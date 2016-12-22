Генпрокуратура усомнилась в соответствии главы Росавиации своей должности

Генпрокуратура России предложила главе Минтранса Максиму Соколову рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности главы Росавиации Александра Нерадько и его заместителя. Об этом говорится в представлении, направленном в Министерство транспорта, передает «РИА Новости».
В представлении «О нарушениях воздушного законодательства при реализации Росавиацией полномочий по осуществлению контроля за деятельностью авиаперевозчиков» предлагается усилить контроль за работой Росавиации и соблюдением требований по сертификации и лицензированию авиаперевозчиков.
«Рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности должностных лиц, в том числе о соответствии занимаемой должности руководителя Росавиации Нерадько А.В. и его заместителя Клима О.С.», — говорится в одном из пунктов документа.
В нем также предлагается «усилить контроль за деятельностью Росавиации и неукоснительным соблюдением требований воздушного законодательства РФ в сфере сертификации и лицензирования авиаперевозчиков».
Представитель Минтранса отказался от комментариев РБК. Источник ТАСС заявил, что в министерстве получили представление надзорного ведомства.
В конце сентября источники РБК рассказали, что авиакомпании и туроператоры получили поддельный президентский указ, в котором говорилось об отставке Нерадько. Тогда официальный представитель Росавиации опроверг эту информацию. Представитель премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова сказала, что «никакой бумаги, подтверждающей это, в пресс-службе нет».
За день до рассылки поддельного документа Нерадько выступал в Госдуме с отчетом по ситуации в «ВИМ-Авиа». Росавиация проводила финансовую оценку авиакомпании в соответствии с законодательством и не выявила никаких проблем, рассказал депутатам Нерадько. Глава Совфеда Валентина Матвиенко призвала госагентство ответить за ситуацию с «ВИМ-Авиа».
«И пусть Росавиация ответит. Компанию лихорадило уже почти год. Росавиация должна была вмешаться еще на стадии, когда пошли сигналы о плохом финансовом положении компании, чтобы не допустить массовой продажи билетов и не допустить, чтобы наши граждане оказались в такой ситуации», — заявила Матвиенко на заседании Совета Федерации.
1 октября в Росавиации заявили, что туроператоры практически завершили переоформление клиентов, чей вылет приходится на октябрь, на рейсы других авиакомпаний.
26 сентября «ВИМ-Авиа» отменила несколько десятков регулярных и чартерных рейсов из-за невозможности выполнять свои обязательства. На тот момент около 40 тыс. клиентов «ВИМ-Авиа» оставались за границей в ожидании задержанных рейсов.
Авиакомпания «ВИМ-Авиа»
Авиакомпания «ВИМ-Авиа» была создана в октябре 2002 года. Первые рейсы перевозчик осуществлял в основном на азиатском направлении (Вьетнам, Китай, Таиланд). Парк авиакомпании состоит из Boeing 777-300, 777-200, 767-300, 757-200 и Аirbus 319-111, 330-200. По данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «ВИМ-Авиа» — Рашид (1%) и Светлана (99%) Мурсекаевы. Также они числятся учредителями признанного в июле 2017 года банкротом ПАО «Инвест Холдинг».
Финансовые показатели
В 2016 году компания показала чистую прибыль 89 млн руб. при выручке 17,174 млрд руб. Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 10,481 млрд руб., а чистый финансовый долг — 7,007 млрд руб. (источник: ГМЦ Росстата).
Объемы перевозок
По данным Росавиации, в 2016 году компания «ВИМ-Авиа» перевезла 2,076 млн пассажиров, показав прирост по этому показателю на 30% и заняв девятое место в отрасли. В самой компании такой рост связывали с введением в строй новых воздушных судов (четыре Boeing 737-500, два Boeing 767-300, шесть Boeing 777-200 и один Airbus A330-200). С января по август 2017 года количество перевезенных пассажиров продолжило расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 31,4%. Тем не менее компания опустилась на десятое место, пропустив вперед «Северный ветер».
Проблемы авиакомпании
В 2016 году у компании возникли проблемы с осуществлением пассажирских перевозок. «ВИМ-Авиа» допускала массовые многочасовые задержки рейсов. В июле 2016 года Росавиация предупредила «ВИМ-Авиа» о возможности ограничения сертификата эксплуатанта в связи с массовыми задержками и дала ей неделю на решение всех проблем. Пресс-секретарь перевозчика отмечала, что задержки были связаны с высоким сезоном и попыткой государственного переворота в Турции. На следующий день после вынесения предупреждения в компании заявили о стабилизации ситуации с перевозками и сообщили, что проблемы удалось решить благодаря вводу новых самолетов.
В 2017 году компания вновь столкнулась с проблемами, когда после задержек в начале июня несколько десятков рейсов было отменено. Представитель Ространснадзора тогда объяснил срыв чартерной программы задержками с ремонтом самолетов. Количество пострадавших из-за проблем «ВИМ-Авиа» в июне 2017 года оценивалось приблизительно в 30 тыс. человек. В итоге авиакомпания в этом месяце выполнила 351 рейс при задержке 55 вылетов (15,7%). В июле-августе проблемы остались: за июль было выполнено 429 рейсов при задержке 59 вылетов (13,8%), а в августе был задержан вылет 59 рейсов из 479 (12,3%).
Проверки и суды
В январе—сентябре 2017 года управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу провело в авиакомпании семь проверок, преимущественно по обращению граждан. По данным картотеки арбитражных судов, в январе—сентябре 2017 года было зарегистрировано 38 дел, в которых авиакомпания выступает ответчиком. За весь 2016 год таких дел зарегистрировано всего 26.