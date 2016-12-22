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Трамп заявил о готовности США применить ядерное оружие против Пхеньяна
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Трамп заявил о готовности США применить ядерное оружие против Пхеньяна
Политика, 03:50
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Трамп заявил о готовности США применить ядерное оружие против Пхеньяна
США намерены защищать себя и своих союзников, используя весь спектр дипломатических и ядерных возможностей, заявил президент Дональд Трамп. Ранее в Пентагоне рассказали о «множестве вариантов» уничтожить КНДР в случае угрозы
Дональд Трамп (Фото: Zach Gibson / Zuma / Global Look Press)

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил, что правительство Северной Кореи продолжает совершать «дестабилизирующие и провокационные действия». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Обсуждая с главой японского правительства последнее испытание Пхеньяном водородного заряда, американский лидер заверил, что Вашингтон будет защищать себя и своих союзников, «используя весь спектр дипломатических, традиционных и ядерных возможностей, которые находятся в распоряжении» США.

Представители Белого дома также добавили, что Трамп и Абэ подтвердили свои обязательства по взаимной защите своих стран и пообещали продолжить сотрудничество.

Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы
Политика

В воскресенье, 3 сентября, Северная Корея объявила об успешном испытании водородной бомбы. За день до этого власти страны публично заявили о создании такой боеголовки, которая предназначена для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. За несколько часов до того, как стало известно о запуске боеголовки несколько сейсмических станций по всему миру зафиксировали сильные подземные толчки магнитудой до 6,4.

Пентагон заявил о «множестве вариантов» уничтожить КНДР в случае угрозы
Политика

Глава Пентагона США Джеймс Мэттис заявил, что посылаемые со стороны Пхеньяна угрозы «будут встречены массированным военным ответом». После совещания с Трампом и военным командованием США глава ведомства отметил, что американский президент ознакомлен со всеми возможными сценариями реакции Вашингтона на пуски. О том, что именно могут предпринять США в случае новой угрозы, пока неизвестно. Мэттис добавил, что Вашингтон не стремится к полному уничтожению КНДР, но на случай угрозы, заверил он, у правительства США «есть много вариантов для этого».​

На сообщения о новых испытаниях на корейском полуострове отреагировали мировые лидеры, в частности, президент России Владимир Путин призвал «не поддаваться эмоциям», канцлер Германии Ангела Меркель пообещала, что обсудит северокорейский вопрос со своим российским коллегой, а также с президентом США. Совет безопасности ООН в понедельник, 4 сентября, созовет экстренное заседание. Оно будет проходить в открытом формате.

Автор: Анна Трунина.
Теги: США , Северная Корея , Дональд Трамп
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