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Путин рассказал о своей встрече с Флинном в 2015 году
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Путин рассказал о своей встрече с Флинном в 2015 году
Политика, 20:18
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Путин рассказал о своей встрече с Флинном в 2015 году
Владимир Путин заявил, что он «едва поговорил» с Майклом Флинном во время их встречи в декабре 2015 года в Москве. Тогда проходило мероприятие, во время которого они сидели рядом за ужином
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин в интервью NBC рассказал, как прошло мероприятие в 2015 году, когда он виделся с Майклом Флинном. Он менее месяца был советником американского президента по национальной безопасности в этом году. Однако в феврале ушел в отставку за то, что он якобы обсуждал с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком возможное снятие санкций США против России.

Отвечая на вопрос журналистки Мегин Келли о знакомстве с Флинном, Путин сказал, что «у нас с вами более личные отношения, чем у меня с господином Флинном. Мы с вами вчера встретились вечером [на интервью], мы весь день работали вместе, и вот сейчас мы вновь проводим встречу».

Майкл Флинн и Владимир Путин (Фото: Mikhail Klimentyev / Reuters)

Путин сказал, что они с Флинном действительно виделись в 2015 году на международной конференции «Информация, политика, СМИ: формирование нового миропорядка», приуроченной юбилею телеканала Russia Today. Политики сидели рядом за одним столом во время торжественного ужина.

«За столом рядом со мной сидел джентльмен. Я произнес свою речь. Потом мы поговорили о некоторых других вещах, затем я встал и ушел. <...> И только затем мне сказали, что этот мужчина работал в службе безопасности. Вот и все. Я едва с ним поговорил», — рассказал Путин.​

Сам Флинн в интервью The Washington Post в августе 2016 года рассказал, что его пригласили на мероприятие в качестве гостя.

«Одна из вещей, которую я узнал, - то, что Путин не уважает власть Соединенных Штатов. Не США, а именно руководство страны», — сообщил Флинн.​

Член палаты представителей США Элайджи Каммингса рассказал, что за участие в мероприятии RT заплатил Флинну $45 тыс. Телеканал перевел эту сумму в его агентское бюро Leading Authorities Inc. через лондонский банк.

ФБР проводит расследование в отношении бывшего советника Трампа по подозрению в связях с Россией. По этому делу проходят и другие сотрудники администрации американского президента. Кремль неоднократно заявлял, что не может идти и речи о «вмешательстве России в выборы», а все контакты были в рамках установленных правил.

Автор: Наталья Кондрашова
Теги: Россия , США , Владимир Путин , Майкл Флинн
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