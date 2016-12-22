Король Испании назвал поведение властей Каталонии «безответственным»

Король Испании Филипп VI выступил с обращением к народу в связи с ситуацией в Каталонии, где прошел референдум о независимости региона. Он указал на «безответственность» местных властей и незаконность их решений

Король Испании Филипп VI (Фото: Angel Diaz / Reuters)

Власти Каталонии, устроив референдум оказались за рамками закона и демократии и поставили под угрозу экономическую стабильность региона, заявил король Испании Филипп VI. Он обратился к народу Испании в связи с экстренной ситуаций, отмечает издание El Pais, которое вело трансляцию выступления короля.

Испанский король обвинил власти каталонской автономии в попытке расколоть страну, напомнив, что Мадрид «ответственен за установление конституционного порядка».​ «Эти власти оказались за рамками закона и демократии, пытаясь сломить единство Испании и национальный суверенитет», — заявил Филипп VI.

Решения, принятые каталонскими властями, сказал король Испании, систематически нарушали закон, что показало «недопустимую нелояльность» местных властей.

«Сегодня каталонское общество разделено и с безответственным поведением местных властей это может поставить под угрозу экономическую и социальную стабильность Каталонии», — подчеркнул Филипп VI.

В заключение своей речи король Испании призвал испанцев и каталонцев уважать закон и конституцию.

В воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости региона. В нем, по оценкам местных властей, приняли участие около 5,3 млн человек, 90% которых поддержали отделение региона от Испании. Против выступили только 7,8% проголосовавших. Референдум сопровождался масштабными столкновениями с полицейскими, которые пытались не пустить избирателей на участки. В результате беспорядков пострадали более 700 человек.

Король Испании является главой государства, не обладая исполнительной властью, премьер-страны Мариано Рахой ранее заявлял, что референдум провалился, а большинство каталонцев его проигнорировали, тем самым подтвердив, что «они являются достойными гражданами». Он также говорил о том, что референдум противоречит Конституции. Рахой тем не менее допустил ведение диалога с каталонскими властями.

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон в ответ пообещал в скором времени объявить решение о провозглашении независимости автономии.