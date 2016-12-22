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Кремль назвал дату прямой линии с президентом
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Кремль назвал дату прямой линии с президентом
Политика, 08:30
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Кремль назвал дату прямой линии с президентом
Традиционное общение президента Владимира Путина с россиянами в прямом эфире федеральных телеканалов — так называемая прямая линия — пройдет 15 июня. Она станет уже 15-й по счету для российского главы
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин проведет традиционную прямую линию — ежегодную серию ответов на вопросы граждан страны в прямом эфире телеканалов — через несколько дней после Дня России, 15 июня. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Программа будет транслироваться с 12:00 мск в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Редакция прямой линии уже с 08:00 мск 4 июня будет принимать вопросы россиян, из которых выберет для эфире наиболее интересные и актуальные.

В конце мая источники РБК, близкие к Кремлю, источник на одном из федеральных каналов, собеседник, знакомый с ходом организации мероприятия, и федеральный чиновник сообщили о том, что ежегодная прямая линия с президентом запланирована на 15 июня. Эта дата, по словам собеседников, была основной.

Традиционно прямая линия проводится каждый год в апреле. О том, что мероприятие 2017 года будет перенесена, в конце марта заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам директора «Левада-центра» Льва Гудкова, перенос прямой линии связанных с ​нежеланием президента говорить о протестных акциях, которые прошли в стране 26 марта.

Песков заявил, что «эта версия не имеет правдоподобного вида вообще», поскольку решение о более позднем сроке было принято «наверное, два месяца тому назад, задолго до этих акций». «Никакой здесь идеологической или иной подоплеки нет», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Автор: Анна Трунина
Теги: Россия , Владимир Путин , президент , «Прямая линия с Владимиром Путиным»
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