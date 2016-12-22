Госдеп США ответил на обвинения в «захвате» генконсульства России

Сотрудники службы безопасности Госдепа зашли в резиденцию консульства России в Сан-Франциско, чтобы убедиться в том, что помещение свободно. Ранее МИД России заявил, что «американские агенты» устроили в здании «тотальный обыск»

Сотрудники охраны у резиденции российского консульства в Сан-Франциско (Фото: Jeff Chiu / AP)

Госдепартамент США отверг обвинения российской стороны в том, что американские оперативники ворвались в резиденции российского консульства в Сан-Франциско, заявив, что офицеры службы безопасности только проверили, было ли здание освобождено в указанный срок. Об этом сообщает Reuters.

Представительница департамента Хизер Науэрт заявила, что США дали семьям живущих в консульстве россиян дополнительное время до 1 октября на освобождение помещений.

По словам Науэрт, служба безопасности Госдепа и представители Управления иностранных представительств зашли в здание «чтобы пройтись, осмотреться». «Их целью было убедиться, что там больше никто не живет», — объяснила она. В осмотре не участвовали сотрудники спецслужб.

Накануне, 2 октября, МИД России сообщил, что на территорию российских дипломатических объектов в Сан-Франциско попытались проникнуть «представители спецслужб и полиции США», которые нарушили тем самым «международное право и собственное законодательство».

Впоследствии МИД выпустил заявление, в котором говорилось, что сотрудники спецслужб США «полностью захватили» все помещения Генконсульства России в Сан-Франциско, а также провели там «тотальный обыск». Речь идет о жилой части административного здания и отдельной резиденции генконсула, поясняли в МИДе.

В российским ведомстве при этом назвали «американских агентов» «захватчиками». «Их действия — беспрецедентный для истории двусторонних отношений произвол», — заявили в МИДе.

Консульство России в Сан-Франциско было закрыто 1 сентября как ответный шаг американских властей на сокращение сотрудников дипмиссий США в России.