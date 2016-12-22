В США прошли марши с требованием расследовать «связи Трампа с Россией»

Более чем в 100 городах США в субботу тысячи протестующих вышли на «Марш за правду». Митингующие требовали независимого расследование предполагаемых связей Дональда Трампа с Россией

В субботу, 3 июня, в городах США прошли акции, в ходе которых митингующие требовали независимого расследования предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией и расследования информации о возможном вмешательстве Москвы в прошедшие президентские выборы, сообщает CNN.

По данным телеканала, акция, собравшая тысячи людей, носила название «Марш за правду» и прокатилась от Нью-Йорка до Сан-Диего.

Телеканал FoxNews заявляет, что «Марш за правду» прошел в 130 американских городах. Организаторы мероприятия заявили, что целью акции было «донести до избранных лидеров знание того, что американцы хотят получить ответы».

Среди требований митингующих – создание независимой комиссии по расследованию предполагаемых связей Трампа с Россией, подробное на сколько возможно информирование общественности и запрос со стороны конгресса, чтобы Трамп опубликовал свои налоговые декларации.

Параллельно в Вашингтоне прошла акция сторонников Трампа. Она получила название «Питтсбург не Париж». Минигующие выступили в поддержку решения Трампа выйти из парижского соглашения по климату. «Я был избран представлять граждан Питтсбурга, а не Парижа», – заявил в четверг Трамп, объявляя о выходе Штатов из парижского соглашения по климату.