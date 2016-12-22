Кремль назвал дату прямой линии с президентом

Президент России Владимир Путин проведет традиционную прямую линию — ежегодную серию ответов на вопросы граждан страны в прямом эфире телеканалов — через несколько дней после Дня России, 15 июня. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Программа будет транслироваться с 12:00 мск в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Редакция прямой линии уже с 08:00 мск 4 июня будет принимать вопросы россиян, из которых выберет для эфире наиболее интересные и актуальные.
В конце мая источники РБК, близкие к Кремлю, источник на одном из федеральных каналов, собеседник, знакомый с ходом организации мероприятия, и федеральный чиновник сообщили о том, что ежегодная прямая линия с президентом запланирована на 15 июня. Эта дата, по словам собеседников, была основной.
Традиционно прямая линия проводится каждый год в апреле. О том, что мероприятие 2017 года будет перенесена, в конце марта заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам директора «Левада-центра» Льва Гудкова, перенос прямой линии связанных с нежеланием президента говорить о протестных акциях, которые прошли в стране 26 марта.
Песков заявил, что «эта версия не имеет правдоподобного вида вообще», поскольку решение о более позднем сроке было принято «наверное, два месяца тому назад, задолго до этих акций». «Никакой здесь идеологической или иной подоплеки нет», — сказал пресс-секретарь главы государства.