Депутаты удивились назначению «интеллигента в погонах» главой Дагестана

Депутаты «Единой России» не ожидали назначения главы думской фракции Владимира Васильева и.о. губернатора Дагестана. Его переход во фракции не обсуждался, некоторые из собеседников РБК узнали о новом посте своего товарища из СМИ

Владимир Васильев (Фото: Анна Исакова / ТАСС)

В «Единой России» не ожидали назначения главы своей фракции в Госдуме Владимира Васильева исполняющим обязанности губернатора Дагестана, сообщили опрошенные РБК парламентарии. Четверо опрошенных единороссов вообще отметили, что узнали о назначении из СМИ, и выразили свое недоумение.

Источник, близкий к руководству фракции, сказал РБК, что для многих назначение стало неожиданностью. А один из депутатов, узнав от корреспондента РБК о назначении Васильева, от удивления даже нецензурно выругался. Во фракции этот вопрос никак не обсуждался, отметил третий собеседник в «Единой России».

По мнению депутата Евгения Ревенко, «Дагестан — это очень сложный регион, но лучшее назначение в него сложно и представить». Ревенко напомнил, что Васильев занимал пост замглавы МВД «и он в хорошем смысле интеллигент в погонах». Парламентарий выразил мнение, что на новой должности у Васильева все получится.

Дагестан: регион дотаций и кланового порядка Дагестан — один из самых дотационных российских регионов: в 2017 году республика должна получить из федерального центра более 52 млрд руб. — больше, чем любой другой регион. Рост ВРП в последние годы здесь замедляется: в 2013–2014 годах динамика составила 6,3%, в 2015-м — 4,7%, в 2016-м — 3,5%. Одновременно в регионе растет доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума (с 10,1 до 10,9% в 2013–2016 годах). То есть при росте среднедушевых денежных доходов населения на 30,5% рост потребительских цен за тот же период составил почти 40%. Республика является и одним из самых неспокойных субъектов России. В последние годы количество зарегистрированных преступлений в Дагестане выросло с 11,6 тыс. в 2011 году до 15,8 тыс. в 2016-м. Выросло и количество преступлений террористической направленности: с 63 в 2010 году до 966 в 2016-м. С 2011 года по этому показателю регион занимает первое место в стране. В качестве основной причины торможения развития региона эксперты часто называют национально-клановый принцип, который главенствует в управлении не только Дагестаном, но и на большей части всего Северного Кавказа. Так, весной 2016 года Комитет гражданских инициатив (КГИ) бывшего вице-премьера Алексея Кудрина представил доклад о развитии демократических институтов в республиках Северного Кавказа. В нем эксперты констатировали, что отношения родства и землячества в этом регионе играют большую роль, чем отношения лояльности. Такая система является еще более закрытой, чем в остальной России, утверждали авторы доклада. Политолог Ханжан Курбанов, подводя итоги работы экс-главы республики, отмечал, что клановая система хоть и была переформатирована при Рамазане Абдулатипове, но ее финансово-экономическая «подушка» серьезно не пострадала. «Серьезных тектонических сдвигов не было, не считая ареста мэра Махачкалы Саида Амирова», — сделал вывод Курбанов. Проблемы региона усугубляются сложным национальным составом населения. Дагестан — самая многонациональная республика России: здесь говорят на более чем 30 языках.

Сожаление об уходе Васильева из Думы выразила первый замруководителя фракции Раиса Кармазина. «Жалко, очень хороший человек, но я думаю, президент правильное принял решение. Друга будет не хватить мне, для меня это надежный друг», — сказала она РБК.

Политолог Константин Калачев в разговоре с РБК назвал назначение Васильева врио главы Дагестана «реинкарнацией темы русского генерал-губернатора» (в царские времена этот чин совмещал военную и гражданскую власть в губернии или крупном городе. — РБК). «Васильев не только политический тяжеловес, он безусловный авторитет и для силовых структур», — пояснил Калачев.

Эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников сообщил РБК, что назначенный врио главы Дагестана Владимир Васильев «никакого порядка в республике не наведет». «[Назначение Васильева врио главы Дагестана] — это реализация модели «генерал-губернатор», исторически оправданная опытом российской империи, но едва ли оправдываемая опытом сегодняшнего дня. Логика понятна: человек со стороны, человек не вовлеченный в групповые разборки внутри очень сложной республики. С другой стороны Васильев не отмечен никакими серьезными достижениями на любом управленческом поприще, он давно в Государственной думе, [которая] не является образцом управленческих достижений», — рассуждает Колесников. По его словам, Васильев «едва ли всерьез разбирается, как устроена эта республика». «Это очень тяжелая должность, очень тяжелый пост», — отметил Колесников. Отвечая на вопрос РБК, как местные элиты примут Васильева, эксперт заявил, что «часть будет имитировать тот факт, что они его приняли, часть будет с ним воевать, часть попытается сделать так, чтобы он был им полезен».

3 октября президент России Владимир Путин назначил врио главы республики вице-спикера Госдумы и руководителя фракции «Единая Россия» в парламенте страны Владимира Васильева.​ Абдулатипов объявил о своем уходе 28 сентября.​​