ущерб» инфраструктуре боевиков в Сирии.

По словам главы Минобороны, площадь подконтрольных правительственным силам территорий за последние два месяца увеличилась в 2,5 раза.