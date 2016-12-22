Лондон заявил о связи ночных терактов с религиозным экстремизмом

Совершившие два теракта в ночь на 4 июня в центре Лондона мужчины связаны с религиозным экстремизмом, однако следствие не видит их связи с той атакой, которая произошла 22 мая в Манчестере. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу МВД Великобритании Эмбера Радда.
«Как и заявляла премьер-министр [Тереза Мэй], мы уверены, что они были вдохновлены радикальным исламизмом, и мы должны узнать, как произошла их радикализация взглядов», — сказала Радд.
Она сообщила, что личности исполнителей теракта пока неизвестны. Sky news со ссылкой на источники передает, что полиция проводит обыски в доме одного из подозреваемых в атаке. Спецоперация, начатая в 7:00 (9:00 мск) проходит в восточной части Лондона. Сотрудники правоохранительных органов задержали четверо мужчин и одну женщину, которая впоследствии была отпущена.
Комментируя возможную связь этой атаки с терактом в Манчестере, Радд заявила, что это маловероятно, но исключать этого нельзя.
Уровень террористической угрозы в Великобритании находится на предпоследнем, серьезном уровне, поскольку власти страны считают, что » у них есть все главные злоумышленники». После теракта в Манчестере уровень угрозы находился на отметке «критический».
Теракт в центре Лондона произошел в ночь на 4 июня. Трое мужчин, которые находились в фургоне, наехали на пешеходов на Лондонском мосту. Затем не останавливаясь они поехали в район рынка Боро (Borough Market).
Там террористы вышли из автомобиля и стали ножами атаковать случайных прохожих. В результате погибли 7 человек, 48 госпитализированы. Пострадавших было больше, нескольким десяткам человек врачи оказали помощь на месте. Ответственность за случившееся пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.
Это уже третий теракт в Великобритании за последние три месяца. 22 марта автомобиль сбил нескольких человек на Вестминстерском мосту. После этого водитель Халид Масуд открыл стрельбу возле здания парламента. Его застрелили полицейские. Всего погибли шесть человек, включая Масуда.
Атака в Манчестере произошел всего две недели назад. Террорист взорвал бомбу в фойе стадиона «Манчестер Арена» сразу после окончания концерта американской певицы Арианы Гранде. Погибли более 20 человек, 59 пострадали. Ответственность за теракт в Манчестере взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».