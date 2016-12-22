Депутаты удивились назначению «интеллигента в погонах» главой Дагестана

В «Единой России» не ожидали назначения главы своей фракции в Госдуме Владимира Васильева исполняющим обязанности губернатора Дагестана, сообщили опрошенные РБК парламентарии. Четверо опрошенных единороссов вообще отметили, что узнали о назначении из СМИ, и выразили свое недоумение.
Источник, близкий к руководству фракции, сказал РБК, что для многих назначение стало неожиданностью. А один из депутатов, узнав от корреспондента РБК о назначении Васильева, от удивления даже нецензурно выругался. Во фракции этот вопрос никак не обсуждался, отметил третий собеседник в «Единой России».
По мнению депутата Евгения Ревенко, «Дагестан — это очень сложный регион, но лучшее назначение в него сложно и представить». Ревенко напомнил, что Васильев занимал пост замглавы МВД «и он в хорошем смысле интеллигент в погонах». Парламентарий выразил мнение, что на новой должности у Васильева все получится.
Дагестан — один из самых дотационных российских регионов: в 2017 году республика должна получить из федерального центра более 52 млрд руб. — больше, чем любой другой регион. Рост ВРП в последние годы здесь замедляется: в 2013–2014 годах динамика составила 6,3%, в 2015-м — 4,7%, в 2016-м — 3,5%. Одновременно в регионе растет доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума (с 10,1 до 10,9% в 2013–2016 годах). То есть при росте среднедушевых денежных доходов населения на 30,5% рост потребительских цен за тот же период составил почти 40%.
Республика является и одним из самых неспокойных субъектов России. В последние годы количество зарегистрированных преступлений в Дагестане выросло с 11,6 тыс. в 2011 году до 15,8 тыс. в 2016-м. Выросло и количество преступлений террористической направленности: с 63 в 2010 году до 966 в 2016-м. С 2011 года по этому показателю регион занимает первое место в стране.
В качестве основной причины торможения развития региона эксперты часто называют национально-клановый принцип, который главенствует в управлении не только Дагестаном, но и на большей части всего Северного Кавказа. Так, весной 2016 года Комитет гражданских инициатив (КГИ) бывшего вице-премьера Алексея Кудрина представил доклад о развитии демократических институтов в республиках Северного Кавказа. В нем эксперты констатировали, что отношения родства и землячества в этом регионе играют большую роль, чем отношения лояльности. Такая система является еще более закрытой, чем в остальной России, утверждали авторы доклада.
Политолог Ханжан Курбанов, подводя итоги работы экс-главы республики, отмечал, что клановая система хоть и была переформатирована при Рамазане Абдулатипове, но ее финансово-экономическая «подушка» серьезно не пострадала. «Серьезных тектонических сдвигов не было, не считая ареста мэра Махачкалы Саида Амирова», — сделал вывод Курбанов.
Проблемы региона усугубляются сложным национальным составом населения. Дагестан — самая многонациональная республика России: здесь говорят на более чем 30 языках.
Сожаление об уходе Васильева из Думы выразила первый замруководителя фракции Раиса Кармазина. «Жалко, очень хороший человек, но я думаю, президент правильное принял решение. Друга будет не хватить мне, для меня это надежный друг», — сказала она РБК.
Политолог Константин Калачев в разговоре с РБК назвал назначение Васильева врио главы Дагестана «реинкарнацией темы русского генерал-губернатора» (в царские времена этот чин совмещал военную и гражданскую власть в губернии или крупном городе. — РБК). «Васильев не только политический тяжеловес, он безусловный авторитет и для силовых структур», — пояснил Калачев.
Эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников сообщил РБК, что назначенный врио главы Дагестана Владимир Васильев «никакого порядка в республике не наведет». «[Назначение Васильева врио главы Дагестана] — это реализация модели «генерал-губернатор», исторически оправданная опытом российской империи, но едва ли оправдываемая опытом сегодняшнего дня. Логика понятна: человек со стороны, человек не вовлеченный в групповые разборки внутри очень сложной республики. С другой стороны Васильев не отмечен никакими серьезными достижениями на любом управленческом поприще, он давно в Государственной думе, [которая] не является образцом управленческих достижений», — рассуждает Колесников. По его словам, Васильев «едва ли всерьез разбирается, как устроена эта республика». «Это очень тяжелая должность, очень тяжелый пост», — отметил Колесников. Отвечая на вопрос РБК, как местные элиты примут Васильева, эксперт заявил, что «часть будет имитировать тот факт, что они его приняли, часть будет с ним воевать, часть попытается сделать так, чтобы он был им полезен».
3 октября президент России Владимир Путин назначил врио главы республики вице-спикера Госдумы и руководителя фракции «Единая Россия» в парламенте страны Владимира Васильева. Абдулатипов объявил о своем уходе 28 сентября.
Владимир Васильев родился в 1949 году в подмосковном городе Клин. Получил юридическое образование, в 1970–1980-х годах работал в МВД СССР. В 1990-е годы продолжил работу в органах внутренних дел, в том числе занимал должность первого заместителя министра.
После того как министерство возглавил Владимир Рушайло, Васильев покинул свой пост — в СМИ такой шаг связывали с якобы возникшим конфликтом с новым министром. Затем на протяжении двух лет Васильев работал в должности заместителя секретаря Совбеза, после чего состоялось возвращение в МВД, во главе которого к тому моменту стоял Борис Грызлов.
Во время захвата заложников террористами в Театральном центре на Дубровке в 2002 году Васильев входил в состав оперативного штаба, рассказывал журналистам о ходе спецоперации по освобождению. Позднее заявлял, что причиной гибели людей стало несвоевременное оказание медицинской помощи пострадавшим.
С 2003 года как член партии «Единая Россия» избирался в состав Государственной думы четвертого, пятого и шестого созывов от Тверской области. С 2004 по 2011 год возглавлял в Думе комитет по безопасности. В ноябре 2012 года, после того как Андрей Воробьев был назначен исполняющим обязанности губернатора Московской области, Васильев возглавил фракцию «Единой России» в Госдуме.
В феврале 2016 года источники РБК сообщали, Васильев рассматривался в качестве возможного кандидата на пост губернатора Тверской области, однако регион возглавил Игорь Руденя.
В сентябре 2016 года Васильев был избран депутатом Госдумы седьмого созыва. Имеет звание генерал-полковника милиции, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Мужества и орденом Почета.