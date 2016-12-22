Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,25 57,79 EUR Нал. 68,51 67,92 USD Бирж. 57,92 +0,00 EUR Бирж. 68,07 +0,13 USD ЦБ. 57,94 +0,12 EUR ЦБ. 67,98 +0,08 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 4286,18 -105,51 ММВБ 2074,05 -0,08% РТС 1128,74 +0,00% Brent 55,81 -0,46% DJIA 22629,15 +0,32% Nasdaq 6524,39 +0,12% FTSE 7468,11 +0,39%
Депутаты удивились назначению «интеллигента в погонах» главой Дагестана
Лента новостей
В ЦБ описали одну из самых популярных схем мошенничества 19:06, Деньги Россия передала Мали боевые вертолеты Ми-35М 19:04, Политика Депутаты удивились назначению «интеллигента в погонах» главой Дагестана 18:49, Политика Путин спросил с Фурсенко за «истинно русский футбол» «Зенита» 18:29, Спорт Блестящие вложения: стоит ли инвестировать в ювелирные украшения 18:26, Деньги СМИ узнали об уголовном деле о торговле наркотиками в клубе «Пропаганда» 18:21, Общество СБУ попросили принять меры против реставрации Всесоюзного старосты 18:16, Политика МВД Франции назвало имя напавшего на прохожих в Марселе 17:58, Общество ИГ показала видео с двумя захваченными в Сирии «российскими солдатами» 17:43, Общество В офисе фонда «Подари жизнь» обнаружили две коробки с патронами 17:31, Общество В Казахстане пропал санитарный самолет Ан-28 17:23, Общество Испания согласилась выдать США российского «короля спама» 17:22, Общество ЕБРР закроет пять из семи своих представительств в России 17:21, Экономика Кандидатов в губернаторы проверили лодками-драконами 17:19, Политика Активист отсудил 20 тыс. руб. компенсации за помещение в психбольницу 17:08, Общество Экс-президент Ирака и курдский лидер Джалял Талабани умер в Германии 17:01, Общество Власти Москвы объявили о завершении сезона фонтанов 16:53, Общество Путин назначил главой Дагестана лидера фракции «Единой России» в Госдуме 16:49, Политика Аренда с правом выкупа: станет ли жилищный лизинг альтернативой ипотеке 16:48, Недвижимость СК возбудил дело по факту убийства мужчины на западе Москвы 16:47, Общество В деле готовивших теракты в Москве сторожей нашли сирийский след 16:44, Общество В Тольятти закрыли дела против экс-главы националистической организации 16:41, Общество Роман Абрамович инвестировал в британского оператора связи 16:31, Бизнес Первый тест нового Lexus LS в видеообзоре Autonews.ru 16:30, Авто СМИ узнали об отказе автору работы о власовцах в степени доктора наук 16:28, Общество Минюст потребовал закрыть тренинговую организацию «Зеора» 16:27, Общество Глава РАН напомнил о вкладе российского ученого в нобелевку американцев 16:19, Общество Саакашвили попросил политического убежища на Украине 16:19, Политика
Депутаты удивились назначению «интеллигента в погонах» главой Дагестана
Политика, 18:49
0
Депутаты удивились назначению «интеллигента в погонах» главой Дагестана
Депутаты «Единой России» не ожидали назначения главы думской фракции Владимира Васильева и.о. губернатора Дагестана. Его переход во фракции не обсуждался, некоторые из собеседников РБК узнали о новом посте своего товарища из СМИ
Владимир Васильев (Фото: Анна Исакова / ТАСС)

В «Единой России» не ожидали назначения главы своей фракции в Госдуме Владимира Васильева исполняющим обязанности губернатора Дагестана, сообщили опрошенные РБК парламентарии. Четверо опрошенных единороссов вообще отметили, что узнали о назначении из СМИ, и выразили свое недоумение.

Источник, близкий к руководству фракции, сказал РБК, что для многих назначение стало неожиданностью. А один из депутатов, узнав от корреспондента РБК о назначении Васильева, от удивления даже нецензурно выругался. Во фракции этот вопрос никак не обсуждался, отметил третий собеседник в «Единой России».

По мнению депутата Евгения Ревенко, «Дагестан — это очень сложный регион, но лучшее назначение в него сложно и представить». Ревенко напомнил, что Васильев занимал пост замглавы МВД «и он в хорошем смысле интеллигент в погонах». Парламентарий выразил мнение, что на новой должности у Васильева все получится.

Дагестан: регион дотаций и кланового порядка

Дагестан — один из самых дотационных российских регионов: в 2017 году республика должна получить из федерального центра более 52 млрд руб. — больше, чем любой другой регион. Рост ВРП в последние годы здесь замедляется: в 2013–2014 годах динамика составила 6,3%, в 2015-м — 4,7%, в 2016-м — 3,5%. Одновременно в регионе растет доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума (с 10,1 до 10,9% в 2013–2016 годах). То есть при росте среднедушевых денежных доходов населения на 30,5% рост потребительских цен за тот же период составил почти 40%.

Республика является и одним из самых неспокойных субъектов России. В последние годы количество зарегистрированных преступлений в Дагестане выросло с 11,6 тыс. в 2011 году до 15,8 тыс. в 2016-м. Выросло и количество преступлений террористической направленности: с 63 в 2010 году до 966 в 2016-м. С 2011 года по этому показателю регион занимает первое место в стране.

