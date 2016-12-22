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Глава СБУ рассказал о задержании 18 резидентов российских спецслужб
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Глава СБУ рассказал о задержании 18 резидентов российских спецслужб
Украинский кризис, 13:42
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Глава СБУ рассказал о задержании 18 резидентов российских спецслужб
По словам Василия Грицака, задержанные в Харькове резиденты проводили на территории Украины диверсионно-разведывательную деятельность, курировали которую из российского Белгорода
Василий Грицак (Фото: Николай Лазаренко / ТАСС)

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак заявил о задержании в Харькове «крупной резидентуры российской разведки», в состав которой входило сразу 18 человек. По его словам, задержания были проведены 17 августа 2017 года, а при обысках у задержанных были изъяты гранатометы, гранаты, тротиловые шашки и так далее.

«Они проводили диверсионно-разведывательную деятельность на нашей территории», — сообщил Грицак в интервью украинскому телеканалу «Прямой».

По словам главы СБУ, деятельность группы, состоящей из граждан Украины, контролировалась из российского Белгорода, где «сидел» куратор «диверсантов» из числа сотрудников российской разведки.

«Мы знаем, кто этот человек», — отметил Грицак.

17 августа СБУ сообщала о задержании завербованного главным управлением Генштаба Вооруженных сил РФ «главаря диверсионной группы российских спецслужб», который, по версии спецслужбы, готовил теракты против украинских государственных и общественных деятелей.

«Во время обысков по месту жительства диверсанта в Харькове сотрудники спецслужбы изъяли почти килограмм взрывчатки, пять электродетонаторов, пистолет с глушителем, сто патронов к нему и боевой квадрокоптер, который планировалось использовать при совершении теракта», — отмечалось в сообщении СБУ.

Однако главным противником СБУ глава спецслужбы назвал Федеральную службу безопасности России (ФСБ), отметив, что та, к сожалению для Украины, является одной из самых сильных спецслужб в мире.

В том же интервью Грицак обратился к руководителю ФСБ Александру Бортникову с требованием прекратить действия против Украины.

«Я к вам обращаюсь как офицер к офицеру. Даже в условиях войны есть правила, которые нельзя переходить сотрудникам спецслужб. Вы перешли все возможные черты, какие только можно перейти», — сказал Грицак.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Украина , Александр Бортников , СБУ , Василий Грицак
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