Лондон заявил о связи ночных терактов с религиозным экстремизмом

Два теракта, произошедших в ночь на 4 июня в центре Лондона, связаны с религиозным экстремизмом. При этом следователи не видят их связи с манчестерской атакой, унесшей 22 мая жизни 22 человек

Совершившие два теракта в ночь на 4 июня в центре Лондона мужчины связаны с религиозным экстремизмом, однако следствие не видит их связи с той атакой, которая произошла 22 мая в Манчестере. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу МВД Великобритании Эмбера Радда.

«Как и заявляла премьер-министр [Тереза Мэй], мы уверены, что они были вдохновлены радикальным исламизмом, и мы должны узнать, как произошла их радикализация взглядов», — сказала Радд.

Она сообщила, что личности исполнителей теракта пока неизвестны. Sky news со ссылкой на источники передает, что полиция проводит обыски в доме одного из подозреваемых в атаке. Спецоперация, начатая в 7:00 (9:00 мск) проходит в восточной части Лондона. Сотрудники правоохранительных органов задержали четверо мужчин и одну женщину, которая впоследствии была отпущена.

Комментируя возможную связь этой атаки с терактом в Манчестере, Радд заявила, что это маловероятно, но исключать этого нельзя.

Уровень террористической угрозы в Великобритании находится на предпоследнем, серьезном уровне, поскольку власти страны считают, что » у них есть все главные злоумышленники». После теракта в Манчестере уровень угрозы находился на отметке «критический».

Теракт в центре Лондона произошел в ночь на 4 июня. Трое мужчин, которые находились в фургоне, наехали на пешеходов на Лондонском мосту. Затем не останавливаясь они поехали в район рынка Боро (Borough Market).

Там террористы вышли из автомобиля и стали ножами атаковать случайных прохожих. В результате погибли 7 человек, 48 госпитализированы. Пострадавших было больше, нескольким десяткам человек врачи оказали помощь на месте. Ответственность за случившееся пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

​Это уже третий теракт в Великобритании за последние три месяца. 22 марта ​автомобиль сбил нескольких человек на Вестминстерском мосту. После этого водитель Халид Масуд открыл стрельбу возле здания парламента. Его застрелили полицейские. Всего погибли шесть человек, включая Масуда.

Атака в Манчестере произошел всего две недели назад. Террорист взорвал бомбу в фойе стадиона «Манчестер Арена» сразу после окончания концерта американской певицы Арианы Гранде. Погибли более 20 человек, 59 пострадали. ​Ответственность за теракт в Манчестере взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».