В качестве основной причины торможения развития региона эксперты часто называют национально-клановый принцип, который главенствует в управлении не только Дагестаном, но и на большей части всего Северного Кавказа. Так, весной 2016 года Комитет гражданских инициатив (КГИ) бывшего вице-премьера Алексея Кудрина представил доклад о развитии демократических институтов в республиках Северного Кавказа. В нем эксперты констатировали, что отношения родства и землячества в этом регионе играют большую роль, чем отношения лояльности. Такая система является еще более закрытой, чем в остальной России, утверждали авторы доклада.

Политолог Ханжан Курбанов, подводя итоги работы экс-главы республики, отмечал, что клановая система хоть и была переформатирована при Рамазане Абдулатипове, но ее финансово-экономическая «подушка» серьезно не пострадала. «Серьезных тектонических сдвигов не было, не считая ареста мэра Махачкалы Саида Амирова», — сделал вывод Курбанов.

Проблемы региона усугубляются сложным национальным составом населения. Дагестан — самая многонациональная республика России: здесь говорят на более чем 30 языках.

Сожаление об уходе Васильева из Думы выразила первый замруководителя фракции Раиса Кармазина. «Жалко, очень хороший человек, но я думаю, президент правильное принял решение. Друга будет не хватить мне, для меня это надежный друг», — сказала она РБК.

Политолог Константин Калачев в разговоре с РБК назвал назначение Васильева врио главы Дагестана «реинкарнацией темы русского генерал-губернатора» (в царские времена этот чин совмещал военную и гражданскую власть в губернии или крупном городе. — РБК). «Васильев не только политический тяжеловес, он безусловный авторитет и для силовых структур», — пояснил Калачев.

Осенний губернаторопад: от кого избавляются во время кадровой ротации
Политика

Эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников сообщил РБК, что назначенный врио главы Дагестана Владимир Васильев «никакого порядка в республике не наведет». «[Назначение Васильева врио главы Дагестана] — это реализация модели «генерал-губернатор», исторически оправданная опытом российской империи, но едва ли оправдываемая опытом сегодняшнего дня. Логика понятна: человек со стороны, человек не вовлеченный в групповые разборки внутри очень сложной республики. С другой стороны Васильев не отмечен никакими серьезными достижениями на любом управленческом поприще, он давно в Государственной думе, [которая] не является образцом управленческих достижений», — рассуждает Колесников. По его словам, Васильев «едва ли всерьез разбирается, как устроена эта республика». «Это очень тяжелая должность, очень тяжелый пост», — отметил Колесников. Отвечая на вопрос РБК, как местные элиты примут Васильева, эксперт заявил, что «часть будет имитировать тот факт, что они его приняли, часть будет с ним воевать, часть попытается сделать так, чтобы он был им полезен».

3 октября президент России Владимир Путин назначил врио главы республики вице-спикера Госдумы и руководителя фракции «Единая Россия» в парламенте страны Владимира Васильева.​ Абдулатипов объявил о своем уходе 28 сентября.​​

Биография Владимира Васильева

Владимир Васильев родился в 1949 году в подмосковном городе Клин. Получил юридическое образование, в 1970–1980-х годах работал в МВД СССР. В 1990-е годы продолжил работу в органах внутренних дел, в том числе занимал должность первого заместителя министра.

После того как министерство возглавил Владимир Рушайло, Васильев покинул свой пост — в СМИ такой шаг связывали с якобы возникшим конфликтом с новым министром. Затем на протяжении двух лет Васильев работал в должности заместителя секретаря Совбеза, после чего состоялось возвращение в МВД, во главе которого к тому моменту стоял Борис Грызлов.

Во время захвата заложников террористами в Театральном центре на Дубровке в 2002 году Васильев входил в состав оперативного штаба, рассказывал журналистам о ходе спецоперации по освобождению. Позднее заявлял, что причиной гибели людей стало несвоевременное оказание медицинской помощи пострадавшим.

С 2003 года как член партии «Единая Россия» избирался в состав Государственной думы четвертого, пятого и шестого созывов от Тверской области. С 2004 по 2011 год возглавлял в Думе комитет по безопасности. В ноябре 2012 года, после того как Андрей Воробьев был назначен исполняющим обязанности губернатора Московской области, Васильев возглавил фракцию «Единой России» в Госдуме.

В феврале 2016 года источники РБК сообщали, Васильев рассматривался в качестве возможного кандидата на пост губернатора Тверской области, однако регион возглавил Игорь Руденя.

В сентябре 2016 года Васильев был избран депутатом Госдумы седьмого созыва. Имеет звание генерал-полковника милиции, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Мужества и орденом Почета.

Авторы: Екатерина Костина, Наталья Галимова, Вера Холмогорова, Мария Макутина.
Теги: Дагестан , Владимир Васильев
Главное
Путин назначил главой Дагестана лидера фракции «Единой России» в Госдуме Политика
Материалы по теме
Главой фракции "Единая Россия" избран Владимир Васильев Политика
Путин назначил главой Дагестана лидера фракции «Единой России» в Госдуме Политика
Глава Дагестана написал заявление об отставке Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку