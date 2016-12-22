Трамп заявил о готовности США применить ядерное оружие против Пхеньяна

США намерены защищать себя и своих союзников, используя весь спектр дипломатических и ядерных возможностей, заявил президент Дональд Трамп. Ранее в Пентагоне рассказали о «множестве вариантов» уничтожить КНДР в случае угрозы

Дональд Трамп (Фото: Zach Gibson / Zuma / Global Look Press)

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил, что правительство Северной Кореи продолжает совершать «дестабилизирующие и провокационные действия». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Обсуждая с главой японского правительства последнее испытание Пхеньяном водородного заряда, американский лидер заверил, что Вашингтон будет защищать себя и своих союзников, «используя весь спектр дипломатических, традиционных и ядерных возможностей, которые находятся в распоряжении» США.

Представители Белого дома также добавили, что Трамп и Абэ подтвердили свои обязательства по взаимной защите своих стран и пообещали продолжить сотрудничество.

В воскресенье, 3 сентября, Северная Корея объявила об успешном испытании водородной бомбы. За день до этого власти страны публично заявили о создании такой боеголовки, которая предназначена для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. За несколько часов до того, как стало известно о запуске боеголовки несколько сейсмических станций по всему миру зафиксировали сильные подземные толчки магнитудой до 6,4.

Глава Пентагона США Джеймс Мэттис заявил, что посылаемые со стороны Пхеньяна угрозы «будут встречены массированным военным ответом». После совещания с Трампом и военным командованием США глава ведомства отметил, что американский президент ознакомлен со всеми возможными сценариями реакции Вашингтона на пуски. О том, что именно могут предпринять США в случае новой угрозы, пока неизвестно. Мэттис добавил, что Вашингтон не стремится к полному уничтожению КНДР, но на случай угрозы, заверил он, у правительства США «есть много вариантов для этого».​

На сообщения о новых испытаниях на корейском полуострове отреагировали мировые лидеры, в частности, президент России Владимир Путин призвал «не поддаваться эмоциям», канцлер Германии Ангела Меркель пообещала, что обсудит северокорейский вопрос со своим российским коллегой, а также с президентом США. Совет безопасности ООН в понедельник, 4 сентября, созовет экстренное заседание. Оно будет проходить в открытом формате.