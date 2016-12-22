Генпрокуратура усомнилась в соответствии главы Росавиации своей должности

Генпрокуратура обратилась к министру транспорта Максиму Соколову с предложением усилить контроль за Росавиацией. Также прокуроры поставили вопрос о соответствии Александра Нерадько занимаемой должности

Александр Нерадько (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Генпрокуратура России предложила главе Минтранса Максиму Соколову рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности главы Росавиации Александра Нерадько и его заместителя. Об этом говорится в представлении, направленном в Министерство транспорта, передает «РИА Новости».

В представлении «О нарушениях воздушного законодательства при реализации Росавиацией полномочий по осуществлению контроля за деятельностью авиаперевозчиков» предлагается усилить контроль за работой Росавиации и соблюдением требований по сертификации и лицензированию авиаперевозчиков.

«Рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности должностных лиц, в том числе о соответствии занимаемой должности руководителя Росавиации Нерадько А.В. и его заместителя Клима О.С.», — говорится в одном из пунктов документа.

В нем также предлагается «усилить контроль за деятельностью Росавиации и неукоснительным соблюдением требований воздушного законодательства РФ в сфере сертификации и лицензирования авиаперевозчиков».

Представитель Минтранса отказался от комментариев РБК. Источник ТАСС заявил, что в министерстве получили представление надзорного ведомства.

В конце сентября источники РБК рассказали, что авиакомпании и туроператоры получили поддельный президентский указ, в котором говорилось об отставке Нерадько. Тогда официальный представитель Росавиации опроверг эту информацию. Представитель премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова сказала, что «никакой бумаги, подтверждающей это, в пресс-службе нет».​

За день до рассылки поддельного документа Нерадько выступал в Госдуме с отчетом по ситуации в «ВИМ-Авиа». Росавиация проводила финансовую оценку авиакомпании в соответствии с законодательством и не выявила никаких проблем, рассказал депутатам Нерадько. Глава Совфеда Валентина Матвиенко призвала госагентство ответить за ситуацию с «ВИМ-Авиа».

«И пусть Росавиация ответит. Компанию лихорадило уже почти год. Росавиация должна была вмешаться еще на стадии, когда пошли сигналы о плохом финансовом положении компании, чтобы не допустить массовой продажи билетов и не допустить, чтобы наши граждане оказались в такой ситуации», — заявила Матвиенко на заседании Совета Федерации.

1 октября в Росавиации заявили, что туроператоры практически завершили переоформление клиентов, чей вылет приходится на октябрь, на рейсы других авиакомпаний.

26 сентября «ВИМ-Авиа» отменила несколько десятков регулярных и чартерных рейсов из-за невозможности выполнять свои обязательства. На тот момент около 40 тыс. клиентов «ВИМ-Авиа» оставались за границей в ожидании задержанных рейсов.